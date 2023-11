Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Berkan Cakir.

7:38 Uhr Pastoralreferentin in Stuttgart darf zum ersten Mal taufen Silke Jourdan arbeitet seit mehr als zwölf Jahren als Pastoralreferentin in der Liebfrauenkirche im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt. Am vergangenen Samstag ist für sie ein lang ersehnter Traum in Erfüllung gegangen: Sie durfte selbst Kinder taufen. Das ist in der katholischen Kirche bislang nur Priestern und Diakonen vorbehalten gewesen. In der Diözese Rottenburg-Stuttgart dürfen seit Anfang November auch Pastoral- und Gemeindereferentinnen und -referenten die Taufen spenden, also auch Frauen. Wie die Taufe von drei Kindern am Samstag war, lest ihr hier: Stuttgart Zustimmung von Gläubigen Katholische Kirche: Eine Frau darf in Stuttgart zum ersten Mal taufen Bislang war die katholische Taufe ausschließlich Männersache. Nun dürfen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart auch Frauen taufen. Eine Pastoralreferentin feiert Taufpremiere. 6:00 Uhr Sonntagmorgen SWR1

7:20 Uhr Nach Messerstecherei in Stuttgart: Polizei ermittelt weiter Nach einer Auseinandersetzung am Mailänder Platz am Wochenende sucht die Polizei nach Zeugen des Streits. Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar. Bekannt ist, dass eine Gruppe von Jugendlichen in einen Streit geriet. Zwei von ihnen wurden dabei mit einem Messer und einer mit einem Schlagstock verletzt. Doch bevor die Polizei kam, flüchteten die Jugendlichen. Einige von ihnen - darunter auch die Verletzten - fanden die Einsatzkräfte in der Nähe des Tatorts und der Innenstadt. Festgenommen wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter und geht der Frage nach: Wer ist Täter und wer Opfer? Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Stuttgart, am 20. November 2022 um 6:30 Uhr.

7:16 Uhr 600.000 Euro Schaden bei Brand in Baiersbronn In Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) haben in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Scheune und ein leer stehendes Ferienhaus gebrannt. Laut Polizei wurde dabei niemand verletzt. Die Feuerwehr ist aktuell immer noch dort, um sicherzugehen, dass das Feuer nicht nochmal ausbricht. Der Schaden wird auf 600.000 Euro geschätzt. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Tübingen, am 20. November 2023 um 6:30 Uhr.

7:08 Uhr Hochwasser: Rhein weiterhin gesperrt Der Rhein zwischen Iffezheim und Germersheim bleibt wegen Hochwassers für die Schifffahrt weiterhin gesperrt. Auch die Rheinfähren in Leopoldshafen und Neuburgweiher bleiben außer Betrieb. Der Hochwasserpegel in Maxau bei Karlsruhe stagniert derzeit bei rund 7,70 Meter. Laut Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg ist sogar mit einem leichten Wiederanstieg zu rechnen. Zwischenzeitlich war der Wasserstand im Rhein leicht gesunken. Die Schifffahrt wird erst wieder freigegeben, wenn der Pegel unter 7,50 Meter sinkt. Seit Mittwoch dürfen keine Schiffe den Rhein bei Karlsruhe passieren. Über das gesamte Wochenende blieb die Schifffahrt auf dem Rhein unterbrochen. Laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Maxau wird die Sperrung voraussichtlich noch bis Dienstag anhalten. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Karlsruhe, am 20. November 2023 um 6:30 Uhr.

6:51 Uhr So wird das Wetter in BW Nach einem recht sonnigen und warmen Sonntag startet die Woche etwas kühler mit Temperaturen von 7 bis 14 Grad. Tagsüber sind oft dichte Wolken am Himmel, im Tagesverlauf kommt aber vor allem südlich der Donau auch mal die Sonne durch. Zwischendurch kann es örtlich immer wieder zu Regenschauern kommen. Mehr zum Wetter heute im Beitrag von SWR Aktuell von gestern Abend: Video herunterladen (35,7 MB | MP4)

6:30 Uhr Wildkatze breitet sich in BW aus Schätzungsweise mehrere Hundert der streng geschützten Wildkatzen leben in Baden-Württemberg und ihre Zahl nimmt zu. "Mittlerweile besiedeln sie die gesamte Rheinebene, von dort breitet sich diese Wildtierart verstärkt Richtung Osten aus, sagte eine Sprecherin der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) Baden-Württemberg. Seit 2018 gebe es zudem zunehmend Hinweise darauf, dass die Wildkatzen auch am Hochrhein leben, ebenso seien sie inzwischen im Norden Baden-Württembergs auf dem Vormarsch. Die Tiere profitierten dabei von milden Wintern. Gefahr drohe der einst vom Aussterben bedrohten Art von Infrastruktur, die ihre Lebensräume zerschneide, und vor allem von Hauskatzen. Wenn Wildkatzen sich mit ihnen paaren, entstehen sogenannte hybride Arten, also Mischarten. Auch der Naturschutzbund (Nabu) Baden-Württemberg fordert daher schon lange, freilaufende Katzen kastrieren zu lassen, um Wildkatzen zu schützen.

6:16 Uhr Brand in Eppingen ist gelöscht Der Brand in einer Lagerhalle in Eppingen (Kreis Heilbronn) ist mittlerweile gelöscht. Zurzeit werde noch Brandwache gehalten, teilte die Feuerwehr am Montagmorgen mit. Gut 120 Feuerwehrleute waren bei dem Brand, der am Sonntag ausgebrochen war, im Einsatz. Laut Polizei wurden vier von ihnen verletzt. Mit einem Radlader wurde die Halle zum Löschen eingerissen. Polizei und Feuerwehr gehen davon aus, dass das Feuer von einem kleinen Hühnerstall auf die Halle übergegriffen hat. Die genaue Ursache ist aber noch unklar. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe. Eppingen Millionenschaden entstanden Großbrand von Lagerhalle in Eppingen Gut 120 Feuerwehrleute waren wegen eines Brandes in Eppingen-Adelshofen gefordert. Eine Lagerhalle hatte am Sonntagmorgen Feuer gefangen. Vier Feuerwehrleute wurden verletzt. 12:00 Uhr SWR1 Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg

6:09 Uhr Offenburg: Frage nach Strafreife bei Jugendlichen Nach den tödlichen Schüssen eines Jugendlichen auf einen Mitschüler in Offenburg stellt sich im Strafverfahren unter anderem die Frage: War der Verdächtige reif genug, um seine Tat einzusehen? Einem Experten zufolge bleiben nach einem schweren Gewaltverbrechen nur wenige Jugendliche wegen fehlender Reife straffrei. "Die meisten jungen Menschen sehen und spüren das Unrecht bei schweren Gewalttaten", so Jugendpsychiater Marc Allroggen von der Uniklinik Ulm. Die Frage nach der Strafreife ziele auf den Entwicklungsstand des Beschuldigten ab. Konkret gehe es dabei um die Frage nach Entwicklungsverzögerungen und wie sie sich auf die Begehung der Tat ausgewirkt haben. Bei der Schuldfähigkeit müsse man wie im Erwachsenenstrafrecht herausfinden, ob eine psychische Erkrankung vorliege. Begutachtet werde in Gesprächen mit dem Beschuldigten oder über andere Informationsquellen - auch mit den Eltern werde unter Umständen gesprochen. Festgemacht werde die Strafreife etwa am "Nachtatverhalten", also "gab es Schuldgefühle oder Scham?", so Allroggen. Diese seien Hinweise dafür, dass dem mutmaßlichen Täter das Unrecht bewusst gewesen sei. Umgekehrt heiße es aber nicht, dass die Schuldeinsicht fehle, wenn beides nicht vorhanden sei. Letztlich müsse die Einsichtsfähigkeit bestehen, dass die Handlung sozial nicht akzeptabel gewesen sei und durch die Rechtsordnung nicht geduldet werde.

6:05 Uhr ver.di weitet Warnstreiks im öffentlichen Dienst aus Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat für heute Beschäftigte und studentische Hilfskräfte zu Warnstreiks aufgerufen. Daran beteiligen sich auch viele Hochschulen in Baden-Württemberg. Für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder fordern die Gewerkschaften 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Einen Überblick, in welchen Städten gestreikt wird und mehr Infos findet ihr im Artikel: Baden-Württemberg Nächster Schritt im Tarifstreit Öffentlicher Dienst: ver.di weitet Warnstreiks in BW aus Die Gewerkschaft ver.di Baden-Württemberg weitet die Warnstreiks im öffentlichen Dienst der Länder aus. Den Auftakt machen Beschäftigte und studentische Hilfskräfte. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

6:02 Uhr Das wird heute in Baden-Württemberg wichtig Die Gewerkschaft ver.di Baden-Württemberg weitet die Warnstreiks im öffentlichen Dienst der Länder aus. Den Auftakt machen heute Beschäftigte und studentische Hilfskräfte an vielen Hochschulen in Baden-Württemberg. Laut ver.di sollen sich landesweit etwa 900 Menschen an dem Warnstreik beteiligen. Im Prozess gegen einen Mann, der wegen schwerer Brandstiftung, versuchten Mordes in vier Fällen und gefährlicher Körperverletzung angeklagt ist, soll heute Vormittag am Landgericht Ulm das Urteil gesprochen werden. Der Angeklagte soll versucht haben, die Wohnung seiner getrennt lebenden Ehefrau, in der sie sich mit ihrem neuen Partner und zwei Kindern aufgehalten habe, in Brand zu setzen. Dabei überschüttete er den neuen Lebenspartner mit Benzin und versuchte ihn mit einem Feuerzeug anzuzünden. Die FDP in Baden-Württemberg will heute die Unterschriften für ihr Volksbegehren zur Verkleinerung des Landtags an das Innenministerium übergeben. Wie die Partei vergangene Woche mitteilte, seien inzwischen 10.000 Unterschriften von Unterstützern eingegangen. Damit sei das notwendige Quorum zur Zulassung des Volksbegehrens überschritten. Wird das Volksbegehren nach einer Prüfung durch das Innenministerium zugelassen, hat die FDP sechs Monate lang Zeit, die Unterschriften von mindestens einem Zehntel der Wahlberechtigten in Baden-Württemberg zu sammeln. Ist das erfolgreich, muss sich der Landtag mit dem Gesetzentwurf befassen.