Bislang war die katholische Taufe ausschließlich Männersache. Nun dürfen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart auch Frauen taufen. Eine Pastoralreferentin feiert Taufpremiere.

Was in der katholischen Kirche bisher ausschließlich Priestern und Diakonen vorbehalten war, dürfen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart nun auch Laien-Theologinnen und -Theologen in die Hand nehmen. Anfang November war die offizielle Beauftragung durch Bischof Gebhard Fürst, jetzt dürfen 26 Pastoral- und Gemeindereferentinnen und -referenten die Taufe spenden. Das heißt in der Praxis: auch Frauen.

Pastoralreferentin darf zum ersten Mal taufen

Eine der 26 Laien-Theologinnen und -theologen ist Silke Jourdan. Für sie ist damit ein langersehnter Traum in Erfüllung gegangen. In der Liebfrauenkirche im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt hat sie am Samstag zum ersten Mal drei Kinder getauft.

Die Pastoralreferentin und die Familien der Täuflinge freuen sich über die Premiere. Zum ersten Mal darf in der Diözese Rottenburg-Stuttgart eine Frau die Taufe spenden. SWR

Ein Schritt in die richtige Richtung

Nach über zwölf Jahren als Pastoralreferentin in der katholischen Gesamtkirchengemeinde Stuttgart-Neckar ist das für Silke Jourdan eine persönliche Weiterentwicklung. Sie ist zuständig für Kindergärten und Kitas. Dass sie Taufgottesdienste jetzt nicht mehr nur vorbereiten, sondern auch selbst durchführen darf, ist für sie ein Schritt in die richtige Richtung.

Ich arbeite so gerne mit Kindern und habe immer bedauert, dass ich diese schöne Aufgabe nicht machen durfte.

Wunsch: Frauen auch als Diakoninnen und Priesterinnen einsetzen

Mit dem Schritt, dass Pastoral- und Gemeindereferentinnen und -referenten taufen dürfen, hat die Diözese Rottenburg-Stuttgart als deutschlandweit zweite Diözese eine Forderung des katholischen Reformprojektes "Synodaler Weg" umgesetzt. Andreas Krause, Priester in der Kirchengemeinde von Silke Jourdan, begrüßt diese Entscheidung. Er ist auch überzeugt, dass es noch weitere Schritte brauche und Frauen auch die Priesterweihe bekommen sollten.

Frauen sollten auch das Diakoninnen-Amt und die Priesterweihe erhalten.

Eltern begrüßen Gleichberechtigung in der katholischen Kirche

Auch die Familien der Täuflinge freuen sich darüber, dass Silke Jourdan ihre Kinder taufen darf. Eine der Mütter, Tamara Floris, sieht das als wichtigen Fortschritt in der katholischen Kirche. "Gleichberechtigung wie im normalen Leben, das sollte auch für die Kirche gelten", so Floris.