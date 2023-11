Die Ideologie der sogenannten Reichsbürger

"Reichsbürger" lehnen die Demokratie ab, viele wünschen sich das Kaiserreich zurück oder hängen verschiedenen Verschwörungsideologien an. In Bayern gelten rund 5.500 Personen als "Reichsbürger", so der Verfassungsschutz - 450 gelten als gewaltorientiert. Erst im vergangenen Jahr kam es zu mehreren Razzien und Festnahmen im Milieu der "Reichsbürger". Die Vorwürfe lauten unter anderem: Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und Bildung einer terroristischen Vereinigung.