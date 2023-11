BW-Newsticker am Morgen: Brand mit Millionenschaden, Suche nach illegalem Waffenlager beim KSK, Warnstreik bei der Bahn

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Samantha Ngako.

10:00 Uhr Schönen Tag! Damit endet unser Newsticker für heute. Herzlichen Dank für euer Interesse. Kommt noch gut durch diesen Tag, an dem wegen des Warnstreiks für manche der Heimweg von der Arbeit vielleicht etwas länger dauert als sonst. Morgen sollten dann wieder mehr Züge fahren - mein Kollege Johannes Böhler hält euch auf dem Laufenden. Bis dahin findet ihr alle Nachrichten für Baden-Württemberg wie gewohnt auf SWRAktuell.de/bw, in der SWR Aktuell App, in unserem Newsletter am Morgen, bei Instagram, Facebook und X, früher Twitter, und natürlich auch im Radio und TV.

9:55 Uhr Rotorblätter werden transportiert Für den Windpark Langenbrander Höhe zwischen Schömberg (Kreis Calw) und Neuenbürg (beide Enzkreis) sollen heute die Großbauteile zur Baustelle transportiert werden. Den Anfang machen die 74 Meter langen und 21 Tonnen schweren Rotorblätter. Es ist der logistisch schwierigste Part, der jetzt folgt. Vom Abladeplatz bei Neuenbürg bringt ein sogenannter Selbstfahrer die 74 Meter langen Rotorblätter über enge Waldwege den Berg hoch zur Langenbrander Höhe. Der Transport dauert etwa vier Stunden. Dabei muss es möglichst windstill sein - schon bei leichtem Wind könnten sich die Rotorblätter nämlich aufrichten. Für die Transporte aller Großkomponenten sind laut Betreiber BayWa 36 Fahrten mit dem Selbstfahrer nötig. Auf der B294 und der Kreisstraße nach Neuenbürg-Waldrennach müssen Autofahrer immer wieder mit kurzzeitigen Sperrungen rechnen. Ende des Jahres sollen die vier Windkraftanlagen in Betrieb gehen und jährlich Strom für rund 10.000 Haushalte produzieren. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Karlsruhe am 16. November 2023 um 9:30 Uhr.

9:48 Uhr Firmen halten an Homeoffice fest 84 Prozent der Unternehmen in Deutschland wollen am Homeoffice festhalten. Das hat eine Umfrage des Ifo-Instituts unter 9.000 Firmen ergeben. Das Festhalten am Homeoffice gelte in allen Wirtschaftszweigen und bei kleineren, mittleren und größeren Unternehmen. Nur acht Prozent wollen ihre bestehenden Regeln ändern. Über dieses Thema berichtete SWR2 am 16. November 2023 um 9 Uhr.

9:22 Uhr GDL-Warnstreik: Die Situation am Hauptbahnhof Stuttgart Durch den Warnstreik der GDL geht bei der Bahn bis um 18 Uhr kaum etwas. Betroffen sind der Fern- und Regionalverkehr sowie die S-Bahnen. In Stuttgart ist nach SWR-Informationen offenbar in den frühen Morgenstunden noch keine S-Bahn gefahren. Entgegen der Ankündigung der Bahn, wonach zumindest stundenweise die S1 fahren sollte. Seit 8:30 Uhr fährt die S1 laut Bahn nun wie geplant stündlich. Das teilte die Bahn dem SWR auf Nachfrage mit. Meine Kollegin Siri Warrlich ist gerade vor Ort am Hauptbahnhof in Stuttgart und erzählte mir, dass sie zahlreiche GoAhead und SWEG-Züge gesehen hat, die fahren. Sie sagte, dass sie auf der Ankündigungstafel sieht, dass bei diesen Zügen nicht steht, dass sie ausfallen. Das sei aktuell nur bei den TGV-, ICE- und IC-Zügen vermerkt. Ungewohnt leer ist es heute Morgen auch in Stuttgart am Hauptbahnhof. SWR Siri Warrlich

8:54 Uhr Razzia gegen Islamisten dient laut Strobl dem Schutz der Demokratie Im Zuge der seit dem Morgen laufenden deutschlandweiten Razzia gegen Islamisten im Umfeld des "Islamischen Zentrum Hamburg" (IZH) hat die Polizei laut dem Landesinnenministerium auch ein Objekt in Stuttgart durchsucht. "Mit den heutigen Durchsuchungen senden wir ein klares Signal an alle, die unsere freiheitliche demokratische Grundordnung gefährden", sagte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Donnerstagmorgen in Stuttgart. Er sprach sich gegen jegliche Form von Extremismus und Antisemitismus aus.

8:41 Uhr EU-Einigung: Airbnb und Co müssen transparenter werden Plattformen wie Airbnb und Booking müssen in Zukunft mehr Daten mit Behörden teilen. Das hat die EU beschlossen. Oft ist es nämlich so, dass Vermieter mehr Geld mit solchen Kurzzeitvermietungen verdienen als mit normalen Dauermietern. Einige Städte, zum Beispiel Berlin und Amsterdam, machen schon was dagegen. Mit der neuen Regelung soll es für Städte einfacher werden, zu kontrollieren, ob ihre Auflagen eingehalten werden. Über dieses Thema berichtete DASDING am 16. November 2023 um 8 Uhr.

8:30 Uhr Heidelberg ist nachhaltigste Großstadt Deutschlands Heidelberg ist laut einer neuen Auswertung die nachhaltigste Großstadt Deutschlands. Für die Untersuchung wurden wirtschaftliche, soziale und Umwelt-Faktoren angeschaut. Heidelberg konnte mit seinen Forschungsinstituten und der gut ausgebauten digitalen Infrastruktur punkten, wie aus der heute veröffentlichten Untersuchung von IW Consult in Zusammenarbeit mit dem Internet-Portal Immobilienscout24 und der "Wirtschaftswoche" hervorgeht. Über dieses Thema berichtete DASDING am 16. November 2023 um 7 Uhr.

8:20 Uhr Stuttgart will im Abwasser THC-Werte messen Die Stadt Stuttgart plant, den Cannabis-Konsum nach einer Legalisierung der Droge über das Abwasser zu untersuchen. Das teilte die Stadt mit. Vorbild ist das Vorgehen während der Corona-Pandemie. Damals hatte das Zentrallabor der Stuttgarter Stadtentwässerung die Belastung mit Coronaviren über das Abwasser erfasst. Nun will das Gesundheitsamt auch die THC-Werte auf diese Weise messen. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 16. November 2023 um 7:30 Uhr.

8:08 Uhr Nachlöscharbeiten in Neckartailfingen Die Nachlöscharbeiten in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) nach dem Brand einer Lagerhalle werden nach Angaben der Einsatzkräfte voraussichtlich noch den gesamten Morgen dauern. Warum es zu dem Brand kam, ist weiter unklar. Durch das Feuer ist ein Schaden in Höhe von acht Millionen Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Bei einem Brand in einer Lagerhalle in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) sind plötzlich Feuerwerkskörper in die Luft gegangen. 7aktuell.media

7:57 Uhr Großrazzia in sieben Bundesländern Im Rahmen von Ermittlungsmaßnahmen gegen das "Islamische Zentrum Hamburg" (IZH) sind heute 54 Objekte in sieben Bundesländern durchsucht worden. Das teilte das Bundesinnenministerium am Morgen mit. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte, das IZH werde seit langem vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet und als islamistisch eingestuft.

7:50 Uhr Die aktuelle Verkehrslage in BW Wegen des Warnstreiks der GDL und vielen ausfallenden Zügen sind sicherlich viele auf das Auto umgestiegen. Hier einige Infos zur aktuellen Verkehrslage im Land: Vorsicht auf der A5 Karlsruhe Richtung Basel: zwischen Freiburg-Nord und Freiburg-Mitte ist eine ungesicherte Unfallstelle, dort sind Menschen auf der Fahrbahn. Auf der A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt zwischen Bensheim und Seeheim-Jugenheim läuft eine Unfallaufnahme, die rechte Spur ist gesperrt, sieben Kilometer Stau. Ihr braucht hier fast eine Stunde länger. A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Ost sechs Kilometer stockender Verkehr, Verzögerung bis zu zehn Minuten. Vorsicht auf der A81 Singen Richtung Stuttgart zwischen Böblingen/Sindelfingen und Sindelfingen-Ost ist eine ungesicherte Unfallstelle auf der linken Spur. A81 Singen Richtung Stuttgart: Zwischen Ehningen und Böblingen-Ost ist ein Unfall passiert, fünf Kilometer stockender Verkehr. Wie es auf eurer Strecke aussieht, erfahrt ihr hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:34 Uhr So wird heute das Wetter in Baden-Württemberg Zunächst ist es heute meist trocken. Am Vormittag kommt hier und da sogar die Sonne durch. Ab der Mittagszeit breitet sich dann aber immer mehr der Regen aus - erst in Baden, dann auch in Württemberg. Die Temperaturen steigen auf 7 bis 13 Grad. Am Abend gibt es in Südbaden stürmisch auffrischenden Südwestwind. Bis dahin ist Wind kaum ein Thema. In der kommenden Nacht kann es vor allem in der Südhälfte Baden-Württembergs stürmisch werden, auf den hohen Schwarzwaldbergen sind Orkanböen möglich. Mehr zum Wetter heute im Beitrag von SWR Aktuell von gestern Abend: Video herunterladen (35,4 MB | MP4)

7:12 Uhr Bundesanwaltschaft sucht illegales Waffenlager auf KSK-Gelände Die Bundesanwaltschaft hat nach Medienberichten das Gelände des Kommandos Spezialkräfte der Bundeswehr in Calw nach illegalen Waffen und Munition durchsuchen lassen. Nach Recherchen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" geht es um Material, das Soldaten vor Jahren auf dem Gelände versteckt haben könnten. Im Mittelpunkt der Ermittlungen stehe ein ehemaliger Offizier, gegen den im Rahmen eines Terrorverfahrens aus dem "Reichsbürger"-Milieu ermittelt wird. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Karlsruhe, am 16. November 2023 um 6:30 Uhr.

7:00 Uhr LKA hatte wohl keine Hinweise zu mutmaßlichem Mafia-Mitglied Die Polizei in Baden-Württemberg hatte keinerlei Hinweise auf die kriminellen Tätigkeiten eines mutmaßlichen Mitglieds der kalabrischen Mafia-Organisation 'Ndrangheta, der Ende August in Bad Urach auf Bitten der italienischen Behörden verhaftet wurde, Dies geht aus einer Landtags-Anfrage der SPD hervor, die dem SWR vorliegt.

6:41 Uhr Neckartailfingen: Gefahr durch Brandrauch Durch das Feuer in Neckartailfingen im Kreis Esslingen besteht aktuell Gefahr durch Brandrauch. Die Feuerwehr warnt davor und empfiehlt, das betroffene Gebiet zu meiden: "Schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab." Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Stuttgart, am 16. November 2023 um 6:30 Uhr.

6:40 Uhr Das wird heute in Baden-Württemberg wichtig Seit gestern Abend läuft der bundesweite Warnstreik bei der Bahn. Der Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr ist daher massiv beeinträchtigt - auch in Baden-Württemberg. Der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) soll noch bis heute Abend um 18 Uhr dauern. Im Herbolzheimer Raubmordprozess wird heute das Urteil gegen einen 26-jährigen Mann erwartet, der im Oktober vergangenen Jahres eine 89-Jährige in Herbolzheim (Kreis Emmendingen) getötet haben soll. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wird heute im Alb-Donau-Kreis erwartet. Es geht um Solar- und Windenergie.

6:07 Uhr Urteil im Herbolzheimer Mordprozess erwartet Heute wird das Urteil im Prozess gegen einen 26-jährigen Mann erwartet. Ihm wird vorgeworfen, im Oktober vergangenen Jahres eine 89-Jährige in Herbolzheim (Kreis Emmendingen) getötet zu haben. Der Mann war als Pflegekraft beschäftigt und wohnte im Haus. Der zur Tatzeit stark alkoholisierte Mann soll die Seniorin massiv geschlagen, mit einem Messer oder einer Schere verletzt und im Heizungskeller eingesperrt haben. Zuvor hatte die 89-Jährige bemerkt, dass der Pfleger Schmuck stehlen wollte.