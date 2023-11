Lokführer aus ganz Deutschland streiken ab Mittwochabend 22 Uhr bis Donnerstagabend 18 Uhr. Auch in der Region Neckar-Alb müssen sich Bahnreisende auf Zugausfälle einstellen.

Bei der Anbindung von Tübingen nach Freudenstadt, Horb, Rottweil und Stuttgart kommt es zu etlichen Zugausfällen. Auch auf Kurzstrecken, beispielsweise von Tübingen nach Reutlingen oder Metzingen fallen viele Verbindungen aus.

Für die betroffenen Strecken arbeitet die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben an Notfahrplänen. Außerdem empfiehlt das Unternehmen geplante Reisen, falls möglich zu verschieben und Anbindungen in der App zu überprüfen. Reisende, die sich bereits ein Ticket gekauft haben, können ihre Fahrt auch früher oder später antreten oder die Fahrkarte rückerstatten lassen.

Zugausfälle schon vor Streikbeginn möglich

Der Warnstreik beginnt zwar am Mittwoch um 22 Uhr. Dennoch müssen sich Fahrgäste bereits in den Stunden davor auf Zugausfälle einstellen. Manche Verbindungen müssten schon vorher aus dem Fahrplan genommen werden, teilte die Bahn mit. Nur so könne gewährleistet sein, dass die Züge am Ende nicht auf freier Strecke halten und dass sie nach dem Streik schnell wieder dort sind, wo sie gebraucht werden.

Streikende Bahnbeschäftigte an einem Bahnsteig im Tübinger Hauptbahnhof SWR Tim Richter

Lokführer-Gewerkschaft fordert mehr Lohn

Die GDL hatte am Dienstag überraschend zu einem 20-stündigen Warnstreik aufgerufen. Die Bahn geht davon aus, dass auch mehr als 80 Prozent des Fernverkehrs wegen des Arbeitskampfes ausfallen wird. Die GDL fordert unter anderem 555 Euro mehr im Monat sowie eine Inflationsausgleichsprämie. Als Knackpunkt gilt die Forderung nach einer Absenkung der Arbeitszeit von 38 auf 35 Wochenstunden für Schichtarbeiter bei vollem Lohn. Die geforderte Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich lehnt die Bahn als unerfüllbar ab.