Haltestellen einsprechen: SWR trifft Stadtbus Aalen

Beim verkaufsoffenen Sonntag in Aalen am 5. Mai gibt es eine besondere Aktion von SWR und Stadtbus Aalen. Besucherinnen und Besucher können die Namen von Bushaltestellen einsprechen.

Braunenbergstraße, Ostalbklinikum, Dachsweg - das sind nur drei von mehr als 100 Haltestellen, die zum Netz des Stadtbus Aalen gehören. Am verkaufsoffenen Sonntag in Aalen, am 5. Mai, können Besucherinnen und Besucher die Namen von Haltestellen für die Ansage in den Bussen selbst einsprechen.

Einsteigen, einsprechen! Ganz einfach! Mit diesem Reportagewagen kommt der SWR am 5. Mai nach Aalen. SWR Jürgen Klotz

Rein in den Reportagewagen und "Mikro an"

Am Standort vor dem Regenbaum am Spritzenhausplatz in Aalen ist der Reportagewagen aus dem SWR Studio Ulm zu finden. Einsteigen dürfen alle - egal ob Erwachsene oder Kinder. Aus der langen Liste der Haltestellen darf sich jeder fünf Namen aussuchen. Die Aufnahme wird von einem Technik-Team des SWR betreut.

So kommt Ihre Stimme in den Bus Sie wollen, dass ihre Stimme an der Haltestelle vor ihrer eigenen Haustür zu hören ist? Ihre Kolleginnen und Kollegen sollen ihre Stimme an der Haltestelle vor ihrem Arbeitsplatz hören? Oder Du magst, dass deine Stimme beim Aussteigen aus dem Bus an deiner Schule erklingt? Dann nichts wie hin, zu "SWR trifft Stadtbus Aalen" am 5. Mai vor dem OVA-Reisebüro in der Aalener Innenstadt. Die Aktion läuft von 13 bis 17 Uhr.

"Einmalig auf der Ostalb"

"So etwas hat es auf der Ostalb noch nicht gegeben", freut sich Ulrich Rau. Er ist einer der Geschäftsführer der OVA, der Omnibus-Verkehr Aalen GmbH. Sie betreibt den Stadtbus Aalen. Mit-Geschäftsführer Peter Rau, der die Busansagen arrangiert, fügt hinzu: "Eine tolle Idee des SWR, den Fahrgästen zu ermöglichen, ihren Stadtbus mitzugestalten."

Bislang werden die Haltestellen der OVA von einer künstlichen Stimme eingesprochen. Das wird sich durch "SWR trifft Stadtbus Aalen" ändern. Das Liniennetz führt bis in den Aalener Stadtteil Dewangen, bis Aalen-Unterkochen und sogar bis Bartholomä. Der Stadtbus Aalen deckt den gesamten Großraum Aalen mit einem engmaschigen Liniennetz ab.

Die Qual der Wahl - Haltestellen im Liniennetz des Stadtbus Aalen gibt es richtig viele. Pressestelle OVA-Omnibus-Verkehr Aalen

Ansagen werden Schritt für Schritt eingesetzt

Die Ansagen, die am 5. Mai eingesprochen werden, werden in den Wochen danach Schritt für Schritt in den Bussen der OVA zu hören sein. Kinderstimmen sind häufig hell, klar und gut verständlich. Allerdings bekommen auch Erwachsene die Chance auf eine neue "Sprecher-Karriere". Aus allen eingesprochenen Haltestellen werden die schönsten und ausgefallensten ausgewählt. Einen Anspruch darauf, dass die eigene Stimme garantiert auch in einem Bus zu hören sein wird, gibt es aber nicht.

Aktion schon vor zwei Jahren erfolgreich

Gemeinsam mit den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm (SWU) hat der SWR vor zwei Jahren bereits eine ähnliche Aktion durchgeführt. "SWR meets SWU" hieß es im Rahmen der Kulturnacht Ulm/Neu-Ulm. Mehrere hundert Besucher kamen damals in das SWR Studio Ulm, um Haltestellen für Straßenbahn- und Buslinien einzusprechen.