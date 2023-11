Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Johannes Böhler.

9:59 Uhr Kraniche ziehen über Baden-Württemberg Tierfreunde aufgepasst - mit etwas Glück könnt ihr aktuell Kraniche auf ihrem Flug in den Süden beobachten. Vor allem in der Region Stuttgart, im Allgäu und am Bodensee sind die großen Vögel zu sehen, teilt der Naturschutzbund (NABU) mit. Aufgrund des milden Wetters und vorübergehenden Gegenwindes aus südlicher Richtung flögen die Kraniche in diesem Jahr sehr spät zu ihren Winterquartieren.

9:55 Uhr Aufreger Kuchensteuer: "absoluter Blödsinn" Werfen wir noch ein Blick in die Sozialen Medien: Die geplante "Kuchensteuer" sorgt in der SWR-Community noch immer für Aufregung. Wie ihr vielleicht schon wisst, können ab 2025 wegen einer neuen EU-Richtlinie Kuchenverkäufe unter bestimmten Umständen steuerpflichtig werden. Die BW-Landesregierung hat dazu kürzlich eine elfseitige Anleitung an die staatlichen Schulen im Land verschickt. Ein Nutzer bei Instagram meint: "Das ist ja mal absoluter Blödsinn." Eine Nutzerin kann es nicht fassen: "Der Erlös von solchen Kuchenverkäufen kommt doch den Schülerinnen und Schülern zu Gute! Ich bin sprachlos!" Und eine weitere Nutzerin spottet: "Wie können wir Ehrenamt endlich effektiv einstampfen? BW: Hold my beer"

9:41 Uhr Notärztin fordert Medizinunterricht an Schulen Was glaubt ihr - kommt das echte Leben im Schulunterricht zu kurz? Die Tübinger Notärztin Lisa Federle hat einen interessanten Vorschlag gemacht: Sie will, dass Kinder in der Schule das richtige Verhalten bei Unfällen, die Verwendung des Notrufs 112 oder den Umgang mit Demenz lernen und fordert deshalb die Einführung von Medizin-Unterricht. Dadurch könnte auch das Interesse an sozialen und medizinischen Berufen gestärkt werden, so Federle.

9:00 Uhr Flüchtlingsrat kritisiert CDU-Vorstoß zum Asylrecht Morgen trifft sich die CDU im Land zu einer Parteisitzung, dabei wird es auch um die Haltung der Landes-CDU zur aktuellen Asyldebatte gehen. Der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg hat den Vorstoß des baden-württembergischen CDU-Politikers Thorsten Frei zur Auslagerung von Asylverfahren scharf kritisiert. Frei, der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, will sich beim CDU-Landesparteitag am Samstag in Reutlingen für eine Abschaffung des individuellen Asylrechts einsetzen. Asylverfahren sollen seinem Antrag zufolge in andere Staaten ausgegliedert werden und diese Staaten auch zum Schutzraum für Flüchtlinge gemacht werden. Der Flüchtlingsrat verwies in seiner Kritik auch darauf, dass das Oberste Gericht in Großbritannien ähnliche Pläne der britischen Regierung als rechtswidrig verurteilt habe. Wie sich der Landesvorstand der CDU Baden-Württemberg zu dem Antrag verhält, war zunächst noch unklar.

8:06 Uhr Die aktuelle Verkehrslage in BW Es ist heute mal wieder ein bisschen was los auf den Straßen: Auf der B29, Aalen Richtung Stuttgart, zwischen Schorndorf-West und Remshalden-Grunbach steht ein defektes Fahrzeug auf dem Standstreifen. Es hat sich ein Stau von fünf Kilometern Länge gebildet, hier verliert ihr rund 20 Minuten. Und seid bitte vorsichtig auf der A8, Karlsruhe Richtung Stuttgart, zwischen Leonberg-Ost und der Raststätte Sindelfinger Wald befindet sich eine ungesicherte Unfallstelle auf dem Standstreifen. Wie es auf eurer Strecke aussieht, erfahrt ihr hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:10 Uhr Hochwasser-Gefahr am Neckar Wegen des vielen Regens führt der Neckar aktuell enorm viel Wasser. In Kirchentellinsfurt im Kreis Tübingen liegt der Pegelstand bereits im kritischen Bereich und droht im Laufe der nächsten Stunden auf über vier Meter zu steigen. Das meldet die Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg. Auch in Horb steht der Neckar derzeit so hoch wie noch nie dieses Jahr. Aktueller Wert: 3,28 Meter. In Horb fällt der Pegel allerdings bereits wieder.

6:47 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Nun zum Wetter: Oberhalb von 800 Metern beginnt der Tag heute im Schwarzwald, auf der Alb und im Allgäu sehr winterlich. Hier kann Schnee fallen, außerdem kann es auf Straßen und Wegen glatt werden. Auch tagsüber schneit es im Bergland gelegentlich. Ansonsten herrscht nasskaltes Wetter mit Regen oder Nieselregen, vorübergehend ist es auch mal trocken. Die Sonne zeigt sich heute nur selten. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 3 und 9 Grad. Am Morgen weht teils noch ein stark böiger Westwind, im Tagesverlauf lässt dieser allmählich nach. Mehr zum Wetter heute im Beitrag von SWR Aktuell von gestern Abend: Video herunterladen (40,8 MB | MP4)

6:29 Uhr Höhere Mehrwertsteuer in der Gastronomie ab Januar In der Gastronomie soll die Mehrwertsteuer nächstes Jahr wieder auf 19 Prozent steigen. Nach übereinstimmenden Medienberichten hat sich die Ampel-Koalition darauf geeinigt, die vorübergehende Steuer-Senkung für die Branche auf 7 Prozent nicht weiter zu verlängern. Hintergrund ist eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts: Die Richterinnen und Richter hatten am Mittwoch eine Umwidmung von 60 Milliarden Euro im Haushalt von 2021 für nichtig erklärt. Ursprünglich war das Geld dafür gedacht, die gravierenden Folgen der Corona-Krise besser bewältigen zu können. Dafür wurde eine Ausnahme von der Schuldenbremse gemacht, was in Notlagen verfassungsrechtlich zulässig ist. Eine Umwidmung für die Bekämpfung des Klimawandels sei verfassungsrechtlich nicht zulässig, urteilte das Verfassungsgericht. Nun fehlen im Bundeshaushalt 60 Milliarden Euro. Von sieben auf 19 Prozent Die Mehrwertsteuer in der Gastronomie steigt wieder Die Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants und Cafés soll im kommenden Jahr wieder auf 19 Prozent steigen. Darauf hat sich die Ampelkoalition geeinigt. Die Gastronomiebranche s…

6:17 Uhr Erdogan-Besuch löst Debatte aus Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan reist am Freitag das erste Mal seit drei Jahren nach Deutschland. Der Besuch gilt angesichts der jüngsten Äußerungen Erdogans zum Gaza-Konflikt als heikel. Er hatte die Terrororganisation Hamas zu Freiheitskämpfern erklärt, die ihren Boden und ihre Bürger verteidigten, und gesagt, man müsse prüfen, ob die Gegenoffensive Israels einem Genozid gleiche. In Baden-Württemberg stoßen diese Äußerungen vor Erdogans Deutschlandbesuch auf Kritik. "Wir lehnen natürlich die Aussagen ab. Für uns ist Hamas eine Terrororganisation", sagte etwa der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Baden-Württemberg und in Deutschland, Gökay Sofuoglu, dem SWR. Baden-Württemberg Türkische Gemeinde in Baden-Württemberg widerspricht Präsidenten Vor Erdogan-Besuch: BW-Innenpolitiker kritisieren Äußerungen zum Gaza-Krieg Der türkische Präsident Erdogan hat die Terrororganisation Hamas als Freiheitskämpfer bezeichnet. Jetzt besucht er Deutschland. Im Vorfeld gibt es in BW parteiübergreifend Kritik. 5:00 Uhr Guten Morgen Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg

6:10 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Nach dem Ende des bundesweiten Warnstreiks der Gewerkschaft GDL bei der Bahn gibt es voraussichtlich heute noch Probleme im Bahnverkehr. Zum Betriebsstart am Freitagmorgen müssten Pendlerinnen und Pendler weiterhin mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen, so die Deutsche Bahn. Im Prozess wegen Mordes an zwei Seniorinnen in Schwäbisch Hall und Michelbach (Kreis Schwäbisch Hall) werden heute die Plädoyers gehalten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, gezielt zwei betagte Frauen in ihren Wohnungen erschlagen zu haben. Zum heutigen Weltfrühgeborenentag steigen vor dem Kreiskrankenhaus Steinenberg in Reutlingen Luftballons auf. Für jedes Frühchen, das im vergangenen Jahr geboren wurde, wird ein Luftballon in die Höhe fliegen.