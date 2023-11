Im Fern- und Regionalverkehr fallen seit Mittwochabend bundesweit viele Züge aus - auch rund um Freiburg. Vom Warnstreik der GDL sind auch Elztalbahn und Breisgau-S-Bahn betroffen.

Die Region Südbaden ist massiv vom Warnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) bei der Bahn betroffen. Das gilt für den Fernverkehr auf der Rheintalbahn ebenso wie für den Nahverkehr. Laut einem GDL-Sprecher fahren am Donnerstag auf der Breisgau-S-Bahn Richtung Villingen-Schwenningen durch das Höllental und Richtung Kaiserstuhl wie auch auf der Elztalbahn so gut wie keine Züge.

Elztalbahn fährt am Nachmittag wieder

Eigentlich sind SWEG-Züge wie die Elztalbahn nicht von dem aktuellen Streik der GDL betroffen. Aber indirekt eben doch, dort wo sich DB-Fahrdienstleiter in Stellwerken an dem Streik beteiligen. Auf den betroffenen Streckenabschnitten können dann auch die Züge anderer Eisenbahnunternehmen nicht fahren. In Waldkirch etwa wurde die DB-Fahrdienstleitung seit Mittwochabend bestreikt, erklärt Christoph Meichsner, Pressesprecher der SWEG. Bis 14 Uhr konnten die SWEG-Züge der Linie S2 daher nur zwischen Freiburg und Denzlingen pendeln, aber nicht von Denzlingen bis Elzach fahren.

In der Ortenau hingegen führen alle Züge der SWEG, so Christoph Meichsner, und zwar auf Strecken im Renchtal, im Achertal, im Kinzigtal und nach Straßburg.

Nur einzelne Verbindungen auf Schwarzwald- und Rheintalbahn

Die Schwarzwaldbahn zwischen Offenburg und Konstanz fährt nur teilweise im Notfahrplan. Das gilt auch für die Rheintalbahn. Schon am Morgen fielen viele Züge im Fernreiseverkehr aus. Die Bahn hat einen Notfahrplan erstellt, der aber nur ein sehr begrenztes Angebot im Fern-, Regional- und S-Bahn Verkehr der DB sichere. Die Bahn bittet darum, nicht notwendigen Reisen zu verschieben. Sie hat eine Sonderhotline eingerichtet: 08000-996633.

Auswirkungen der Streits auf der Hochrheinbahn bis Mitternacht

Der Warnstreik ist offiziell um 18:00 Uhr vorbei, der Notfahrplan der Bahn soll aber am Donnerstag bis Dienstende bestehen. Auf der Hochrheinbahn wird bis Mitternacht der Großteil der Züge ausfallen. Laut Fahrplanauskunft sind zwischen Waldshut und Basel zwischen 13 Uhr und Mitternacht nur drei der üblichen 19 Zugverbindungen möglich.

Im Überblick: Diese Rechte haben Fahrgäste laut Bahn Fahrgäste haben die Möglichkeit, ihre Reise vorzuverlegen und bereits im Laufe des Mittwochs, 15. November früher zu fahren. Die Bahn empfiehlt, dann bereits früh am Tag loszufahren, um vor Streikbeginn um 22 Uhr am Zielort zu sein.

und bereits im Laufe des Mittwochs, 15. November früher zu fahren. Die Bahn empfiehlt, dann bereits früh am Tag loszufahren, um vor Streikbeginn um 22 Uhr am Zielort zu sein. Tickets für Fahrten am Mittwoch und Donnerstag können auch zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden.

genutzt werden. Die City-Funktion ist allerdings nicht von der Kulanz erfasst. Am neuen Reisetag muss eine Fahrkarte für den ÖPNV vor Ort erworben werden.

ist allerdings nicht von der Kulanz erfasst. Am neuen Reisetag muss eine Fahrkarte für den ÖPNV vor Ort erworben werden. Die Zugbindung bei Sparpreisen und Super Sparpreisen ist aufgehoben. "Die Fahrkarte gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort auch mit einer geänderten Streckenführung", heißt es.

bei Sparpreisen und Super Sparpreisen ist aufgehoben. "Die Fahrkarte gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort auch mit einer geänderten Streckenführung", heißt es. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden.

können kostenfrei storniert werden. Wenn der Zug ausfällt können Gäste sich den Fahrpreis erstatten lassen.

lassen. Im Regionalverkehr gilt: Wer über eine Fahrkarte für RE, RB, IRE und S-Bahn verfügt, aber Züge des Fernverkehrs wie IC/EC oder ICE nutzen muss, muss zunächst die zusätzlich erforderliche Fahrkarte bezahlen. Die Kosten werden später erstattet. Dies gilt nicht für erheblich ermäßigte Fahrkarten wie das Deutschlandticket oder Länder-Tickets.

gilt: Wer über eine Fahrkarte für RE, RB, IRE und S-Bahn verfügt, aber Züge des Fernverkehrs wie IC/EC oder ICE nutzen muss, muss zunächst die zusätzlich erforderliche Fahrkarte bezahlen. Die Kosten werden später erstattet. Dies gilt nicht für erheblich ermäßigte Fahrkarten wie das Deutschlandticket oder Länder-Tickets. Internationale Tickets: Die Kulanzregelung der Ticketnutzung zu einem früheren Zeitpunkt gilt ebenfalls für Reisende mit internationalen DB Tickets, und zwar sowohl für die Fahrt ins Ausland als auch für Reisen vom Ausland nach Deutschland oder durch Deutschland im Transit. Die Zugbindung ist aufgehoben.

GDL in Südbaden: 90 Prozent der Mitglieder steiken

Im Raum Freiburg beteiligen sich Angaben der GDL zufolge etwa 90 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder am Streik. Auch Robert Storz von der GDL-Ortsgruppe Villingen spricht von circa 90 Prozent Streikbeteiligung. Es seien eigentlich alle, die heute arbeiten könnten, am Streik beteiligt.

Am Freiburger Hauptbahnhof ist morgens ungewöhnlich wenig los

Keine Züge, wenige Reisende - dieses Bild bot sich schon früh am Morgen am Freiburger Hauptbahnhof, wo sich um diese Zeit sonst viele Pendler und Reisende tummeln. Viele hatten sich offenbar auf den angekündigten Streik eingestellt. Wer seine Reise aber nicht verschieben konnte, hatte das Nachsehen.

Stimmen von Reisenden am Donnerstagmorgen am Freiburger Hauptbahnhof:

Auch später um 10 Uhr noch herrschte gähnende Leere am sonst so quirligen, aufgeregten Freiburger Hauptbahnhof. Zwei Schülerinnen, die mit dem Zug aus Basel gekommen waren, machten sich Sorgen, wie sie am Nachmittag wieder nach Hause kommen. Die wenigen Reisenden am Bahnhof schauten konzentriert auf ihre Handys. Keine Schlange am Infoschalter. Um 10:35 Uhr fuhr dann tatsächlich ein Zug nach Basel. Wer den verpasste, musste bis zum Mittag warten.