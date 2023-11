Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Johannes Böhler.

9:59 Uhr "Loverboy"-Masche: Eine unterschätzte Gefahr? Unser Beitrag zur "Loverboy"-Masche bei Instagram bewegt die Menschen in der SWR-Community. Dabei geht es um emotionale Erpressung, mit der meist junge Mädchen und Frauen von oft deutlich älteren Jungen und Männern in die Prostitution gezwungen werden. Viele der Opfer leiden ihr Leben lang an den Folgen. Eine Nutzerin schreibt: "Da das schon in meiner Jugendzeit so war, hätte die Regierung die Polizei extrem aufstocken sollen. Stattdessen wurden den Polizeibehörden Auflagen erteilt, um die Menschenwürde der Täter ja nicht zu verletzen. Es ist furchtbar." Ein anderer Nutzer schreibt, er halte die Aufklärung über die Masche in der Schule für unverzichtbar. "Ich weiß nicht, wie der Lehrplan heute aussieht, aber während meiner Schulzeit kam das reale Leben viel zu kurz."

9:47 Uhr Wegen Bahnstreik: Evangelische Kirche bricht Synodentagung ab Wegen des angekündigten bundesweiten Warnstreiks bei der Bahn hat die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) ihre Synodentagung in Ulm vorzeitig beendet. Am Mittwochmorgen kam das Plenum noch einmal kurz zusammen, die abschließenden Beratungen und Entscheidungen über Kirchengesetze und Entschließungen zu kirchlichen und gesellschaftlichen Themen wurden aber auf eine digitale Sitzung zu einem späteren Zeitpunkt verschoben. Über dieses Thema berichtete SWR4 am 15. November 2023 um 8:30 Uhr.

9:30 Uhr 21-Jähriger legt Feuer in Flüchtlingsunterkunft Ein 21-jähriger Mann hat gestern Abend in einer Flüchtlingsunterkunft in Crailsheim im Kreis Schwäbisch Hall ein Feuer entfacht und anschließend die Löschung behindert. Laut Polizei hatte der Mann einen Pappkarton angezündet. Einen Mitarbeiter der Einrichtung, der das Feuer löschen wollte, bedrohte er mit einem Messer. Auch gegen die kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten wehrte er sich. Schließlich brachten die Einsatzkräfte den 21-Jährigen zu Boden und löschten das Feuer. Der Mann sitzt nun in Polizeigewahrsam. Laut Polizei handelt es sich bei dem 21-Jährigen nicht um einen Bewohner der Flüchtlingsunterkunft, er habe aber einen Migrationshintergrund. Von einem fremdenfeindlichen Tatmotiv sei nicht auszugehen. Über dieses Thema berichtete SWR4 am 15. November 2023 um 8:30 Uhr.

8:34 Uhr Kurden-Verbandschef bezeichnet türkischen Präsidenten als Antisemiten Das dürfte auch in Baden-Württemberg für heftige Kontroversen sorgen: Der Chef der Kurdischen Gemeinde in Deutschland, Ali Ertan Toprak, hat den für Freitag geplanten Empfang für den türkischen Präsidenten Recep Taiyyip Erdogan heftig kritisiert und diesem dabei Antisemitismus vorgeworfen. Toprak sagte, im Zusammenhang mit der Sicherheit Israels werde in Deutschland einerseits von Staatsräson geredet. Andererseits werde mit Erdogan "einem der größten Antisemiten der rote Teppich ausgerollt". Er hätte sich gewünscht, dass die Bundesregierung den Besuch absagt. Erdogan unterstütze die Hamas und habe diese als Befreiungsorganisation bezeichnet, sagte Toprak. Über dieses Thema berichtete SWR1 am 15. November 2023 um 8 Uhr.

7:53 Uhr Viel los auf den Straßen Heute Morgen ist auf den Straßen wieder einiges los: Auf der A8, München Richtung Stuttgart, ist zwischen Kirchheim Teck-West und Stuttgart-Plieningen ein Unfall passiert. Die linke Spur ist blockiert, es hat sich ein Stau von neun Kilometern gebildet, die Fahrt verzögert sich um bis zu 25 Minuten. Auf der B10 Ulm Richtung Stuttgart zwischen Reichenbach/Hochdorf und Deizisau-West hat es gleich zwei Unfälle gegeben. Die linke Spur ist blockiert, der Verkehr staut sich auf fünf Kilometern - dafür braucht ihr circa 20 Minuten länger. Und Vorsicht auf der B27, Tübingen Richtung Balingen: Zwischen Hechingen-Süd und Bisingen-Nord steht ein defektes Fahrzeug auf dem Standstreifen und es liegen Fahrzeugteile auf der Straße.

7:28 Uhr Aufregung um Kuchensteuer: Was Schulklassen beachten müssen Eigentlich will die BW-Landesregierung ja Bürokratie abbauen. Doch vor kurzem hat sie mit einem elfseitigem Schreiben bezüglich der drohenden "Kuchensteuer" an die 4.500 öffentlichen Schulen im Land für Aufregung gesorgt. Hintergrund ist ein steuerrechtliches Kuddelmuddel um eine neue EU-Richtlinie, durch die Kuchenverkäufe bei Schulfesten unter bestimmten Bedingungen steuerpflichtig werden. Mein Kollege Henning Otte hat sich intensiv mit der Thematik befasst. Das Wichtigste vorab: Tritt die Schule als staatliche Institution als Verkäuferin auf, werden künftig Steuern fällig. Organisiert aber beispielsweise eine Klasse selbständig einen Kuchenverkauf, bleibt alles beim Alten. In Kraft treten soll die Regelung ab 2025. Europa/Baden-Württemberg Was Lehrkräfte, Eltern und Schüler künftig beachten müssen Kuchensteuer in Schulen greift erst später - aber dann wird’s kompliziert Die BW-Landesregierung will eigentlich Bürokratie abbauen. Doch das steuerrechtliche Kuddelmuddel durch eine neue EU-Richtlinie zeigt: Selbst beim Kuchenverkauf an Schulen lauern Probleme. 16:00 Uhr SWR1 Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg

7:11 Uhr Eishockey: Adler Mannheim droht Achtelfinal-Aus Nun zum Sport: Nach einem souveränen Einzug in die K.O.-Phase droht der Eishockey-Mannschaft Adler Mannheim in der Champions Hockey League das Aus im Achtelfinale. Das gestrige Auswärtsspiel gegen den Schweizer Club Rapperswil-Jona Lakers endete in einer klaren Niederlage. Doch der Treffer von Linden Vey gibt den Kurpfälzern Hoffnung auf ein Weiterkommen. Die Entscheidung fällt am kommenden Dienstag beim Rückspiel in Mannheim. Rapperswil-Jona Eishockey | CHL Adler Mannheim droht Achtelfinal-Aus Adler Mannheim 6:00 Uhr SWR Aktuell am Morgen SWR Aktuell

6:56 Uhr Polizei stoppt nach tödlichem Unfall flüchtigen Lastwagenfahrer Bei einem Unfall auf der B30 im Kreis Ravensburg nahe Baindt ist gestern Abend ein Autofahrer ums Leben gekommen. Ein Lastwagen war laut Polizei in einer Rechtskurve auf die Gegenspur geraten und dort mit dem Auto des 70-Jährigen kollidiert. Der Mann starb an der Unfallstelle. Doch statt anzuhalten und auf die Polizei zu warten fuhr der mutmaßliche Unfallverursacher einfach weiter - kurze Zeit später konnte die Polizei den 46-jährigen Lastwagenfahrer stoppen. Ihm wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorläufig der Führerschein entzogen. Über dieses Thema berichtete SWR4 am 15. November 2023 um 6:30 Uhr.

6:43 Uhr Vier Pferde kommen durch Feuer um Bei einem Brand einer Scheune in Bad Schussenried im Kreis Biberach sind vier Pferde gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am Dienstagabend ausgebrochen, die Ursache ist noch unklar. Die Scheune sei komplett abgebrannt. Darin hatten sich demnach außer den Tieren auch noch Maschinen sowie Heu- und Strohballen befunden. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf mehrere Hunderttausend Euro. Über dieses Thema berichtete SWR4 am 15. November 2023 um 6:30 Uhr.

6:27 Uhr So wird heute das Wetter in BW Nach den ergiebigen Regenfällen der vergangenen Tage entspannt sich die Lage vor allem im Süden Baden-Württembergs etwas. Es bleibt längere Phasen trocken bei vergleichsweise milden Temperaturen zwischen 7 und 14 Grad. Mehr zum Wetter heute im Beitrag von SWR Aktuell von gestern Abend: Video herunterladen (36,9 MB | MP4)

6:15 Uhr Das wird heute in Baden-Württemberg wichtig Im Prozess gegen einen mutmaßlichen "Reichsbürger" aus Boxberg (Main-Tauber-Kreis) wird heute das Urteil erwartet. Der Angeklagte soll mit einem Gewehr durch die heruntergelassenen Rolläden mehrere Schüsse auf 14 Polizisten abgegeben haben. Die Beamten wollten seine Wohnung durchsuchen. 20 Stunden Warnstreik: Bahnreisende müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Wie die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) gestern Abend mitteilte, soll von heute um 22 Uhr bis morgen um 18 Uhr gestreikt werden. Der Christmas Garden in der Stuttgarter Wilhelma beginnt. Dem Veranstalter zufolge haben im vergangenen Jahr 150.000 Menschen das Lichtspektakel in der Landeshauptstadt besucht. Auch in diesem Jahr verwandelt sich der zoologisch-botanische Garten wieder in eine leuchtende Weihnachtswelt.