Feuer zerstört Jugendzentrum in Münsingen

Ein Großbrand in Münsingen hat einen enormen Schaden verursacht. Ein Jugendzentrum fiel den Flammen zum Opfer. Vielen Kindern und Jugendlichen fehlt nun eine wichtige Anlaufstelle.

Ein Feuer hat am späten Donnerstagabend ein Jugendzentrum in Münsingen (Kreis Reutlingen) zerstört. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas gesehen haben könnten. Aus bislang unbekannter Ursache sei der Komplex aus zwei Gebäuden in Brand geraten. Ein Passant hatte gesehen, dass das Jugendzentrum lichterloh in Flammen stand und die Feuerwehr verständigt. Rund 60 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Abriss nach Feuer - Einsturzgefahr

Das Abbrennen des Jugendzentrums habe nicht mehr verhindert werden können, so die Polizei. Die Gebäude mussten noch in der Nacht teilweise eingerissen werden, da akute Einsturzgefahr bestand. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro. Die Kriminaltechnik wird jetzt nach der Brandursache suchen.

Jugendzentrum hatte große Bedeutung für Integration

Die Jugendlichen sind sehr betroffen und schockiert, so die Stadt. Das nun zerstörte Jugendzentrum sei eine wichtige Anlaufstelle gewesen, die für viele Kinder und Jugendliche zu einer zweiten Heimat, einer zweiten Wohnstube wurde, sagte der Bürgermeister von Münsingen, Mike Münzing auf Anfrage des SWR. Eigentlich hatten die Mitarbeiter und Jugendlichen für nächsten Donnerstag eine Weihnachtsfeier im Jugendzentrum geplant – die soll jetzt trotzdem stattfinden, allerdings in anderen Räumlichkeiten.

Die Verwaltung versucht jetzt zu klären, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterkommen, die in dem Jugendzentrum ihr Büro hatten. Auch ihre Büros sind bei dem Feuer zerstört worden. Münzing und seine Mitarbeiter suchen nun Übergangslösungen, um weiterhin Jugendlichen einen Treffpunkt zu bieten. Das Münsinger Jugendzentrum sei mehr als nur ein Jugendzentrum gewesen, so der Bürgermeister im SWR. Eine wichtige Jugendhilfeeinrichtung mit ganz vielen Funktionen.