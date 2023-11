Reisende müssen sich auf Chaos im Zugverkehr einstellen

per Mail teilen

Der Bahnstreik am Donnerstag wird in der Region Bodensee-Oberschwaben wohl deutlich spürbar sein. Die Bezirksgruppe Friedrichshafen der GDL rechnet mit einer hohen Streikbeteiligung.

Am Donnerstag wird auch in der Region-Bodensee-Oberschwaben im Bahnverkehr gestreikt. Die Bezirksgruppe Friedrichshafen der Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) rechnet mit vielen Teilnehmenden. Die Gewerkschaft hatte ihre Mitglieder zu einem Warnstreik bei der Deutschen Bahn aufgerufen. Die Beschäftigten sollen von Mittwochabend 22 Uhr bis Donnerstag 18 Uhr die Arbeit niederlegen, heiß es am Dienstagabend.

Bahn rät, Zugfahrten zu verschieben

In der Region Bodensee-Oberschwaben seien rund zwei Drittel aller Zugbegleiter und Lokomotivführer bei der Gewerkschaft organisiert, teilt die GDL Friedrichshafen mit. Ein Chaos sei absehbar. Die Auswirkungen des Streiks treffen zudem auch andere Verkehrsunternehmen. So teilt die Bodensee-Oberschwaben-Bahn mit, dass ihre Verbindungen zwischen Aulendorf und Friedrichshafen morgen gestrichen sind.

Die Deutsche Bahn in Stuttgart rät dazu, Zugfahrten nach Möglichkeit zu verschieben. Bereits gebuchte Fahrkarten blieben gültig, so eine Bahnsprecherin.

Wer unbedingt Zug fahren müsse, solle sich auf digitalen Kanälen oder per Hotline informieren. Laut GDL sind die Auskunftsschalter und Informationsstellen an den Bahnhöfen vom Streik ausgenommen.