Der bundesweite GDL-Warnstreik ab Mittwochabend trifft auch Fahrgäste in der Region Heilbronn-Franken. Es sind aber nicht alle wichtigen Strecken betroffen.

Pendler und Reisende auch in der Region Heilbronn-Franken müssen sich ab Mittwochabend 22 Uhr bis Donnerstagabend 18 Uhr auf viele Einschränkungen im Bahnverkehr einstellen. Laut der Deutschen Bahn wird es aufgrund des bundesweiten Warnstreiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) auf allen Linien im Regionalverkehr, bei der S-Bahn und im Fernverkehr zu Einschränkungen kommen.

Westfrankenbahn fällt aus

Besonders große Einschränkungen erwartet die Bahn auf der Strecke der Westfrankenbahn zwischen Heilbronn und Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall), sowie auf der S-Bahn nach Eppingen (Kreis Heilbronn) der Rhein-Neckar-Bahn.

Stadtgebiet Heilbronn stark betroffen

Der Warnstreik hat jedoch auch Auswirkungen auf Strecken der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG), die beispielsweise den Stadtbahnverkehr in Heilbronn bedient. Dort werden die Stadtbahnlinien S41 und S42 am stärksten betroffen sein. Beide Linien werden während der Arbeitsniederlegung komplett eingestellt, da dort besonders viele Mitarbeitende der Bahn eingesetzt werden, so die AVG. Den innerstädtischen Verkehr in Heilbronn werden die Stadtwerke mit einem Pendelverkehr teilweise ersetzen. Im Umland wird es keinen Ersatz geben. Auf der Strecke der S4 könne es zu einzelnen Ausfällen kommen, heißt es.

Private Anbieter kaum von Streik betroffen

Weniger Probleme auf der Fahrt haben Fahrgäste der Frankenbahn, beispielsweise zwischen Heilbronn und Würzburg. Private Anbieter wie Go-Ahead und SWEG werden nicht bestreikt, können aber auch indirekt betroffen sein. Wie gravierend sich die Streiks auswirken, konnte die Bahn bis Dienstagmittag noch nicht abschätzen. Aber die Empfehlung ist deutlich:

Wer morgen nicht reisen muss, dem empfehle ich, Reisen zu verschieben.

Falls trotz des Warnstreiks die Bahn genutzt werde, empfiehlt die Bahn vor der Fahrt einen Blick in die digitalen Fahrpläne, dort sind Verspätungen und Zugausfälle einsehbar.