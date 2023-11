Der Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr der DB wird seit Mittwochabend und noch bis heute (18 Uhr) bundesweit wegen eines Warnstreiks der GDL stark beeinträchtigt sein - auch in BW.

Die Deutsche Bahn (DB) erwartet angesichts des Warnstreiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) deutschlandweit massive Auswirkungen. Der Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr werde bis 16. Donnerstag, 18 Uhr, beeinträchtigt sein, heißt es in einer Mitteilung der DB.

Betroffen sei auch Baden-Württemberg - nämlich unter anderem Verbindungen von und nach Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und in die Bodenseeregion, aber auch Richtung Basel in der Schweiz oder nach Mulhouse in Frankreich. Auswirkungen wird der Streik laut Bahn zudem im Schwarzwald, auf der Ostalb und im Raum Heilbronn-Franken haben. Ausfälle sind auch in Tübingen zu erwarten.

GDL-Warnstreik: Deutsche Bahn hat Notfahrplan erarbeitet

Während des Streiks wird bei der DB Regio Baden-Württemberg ein Notfahrplan gelten. "Trotzdem können wir in dieser Situation nicht garantieren, dass alle Reisenden an ihr Ziel kommen. Wenn möglich, verschieben Sie bitte geplante Reisen", so die Deutsche Bahn.



Der Konzern weist darauf hin, dass es auch nach Streikende am Donnerstagabend zu Ausfällen und Verspätungen kommen werde. "Die Zugausfälle werden kurzfristig vor Start des Zuges kommuniziert und die Fahrpläne laufend aktualisiert", heißt es weiter.

Welche Linien sind vom Bahnstreik betroffen?

IRE3: Ulm - Lindau / Friedrichshafen - Basel Bad Bf

IRE6: Stuttgart - Tübingen - Aulendorf /Rottenburg(Neckar)

IRE50: Aalen - Ulm

IRE200: Wendlingen - Ulm

RE2: Karlsruhe - Konstanz

RE4: Stuttgart - Konstanz

RE5: Stuttgart - Friedrichshafen

RE7: Karlsruhe - Basel

RE14a/b: Stuttgart - Rottweil / Freudenstadt

RE55: Donaueschingen - Ulm

RB26: Offenburg - Freiburg(Breisgau)

RB27: Freiburg(Breisgau) -Basel Bad Bf /Neuenburg(Baden)

RB28: Müllheim(Baden) - Mulhouse Ville

RB30: Basel Bad Bf - Lauchringen

RB31: Radolfzell - Friedrichshafen

RB37: Waldshut -Stühlingen

RB42: Donaueschingen - Triberg/Rottweil

RB53: Sigmaringen - Aulendorf - Leutkirch /Wangen(Allgäu)

RB56: Ulm - Sigmaringen

RB63: Bad Urach - Herrenberg

RB74: Pforzheim - Horb - Tübingen

RB93: Friedrichshafen - Lindau

MEX 19 / 90: Stuttgart - Schwäbisch Hall-Hessental - Crailsheim

S1 / S10 / S11: Breisach / Endingen - Freiburg - Seebrugg / Villingen(Schwarzw)

RS2 / RS21: Ulm - Biberach(Riß)

Massive Auswirkungen auf S-Bahn-Verkehr im Raum Stuttgart

In Stuttgart hat die GDL überdurchschnittlich viele Mitglieder. Dadurch wird der S-Bahn-Verkehr hier besonders stark betroffen sein. Laut einem Sprecher der Bahn in Stuttgart wird in die Fahrplanauskünfte eingetragen, welche Züge im Regionalverkehr fahren werden und welche nicht. Im S-Bahn-Verkehr Stuttgart versuche man zu ermöglichen, dass zumindest die S1 zwischen Herrenberg und Kirchheim/Teck im Stundentakt fahre. Der restliche S-Bahn-Verkehr wird voraussichtlich ausfallen, so der Bahnsprecher.

Sowohl im S-Bahn- als auch im Regionalverkehr in Baden-Württemberg wurden bereits ab Mittwochabend Züge gestrichen, damit die Züge dann schon am richtigen Ort sind, wenn in der Nacht auf Freitag der reguläre Fahrplan wieder aufgenommen werde. Das solle einen reibungslosen Start in den Berufsverkehr am Freitag gewährleisten, hieß es weiter. Ab Freitagfrüh will die Bahn wieder nach dem regulären Fahrplan verkehren.

Wie sieht es im Raum Mannheim aus?

Laut der Deutschen Bahn fallen in Mannheim mehrere S-Bahn-Linien komplett aus. Darunter die S2 Kaiserslautern-Mosbach, die S4 von der Südpfalz bis nach Bruchsal, die S8 und die S51. Das gleiche gilt für viele Regionalbahnen. Dennoch sollen einige S-Bahn-Linien während des Streiks zumindest zweistündlich fahren. Straßenbahnen und Busse im Gebiet des Verkehrsbund Rhein-Neckar sollen nicht betroffen sein.

Angebote der Deutschen Bahn bei verspäteten und ausgefallenen Verbindungen

Die Bahn weist zugleich auf bestehende Regelungen und Angebote bei Zugausfällen oder -verspätungen hin. Auch im BW-Tarif gilt demnach eine Sonderkulanz: Alle Fahrkarten des Baden-Württemberg-Tarifs mit Gültigkeit innerhalb des Streikzeitraums können laut DB während der Dauer des Streiks bis einen Tag nach Beendigung des Streiks flexibel genutzt werden. Auch Umwege seien zulässig. "Alle für den Streikzeitraum gültigen Einzel- und Pauschalpreisfahrkarten des Baden-Württemberg-Tarifs können kostenlos storniert oder umgetauscht werden", so die Bahn. Außerdem sollten Reisende für die Dauer der Störung mehr Zeit einplanen.

Welche Rechte und Möglichkeiten haben Fahrgäste?

Im Überblick: Diese Rechte haben Fahrgäste laut Bahn Fahrgäste haben die Möglichkeit, ihre Reise vorzuverlegen und bereits im Laufe des Mittwochs, 15. November früher zu fahren. Die Bahn empfiehlt, dann bereits früh am Tag loszufahren, um vor Streikbeginn um 22 Uhr am Zielort zu sein.

und bereits im Laufe des Mittwochs, 15. November früher zu fahren. Die Bahn empfiehlt, dann bereits früh am Tag loszufahren, um vor Streikbeginn um 22 Uhr am Zielort zu sein. Tickets für Fahrten am Mittwoch und Donnerstag können auch zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden.

genutzt werden. Die City-Funktion ist allerdings nicht von der Kulanz erfasst. Am neuen Reisetag muss eine Fahrkarte für den ÖPNV vor Ort erworben werden.

ist allerdings nicht von der Kulanz erfasst. Am neuen Reisetag muss eine Fahrkarte für den ÖPNV vor Ort erworben werden. Die Zugbindung bei Sparpreisen und Super Sparpreisen ist aufgehoben. "Die Fahrkarte gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort auch mit einer geänderten Streckenführung", heißt es.

bei Sparpreisen und Super Sparpreisen ist aufgehoben. "Die Fahrkarte gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort auch mit einer geänderten Streckenführung", heißt es. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden.

können kostenfrei storniert werden. Wenn der Zug ausfällt können Gäste sich den Fahrpreis erstatten lassen.

lassen. Im Regionalverkehr gilt: Wer über eine Fahrkarte für RE, RB, IRE und S-Bahn verfügt, aber Züge des Fernverkehrs wie IC/EC oder ICE nutzen muss, muss zunächst die zusätzlich erforderliche Fahrkarte bezahlen. Die Kosten werden später erstattet. Dies gilt nicht für erheblich ermäßigte Fahrkarten wie das Deutschlandticket oder Länder-Tickets.

gilt: Wer über eine Fahrkarte für RE, RB, IRE und S-Bahn verfügt, aber Züge des Fernverkehrs wie IC/EC oder ICE nutzen muss, muss zunächst die zusätzlich erforderliche Fahrkarte bezahlen. Die Kosten werden später erstattet. Dies gilt nicht für erheblich ermäßigte Fahrkarten wie das Deutschlandticket oder Länder-Tickets. Internationale Tickets: Die Kulanzregelung der Ticketnutzung zu einem früheren Zeitpunkt gilt ebenfalls für Reisende mit internationalen DB Tickets, und zwar sowohl für die Fahrt ins Ausland als auch für Reisen vom Ausland nach Deutschland oder durch Deutschland im Transit. Die Zugbindung ist aufgehoben.

Go-Ahead und SWEG nicht von GDL-Warnstreik betroffen

Die privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen Go-Ahead und SWEG teilten mit, dass sie aktuell von der GDL nicht bestreikt werden. Es könne aber zu einzelnen Zugausfällen und Verspätungen kommen, wenn sich Fahrdienstleiter an den Stellwerken am Streik beteiligten. Reisende sollten sich vor Fahrtantritt online informieren, ob die Verbindung fährt. Go Ahead fährt beispielsweise auf der Remsbahn und der Riesbahn im Raum Aalen. SWEG bedient zum Beispiel die Donaubahn und die Brenzbahn.