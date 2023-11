Bei einem Polizeieinsatz beim "Reichsbürger"-Treffen im bayerischen Wemding ist eine Frau festgenommen worden. Gegen einen Mann wird nach einem Angriff auf einen Journalisten ermittelt.

Nach einem Polizeieinsatz bei einem "Reichsbürger"-Treffen in Wemding hat die bayerische Polizei eine Teilnehmerin festgenommen, ein anderer Teilnehmer konnte einen Haftbefehl gegen Geldzahlung abwenden. Zuvor war ein Journalist von einem mutmaßlichen "Reichsbürger" angegriffen und verletzt worden.

In einem Hotel in Wemding im bayerischen Nördlinger Ries an der Grenze zu Baden-Württemberg treffen sich an diesem Wochenende zahlreiche Anhängerinnen und Anhänger aus der "Reichsbürger"-Bewegung. Am Samstagnachmittag ist es bei der zuvor friedlichen Veranstaltung zu einem Zwischenfall gekommen, wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord auf Anfrage des SWR bestätigte. Dabei wurde ein Journalist tätlich angegriffen.

Ein Teilnehmer hatte nach aktuellem Stand der Ermittlungen auf die Kamera des Reporters geschlagen, woraufhin dieser im Gesicht leicht verletzt worden sei, wie es hieß. Anschließend verschwand der mutmaßliche Täter in dem Hotel.

Haftbefehle gegen zwei Personen

Weil die Polizei zudem davon Kenntnis erlangte, dass sich in dem Hotel zwei Personen aufhalten sollen, gegen die Haftbefehle vorliegen, entschlossen sich die Beamtinnen und Beamten zu einem Einsatz. Gegen 19:30 Uhr betraten sie das Hotel und stellten die Personalien aller Anwesenden fest.

Dabei konnte auch die Person identifiziert werden, die den Journalisten verletzt haben soll. Laut Polizei handelt es sich um einen 67-jährigen Mann. Gegen ihn werde nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Haftbefehl gegen mutmaßliche "Reichsbürgerin" vollstreckt

Zudem stellten die Einsatzkräfte zwei Personen fest, gegen die Haftbefehle vorlagen. Eine der beiden Personen - laut Polizei eine 57-jährige Frau - befindet sich derzeit im Polizeiarrest. Gegen sie liegen zwei Haftbefehle vor. Sie soll am heutigen Sonntag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden. Bei der Frau seien laut Polizei zudem mehrere Joints aufgefunden worden, weshalb gegen sie auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt werde.

Die andere der zwei Personen, ein 66-jähriger Mann, konnte den Haftbefehl durch Zahlung einer bislang unbeglichenen Geldbuße abwenden. Woher die Personen stammen, konnte der Polizeisprecher nicht sagen.

Was sind "Reichsbürger"? Sogenannte "Reichsbürger" oder auch "Selbstverwalter" sind eine in Kleingruppen zersplitterte Szene, die die Bundesrepublik, ihre Institutionen und Gesetze nicht anerkennt. Für viele von ihnen besteht das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 fort oder sie bezeichnen die Bundesrepublik als "GmbH". Sie weigern sich oft, amtlichen Bescheiden Folge zu leisten oder Abgaben und Bußgelder zu zahlen. Häufig sind sie mit erfundenen Ausweisen oder Autokennzeichen unterwegs. Bundesweit schätzt der Verfassungsschutz die Zahl der "Reichsbürger" und "Selbstverwalter" für das Jahr 2021 auf rund 21.000. Im Land gehören dem Milieu der "Reichsbürger" und "Selbstverwalter" laut Verfassungsschutzbericht Baden-Württemberg 2021 etwa 3.800 Personen an. Zehn Prozent von ihnen gelten als gewaltbereit. Analog zu Rechtsextremisten habe das Milieu eine hohe Affinität für Schusswaffen, so eine Sprecherin des Innenministeriums. Seit Beginn der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen steigt die Zahl der "Reichsbürger" im Land laut Verfassungsschutz merklich. 2019 rechnete der Verfassungsschutz noch mit 3.200, 2020 mit 3.300 "Reichsbürgern". Wegen der Waffenaffinität und des Gewaltpotenzials in der Szene schätzt das Landesamt die Bedrohung, die von den sogenannten "Reichsbürgern" ausgeht, als hoch ein. Die Waffenbehörden wurden laut baden-württembergischen Innenministerium angewiesen, "Reichsbürgern" und "Selbstverwaltern" keine waffenrechtlichen Erlaubnisse zu erteilen und bereits erteilte, soweit es geht, zurückzunehmen. Zum 1.2.2022 besaßen den Angaben zufolge 14 "Reichsbürger" und 9 Extremisten eine erlaubnispflichtige Waffe. Seit 2017 wurde die Erlaubnis bei 148 "Reichsbürgern" und Extremisten in Baden-Württemberg zurückgenommen.

Polizei: Teilnehmer "größtenteils kooperativ"

Gegen 22:15 Uhr war der Einsatz beendet. Laut Polizei verhielten sich die Anwesenden "größtenteils kooperativ", drei Personen hätten jedoch "weggeschoben bzw. kurz festgehalten werden" müssen, "eine Person musste auf Grund ihres Verhaltens kurzzeitig gefesselt werden", heißt es in einer Pressemitteilung.

An dem dreitägigen Treffen nehmen seit Freitag etwa 300 Menschen teil. Bis zu dem Einsatz am Samstagabend hatte die Polizei das Hotel nicht betreten.