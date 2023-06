Fährt mein Zug? Der Streckensperrungs-Ticker

Der Bahnknoten Stuttgart wird digitalisiert, es gibt Sperrungen auf der Gäubahn und im Juli auch auf der S-Bahn-Stammstrecke. Was wann aktuell ist: fortlaufend hier im Sperrungsticker.

Damit Reisende trotz der Einschränkungen im Regional- und Fernverkehr ihr Ziel so stressfrei wie möglich erreichen, setzt die Deutsche Bahn zusätzliches Service-Personal ein. "An allen vom Schienenersatzverkehr betroffenen Bahnhöfen finden die Reisenden ein durchgängiges und einfach verständliches Boden-Leitsystem zu den Ersatz-Haltestellen vor", heißt es bei der DB.

16:20 Uhr Sperrung für MEX90 / RE90 Nürnberg-Crailsheim-Stuttgart Auf der Linie Nürnberg-Crailsheim-Stuttgart des R90 beziehungsweise MEX90 gibt es eine Umleitung über Ludwigsburg mit Halt in Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg). SWR

16:15 Uhr Ersatzbusse für die Zeit bis zum 29. Juli Die Deutsche Bahn hat für den vorangehenden Zeitraum ab 12. Mai über 80 Busse für den Schienenersatzverkehr organisiert. Diese bleiben bis 29. Juli im Einsatz. Zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt beziehungsweise dem Stuttgarter Hauptbahnhof werden weiterhin Busse im Fünf-Minuten-Takt unterwegs sein. Neu hinzu kommt eine Busverbindung zwischen Bad Cannstatt und Mettingen (Esslingen am Neckar). Über die einzelnen Sperrungen sowie den Ersatzverkehr berichtete SWR4 Baden-Württemberg am 09.06.2023.

16:12 Uhr Sperrung für den MEX19 Strecke Gaildorf-Backnang-Stuttgart Auf der Strecke Gaildorf-Backnang-Stuttgart endet der MEX19 in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis). SWR

14:53 Uhr Sperrung für den MEX18 Tübingen-Stuttgart-Heilbronn Die Linie MEX18 auf der Strecke Tübingen-Stuttgart-Heilbronn hält nicht in Stuttgart, sondern in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg). SWR

14:49 Uhr Sperrung für den MEX13 Crailsheim-Aalen-Stuttgart Auch für einige MEX-Linien ergeben sich durch die weiteren Bauarbeiten Änderungen. Für den MEX13 auf der Strecke Crailsheim-Aalen-Stuttgart enden die Züge in Waiblingen. SWR

14:42 Uhr Sperrung Aulendorf-Stuttgart Im Regionalverkehr wird es ab 22. Juni auf der Strecke des IRE6 eine Sperrung zwischen Aulendorf und Stuttgart geben. SWR

14:31 Uhr Sperrung auf der Strecke Karlsruhe-Aalen Hier noch mal als Grafik: die Sperrung auf der Strecke Karlsruhe-Aalen. SWR

13:57 Uhr So ist die Situation am Hauptbahnhof und in Esslingen Wegen der Bauarbeiten halten zwei von drei ICEs nicht am Stuttgarter Hauptbahnhof, sondern ersatzweise unter anderem in Esslingen. Dort ist am Bahnhof dadurch mehr los als normalerweise. Auch Nicole Roth hat auf ihrem Weg von Basel nach Tübingen einen Zwischenstopp in Esslingen gemacht. "Wir sind völlig entspannt. Uns wurde sehr gut geholfen", erzählt sie. Aber nicht alle sind so ruhig. Einige sind auch genervt angekommen und suchen noch nach der passenden Möglichkeit weiterzureisen. "Jetzt wissen wir nicht, was wir machen", sagt Conny Schwerig, die zum Stuttgarter Hauptbahnhof möchte. Dort ist die Situation am Mittag weitestgehend entspannt. Trotzdem gibt es auch hier ein paar Reisende, die nicht weiter wissen und genervt sind. Für Fragen stehen Helferinnen und Helfer der Bahn parat. Dadurch, dass einige Züge den Stuttgarter Hauptbahnhof wegen der Bauarbeiten nicht anfahren, ist es hier deutlich leerer als an anderen Tagen. SWR Frieder Kümmerer

12:41 Uhr Wie lange wird es diese Einschränkungen geben? Die laufenden Bauarbeiten in und um Stuttgart sind vor allem für Pendlerinnen und Pendler eine riesige Herausforderung. Denn ein Ende ist erst in ein paar Wochen in Sicht: Am 29. Juli sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Laut Albert Regel, der die Bauarbeiten der Bahn zwischen Stuttgart-Bad Cannstatt und Waiblingen leitet, liege die Baustelle insgesamt gut im Zeitplan. Die Arbeiten für die Digitalisierung des Stuttgarter Bahnknotens kämen gut voran. Allerdings sind die derzeitigen Einschränkungen nicht die letzten in diesem Jahr: Im Sommer ist die Stammstrecke der S-Bahn unterbrochen, im Herbst gibt es umfangreiche Bauarbeiten in Stuttgart-Vaihingen. Am Bahnhof Bad Cannstatt finden umfangreiche Bauarbeiten statt: Es wird neue Sicherungstechnik verbaut, aber auch die alte Signaltechnik modernisiert. SWR Martin Rottach Über den Zeitplan bei den Bauarbeiten berichtete SWR Aktuell BW TV um 18 Uhr am 09.06.2023.

11:48 Uhr Auch zahlreiche Umleitungen im Regionalverkehr Während der Bauarbeiten bis zum 29. Juli werden auch zahlreiche Züge im Regionalverkehr umgeleitet: MEX Crailsheim - Aalen - Stuttgart: Endet in Waiblingen

Endet in Waiblingen MEX Tübingen - Heilbronn: Hält nicht am Stuttgarter Hauptbahnhof, sondern in Kornwestheim

Hält nicht am Stuttgarter Hauptbahnhof, sondern in Kornwestheim MEX Gaildorf - Backnang - Stuttgart: Endet in Waiblingen

Endet in Waiblingen RE/MEX Nürnberg - Crailsheim - Schwäbisch Hall - Hessental - Stuttgart: Umleitung über Ludwigsburg mit Zusatzhalt in Marbach

Umleitung über Ludwigsburg mit Zusatzhalt in Marbach IRE Karlsruhe - Aalen: Endet in Stuttgart

Endet in Stuttgart IRE Aulendorf - Stuttgart: Endet in Esslingen; ab dem 22. Juli in Tübingen Außerdem fährt die Linie MEX 16 zwischen Ulm und Stuttgart im Stundentakt. Nur zwischen Ulm und Plochingen verkehrt die Bahn halbstündig.

10:43 Uhr Änderungen der Linien Frankfurt-Klagenfurt und Dortmund-Lindau Auch die EC-Linie Frankfurt-Heidelberg-Stuttgart-München-Klagenfurt, die normalerweise alle zwei Stunden fährt, wird im Knoten Stuttgart umgeleitet. Der Halt Stuttgart Hauptbahnhof entfällt auch hier, Ersatzhalt ist Esslingen am Neckar. Teilweise werden die Züge dieser Linie auch nicht am Münchener Hauptbahnhof halten. Für die Züge der Linie Dortmund-Mainz-Stuttgart-Lindau gilt: Sie werden über Esslingen umgeleitet, der Halt Stuttgarter Hauptbahnhof entfällt komplett und der Halt Münchener Hauptbahnhof teilweise.

10:30 Uhr Welche Strecken sind betroffen? Im Schnitt fahren zwei von drei ICEs den Stuttgarter Hauptbahnhof nicht mehr an, sondern halten ersatzweise in Esslingen ODER Vaihingen/Enz. Die Züge werden über die sogenannte "Schusterbahn" um Stuttgart herum geleitet. Auch der Regionalverkehr ist betroffen; es gibt Einschränkungen in den Zügen nach Ulm und Tübingen. Das alles findet zusätzlich zu den ohnehin schon gravierenden Einschränkungen zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen statt. Folgende Züge fahren von und nach München: stündlich von/nach Hamburg/NRW über Hauptbahnhof Stuttgart

alle zwei Stunden von/nach NRW ohne Halt am Stuttgarter Hauptbahnhof mit Ersatzhalt in Esslingen bzw. Vaihingen/Enz

weitere ICE/IC-Linien ohne Halt am Stuttgarter Hauptbahnhof mit Ersatzhalt Esslingen Die TGV/ICE-Verbindung aus beziehungsweise nach Paris fährt unter der Woche nur ab/bis Hauptbahnhof Stuttgart. An den Wochenenden werden die Züge ohne Halt in Stuttgart mit Ersatzhalt in Esslingen von/nach München umgeleitet. Die IC-Linie Karlsruhe–Stuttgart–Nürnberg wird alle zwei Stunden im Knoten Stuttgart umgeleitet; es gibt hier keinen Halt am Stuttgarter Hauptbahnhof. Ersatzweise halten die Züge in Schorndorf und Stuttgart-Untertürkheim. Über die einzelnen Sperrungen sowie den Ersatzverkehr berichtete SWR4 Baden-Württemberg am 09.06.2023.