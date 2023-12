BW-Newsticker am Morgen: Festnahme nach Gewalttat in Stuttgart, Sternschnuppen-Spektakel am Abend, Explosion in Mehrfamilienhaus

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Samantha Ngako.

9:55 Uhr 20 Jahre S-Bahn Rhein-Neckar Mit einem Festakt in Ludwigshafen wird heute die Eröffnung der S-Bahn Rhein-Neckar vor genau 20 Jahren gefeiert. Das Streckennetz ist seitdem stetig gewachsen. Das mittlerweile zweitgrößte S-Bahn-Netz in Deutschland reicht vom Saarland über Rheinland-Pfalz, Mannheim und Karlsruhe bis nach Osterburken im Neckar-Odenwald-Kreis. Sendung am Do. , 14.12.2023 10:30 Uhr, SWR4 BW Studio Mannheim

9:50 Uhr EuGH-Urteil zu Urlaubstagen in Quarantäne erwartet Der Europäische Gerichtshof soll heute ein Urteil zu Quarantäne im Urlaub fällen. Das Arbeitsgericht Ludwigshafen hat ihn um eine Einschätzung gebeten. Ein Mitarbeiter der Sparkasse Südpfalz hatte geklagt, weil er während seines Urlaubs in Corona-Quarantäne musste - er war aber nicht selbst krank. Sendung am Do. , 14.12.2023 8:00 Uhr, DASDING News

9:41 Uhr SC Freiburg kämpft um Einzug in Achtelfinale der Europa League Heute Abend will sich der Fußball-Bundesligisten SC Freiburg mit einem Sieg in London den Einzug ins Achtelfinale der Fußball-Europa League sichern. Das Team von Trainer Christian Streich wird am Abend gegen den englischen Club West Ham United spielen. Der badische Fußball-Bundesligist liegt mit den Londonern nach Punkten gleichauf, hat das Hinspiel Anfang Oktober allerdings 1:2 verloren. Um den direkten Vergleich noch zu gewinnen und in der Tabelle am Conference-League-Sieger der Vorsaison vorbeizuziehen, würde ein Unentschieden also nicht reichen. Freiburgs Trainer Christian Streich sagte, es motiviere sein Team extrem zu zeigen, das wir "kleine Freiburger" aus der Bundesliga hier ein gutes Spiel machen können." Sendung am Do. , 14.12.2023 8:00 Uhr, SWR4 BW Studio Südbaden

9:35 Uhr Doppelhaushälfte abgebrannt - 800.000 Euro Schaden In Dietenheim im Alb-Donau-Kreis ist gestern Abend die Hälfte eines Doppelhauses abgebrannt. Verletzte habe es nicht gegeben, so ein Polizeisprecher heute Morgen. Alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Wegen der Schäden durch Löschwasser ist auch die andere Doppelhaushälfte derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird mit 800.000 Euro angegeben. Sendung am Do. , 14.12.2023 8:30 Uhr, SWR4 BW Studio Ulm

9:25 Uhr Korallenzüchter aus Holzgerlingen will beim Schutz der Riffe helfen Eine der größten Korallen-Zuchtanlagen Europas befindet sich in Holzgerlingen (Kreis Böblingen). Neben dem Verkauf der Tiere geht es Inhaber Claude Schuhmacher auch darum, die Weltmeere zu schützen. Auf einer Fläche von 150 Quadratmetern züchten Claude Schuhmacher und sein Team hier verschiedene Korallen. "Von ganz langsam wachsenden, die einen Millimeter im Jahr machen, bis zu schnell wachsenden, die durchaus zwölf bis 20 Zentimeter im Jahr wachsen können", erklärt Firmen-Chef Claude Schuhmacher. Über 350 Korallenarten werden dort vermehrt. Das Team hilft durch sein Labor und mit seinem Wissen auch bei Renaturierungen von Korallenriffen in aller Welt. Video herunterladen (79,7 MB | MP4) Sendung am Mi. , 13.12.2023 19:30 Uhr, SWR Aktuell

9:18 Uhr Einigung: EU-Lieferkettengesetz soll Menschenrechte weltweit stärken Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten haben sich auf ein Lieferkettengesetz geeinigt. Damit sollen große Unternehmen zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie etwa von Kinder- oder Zwangsarbeit außerhalb der EU profitieren. Das geht aus Mitteilungen des Europaparlaments und der EU-Staaten hervor. Sendung am Do. , 14.12.2023 8:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

9:05 Uhr Der "Milchpilz" kehrt zurück - nostalgische Reaktionen bei Facebook In Wangen gibt es wieder einen "Milchpilz". Er wurde für die Landesgartenschau gebaut. Die Kioske für Milchprodukte in Fliegenpilzform waren in den 1950er-Jahren an vielen Orten zu sehen und beliebte Treffpunkte. Unter unserem Facebook-Post dazu schwelgen einige Nutzerinnen und Nutzer in Erinnerungen: "Das war meine Jugend. Da gab es leckeres Eis, super Milchdrinks. Toll dass ich mit dem Bild in meine Jugend zurück geworfen werde. Da geht mein Puls nach oben. Mit 77 kommt meine Erinnerung zurück", schreibt zum Beispiel ein Nutzer. Ein anderer kommentiert: "Ich war in meiner Jugend mehrmals in Wangen in der Kur. Der Pilz war damals schon immer da. Das war gerade ein geiler, kultiger Flashback. Danke dafür". Wer auch Erinnerungen an den "Milchpilz" hat, kann sie gerne unter unserem Post verewigen: In Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) gibt es wieder einen "Milchpilz". Dieser wurde für die Landesgartenschau gebaut.Posted by SWR Aktuell on Wednesday, December 13, 2023

8:55 Uhr Telefonische Krankschreibung auch für Kinder Wer ein krankes Kind zuhause hat, soll sich in Zukunft auch telefonisch krankschreiben lassen können - und erst am vierten Tag zum Arzt müssen. Das berichtet die "Rheinische Post". Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach habe die Kassenärzte und Krankenversicherungen aufgefordert, die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Sendung am Do. , 14.12.2023 8:00 Uhr, SWR3 Nachrichten

8:45 Uhr Neckar-Schifffahrt könnte wieder freigegeben werden Die Schifffahrt auf dem Neckar bei Heilbronn und Lauffen (Kreis Heilbronn) kann voraussichtlich am Nachmittag wieder aufgenommen werden, so das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Neckar. Aufgrund starker Regenfälle war der Wasserstand an mehreren Messstellen stark erhöht. Aktuell sinkt der Neckar-Pegel wieder. Sendung am Do. , 14.12.2023 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Heilbronn

8:24 Uhr Ursache für Explosion noch nicht bekannt Bei der Explosion in Bad Cannstatt in der Nacht wurde eine Wohnung im dritten Obergeschoss zerstört. Warum es zu der Explosion kam, ist noch nicht bekannt. Nach einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Bad Cannstatt liegen Trümmer- und Fassadenteile im Hinterhof des Gebäudes. 7aktuell.de | Simon Adomat

8:08 Uhr Sternschnuppen-Spektakel am Abend Heute Abend sind am Himmel Sternschnuppen zu sehen. Der alljährliche Meteorstrom der Geminiden ist im Anflug. Die Geminiden sind der stärkste Sternschnuppenstrom, der die Erde trifft - und zwar jedes Jahr im Dezember. Ihren Höhepunkt erreichen die Geminiden gegen 20 Uhr. Der Mond stört dabei nicht. Nach Angaben der Vereinigung der Sternenfreunde nimmt die Häufigkeit generell im Lauf der Nacht zu, weshalb sie in der ganzen Nacht gut zu sehen sind. Bei dunklem Himmel können Beobachter etwa 50 Meteore je Stunde aufleuchten sehen.

7:58 Uhr Die aktuelle Verkehrslage in BW Schauen wir rasch auf die Straßen im Land. Diese drei Hinweise sind mir beim Blick in unsere Verkehrshinweise ins Auge gesprungen: Vorsicht auf der A5 Frankfurt Richtung Karlsruhe, in Höhe Bruchsal liegen Gegenstände auf der linken Spur. A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Karlsbad und Pforzheim-Nord: Unfallaufnahme auf dem rechten und dem mittleren Fahrstreifen, fünf Kilometer Stau, Verzögerung bis zu 25 Minuten. A81 Heilbronn Richtung Stuttgart zwischen Ilsfeld und Mundelsheim: Unfallaufnahme auf dem Standstreifen, die rechte Spur ist gesperrt, sechs Kilometer Stau, Verzögerung bis zu 20 Minuten möglich.

7:37 Uhr BW-Finanzminister Bayaz zum Bundeshaushalt Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) hat den Durchbruch der Bundesregierung beim Haushaltsstreit begrüßt. Gleichzeitig warnte er aber vor dem Rotstift bei Innovationen. "Es ist gut, dass sich die Bundesregierung endlich geeinigt hat", sagte Bayaz der Deutschen Presse-Agentur. Der Abbau klimaschädlicher Subventionen sei ökologisch und ordnungspolitisch richtig, ebenso dass der CO2-Preis wieder ernst genommen werde. "Jetzt muss aber auch zeitnah ein Auszahlungsmechanismus für ein Klimageld folgen, da steht die Bundesregierung im Wort." Vier Wochen nach dem historischen Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts hatte sich die Ampel-Regierung am Mittwoch verständigt, wie sie das Milliardenloch im Bundeshaushalt 2024 schließen will. Sendung am Do. , 14.12.2023 7:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

7:22 Uhr Suche nach Tatverdachtigem: Anwohner sollten zu Hause bleiben Auf einem Balkon im Stuttgarter Stadtbezirk Zuffenhausen ist gestern Abend ein 45-Jähriger tot gefunden worden. Er wurde ersten Erkenntnissen zufolge erschossen. Bei der Suche nach einem mutmaßlichen Tatverdächtigen konnte die Polizei eine Gefährdung der Bevölkerung nicht vollständig ausschließen. Deshalb seien die Anwohnerinnen und Anwohner aufgefordert worden, zu Hause zu bleiben und den Bereich Stuttgart-Zuffenhausen zu meiden.

6:56 Uhr EU-Start von Metas Kurznachrichtendienst "Threads" erwartet Heute Mittag soll der Kurznachrichtendienst "Threads" des Facebook-Konzerns Meta auch in Deutschland und in der EU starten. In den USA ist die Plattform schon seit Juli online. Nutzer aus der Europäischen Union bekommen seit Freitag auf der "Threads"-Website einen Countdown zu sehen, der gegen Mittag Mitteleuropäischer Zeit auslaufen soll. Der Dienst sieht sich als eine Alternative zu Elon Musks Online-Plattform X (ehemals Twitter). Sendung am Do. , 14.12.2023 6:00 Uhr, DASDING News

6:44 Uhr Befristete Jobs bei Porsche in Stuttgart laufen aus Bei Porsche im Stammwerk Stuttgart-Zuffenhausen müssen sich in den kommenden Monaten viele befristete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Produktion nach einem neuen Job umschauen. Betriebsratschef Harald Buck sagte: "Im kommenden Jahr laufen schrittweise circa 600 befristete Arbeitsverträge aus, die nicht nochmals verlängert werden können." Man sei gerade in Gesprächen mit der Unternehmensleitung, ob nicht ein Teil der Kolleginnen und Kollegen davon dauerhaft eingestellt werden könne. "Es zeichnet sich aber ab, dass nicht alle für immer übernommen werden können. Die ersten Beschäftigungsverhältnisse enden zum Januar."

6:31 Uhr Das Wetter in BW: Der Regen lässt langsam nach Dichte Wolken werden uns in Baden-Württemberg auch heute den ganzen Tag über begleiten. Vereinzelt können noch ein paar Tropfen fallen, doch es wird trockener - das Ganze bei vier bis neun Grad. Zum Wochenende hin wird es dann etwas schöner und wir können uns voraussichtlich sogar über etwas Sonne freuen. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (36,1 MB | MP4) Sendung am Mi. , 13.12.2023 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:17 Uhr Das wird heute wichtig Nach dem Handgranatenwurf auf einer Trauerfeier in Altbach (Kreis Esslingen) beginnt am Landgericht Stuttgart der zweite Prozess. Fünf Männer im Alter zwischen 19 und 21 Jahren sitzen auf der Anklagebank. Ihnen wird versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Sie sollen den mutmaßlichen Granaten-Werfer auf seiner Flucht gefasst und verprügelt haben. Nach der Kündigung einer jungen Ärztin am St. Josefskrankenhaus in Freiburg hat der Marburger Bund heute Nachmittag zu einer Mahnwache aufgerufen. Es werden 500 Teilnehmende erwartet. Der Ärzteverband will damit einen Zeichen gegen die fristlose Kündigung der Ärztin setzen. Die Frau hatte laut Marburger Bund im November eine Protestaktion an der Klinik maßgeblich mitorganisiert. Der Fußball-Bundesligist SC Freiburg will sich heute Abend in London den direkten Einzug ins Achtelfinale der Europa League sichern. Dazu braucht es einen Sieg im Spiel gegen den Londoner Club West Ham United. Das Team von Trainer Christian Streich liegt mit den Londonern nach Punkten gleichauf, hat das Hinspiel Anfang Oktober allerdings 1:2 verloren. Anpfiff der Partie ist heute Abend um 21 Uhr.

6:07 Uhr Explosion in Mehrfamilienhaus in Bad Cannstatt In einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Bad Cannstatt hat es eine Explosion gegeben. Dabei wurde ein Mensch verletzt, teilte die Feuerwehr am Donnerstagmorgen mit. Als die Einsatzkräfte in der Nacht eintrafen, lagen Trümmer- und Fassadenteile im Hinterhof des Gebäudes. Die Feuerwehr brachte zwölf weitere Bewohner des Hauses in Sicherheit. Sie konnten wenig später wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Sendung am Do. , 14.12.2023 5:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten