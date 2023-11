Ein Feuer hat in der Nacht eine Lagerhalle und zwei Wohnungen in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) schwer beschädigt. Laut Polizei konnten sich die Bewohner in Sicherheit bringen.

Bei einem Brand einer Lagerhalle in Neckartailfingen ist in der Nacht zum Donnerstag ein Sachschaden in Millionenhöhe entstanden. Nach Angaben der Polizei konnten sich die drei Bewohner selbstständig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt.

Großeinsatz nach Feuer: Acht Millionen Euro Sachschaden

Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund acht Millionen Euro. Sowohl die Lagerhalle als auch die beiden Wohnungen seien nicht mehr nutzbar. Was in der Lagerhalle gelagert wurde, kann die Polizei noch nicht sagen. Die Halle wurde von drei Unternehmen genutzt.

Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Zum Einsatz seien in der Nacht mehr als 125 Feuerwehrkräfte mit 22 Fahrzeugen sowie ein Rettungsdienst mit Notarzt ausgerückt, so die Polizei. Zur Dokumentation des Brandverlaufs setzte die Polizei zeitweise auch einen Hubschrauber ein. Das Feuer ist laut Feuerwehr unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten waren am Donnerstagnachmittag noch nicht abgeschlossen.

Für die Bevölkerung besteht keine Gesundheitsgefährdung. Das haben bishergie Messungen der Feuerwehr ergeben. Trotzdem werden Anwohnerinnen und Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.