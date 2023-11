per Mail teilen

Der Streik der Gewerkschaft GDL wird sich auch auf den Betrieb von S-Bahnen und den Fernverkehr im Raum Karlsruhe auswirken. Die Lokführergewerkschaft hat angekündigt, ab Mittwochabend zum Streik aufzurufen.

Der angekündigte Bahnstreik der Gewerkschaft GDL wird sich auch auf den Betrieb von S-Bahnen in der Region Karlsruhe auswirken. Die Lokführergewerkschaft hat angekündigt, ab Mittwochabend 22 Uhr bis Donnerstagabend 18 Uhr zum Streik aufzurufen.

Bahnstreik: Folgen im S-Bahn-Netz des KVV

Der 20-stündige Streik der Gewerkschaft GDL wird auch Auswirkungen auf den Stadtbahnverkehr der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) in Karlsruhe haben. Der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) teilte mit, dass alle AVG-Linien betroffen seien. Dazu gehört etwa die S4, die auch in der Karlsruher Innenstadt fährt, sowie die S31 oder S32 oder die S5.

Die stärksten Einschränkungen wird es bei den Stadtbahnlinien S41 und S42 im Raum Heilbronn geben. Die AVG nutzt Infrastruktur, also das Liniennetz, der Deutschen Bahn (DB) und setzt auf ihren Strecken auch Fahrpersonal der Bahn-Tochter DB-Regio ein. Daher kann es zu Einschränkungen kommen.

Wenn Stellwerke nicht besetzt werden können, könne sich das auch auf die Stadtbahnlinien auswirken, teilte der KVV mit. Die Karlsruher Straßenbahnen hingegen sind nicht betroffen.

Raum Heilbronn besonders stark von Bahnstreik betroffen

Laut KVV können sämtliche S-Bahnlinien durch einzelne Zugausfälle betroffen sein. Die größten Streikauswirkungen werden allerdings im Raum Heilbronn erwartet. Dort wird Fahrpersonal der Deutschen Bahn eingesetzt, was am Donnerstag zu Ausfällen und Verspätungen führen kann. Bereits vor dem Beginn des Warnstreiks am Mittwochabend kann es ab etwa 20 Uhr zu Zugausfällen bei der AVG kommen, da der Bahnbetrieb bis zum Beginn der Arbeitsniederlungen sicher heruntergefahren werden muss.

Bahn hat Notfahrplan für den Fernverkehr Karlsruhe-Stuttgart

Im Regionalverkehr auf der Strecke Karlsruhe - Stuttgart werden voraussichtlich die Hälfte der Züge ausfallen. Im Karlsruher Fernverkehr auf der Strecke Mannheim - Karlsruhe - Basel sollen zwei Drittel der Fahrten ausfallen. Für den Fernverkehr hat die DB einen Notfahrplan mit einem stark reduzierten Angebot an Fahrten erarbeitet. Für diese Fahrten will die Bahn längere Züge mit mehr Sitzplätzen einsetzen. Trotzdem müssen sich auch Fernreisende auf starke Einschränkungen einstellen.