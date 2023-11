Prozess um mutmaßlichen "Reichsbürger": Plädoyer der Verteidigung

per Mail teilen

Die Bundesanwaltschaft hat lebenslange Haft für einen mutmaßlichen "Reichsbürger" aus Boxberg-Bobstadt gefordert; am Montag spricht nun die Verteidigung.

Der Prozess gegen den mutmaßlichen "Reichsbürger" aus Boxberg-Bobstadt (Main-Tauber-Kreis) befindet sich quasi auf der Zielgeraden: Aus Sicht der Anklage ist der mutmaßliche "Reichsbürger" des vierfachen versuchten Mordes schuldig. Deswegen fordert die Bundesanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. In der Verhandlung am Montag am Oberlandesgericht Stuttgart soll jetzt die Verteidigung ihr Plädoyer halten.

"Jagd auf Polizeibeamte"

Die Bundesanwaltschaft hatte dem Angeklagten in ihrem Plädoyer vorgeworfen, er habe "Jagd auf Polizeibeamte" gemacht. Der heute 56 Jahre alte Mann habe bewusst und zielgerichtet im April vergangenen Jahres mit einem Schnellfeuergewehr auf 14 SEK-Beamte geschossen und zwei zum Teil erheblich verletzt. Es sei lediglich dem Zufall zu verdanken, dass es nicht zu tödlichen Verletzungen gekommen sei, sagte eine Bundesanwältin bei ihrem Plädoyer im streng gesicherten Oberlandesgericht in Stuttgart-Stammheim.

Anklage: Auf SEK-Beamte geschossen

Die Schüsse habe der Angeklagte durch die fast komplett heruntergelassenen Rollläden im Wohn- und im Schlafzimmer abgegeben, so die Anklage. Erst nach zwei Stunden gab er auf. Später entdeckte die Polizei ein großes Waffenlager mit Gewehren und Maschinenpistolen sowie Tausende Schuss Munition. Die SEK-Beamten waren zu dem Mann gekommen, um eine Pistole zu konfiszieren.

Laut Darstellung der Bundesanwaltschaft wollte der Angeklagte verhindern, dass seine Waffen gefunden und sichergestellt werden - und die Polizei von seinem Grundstück fernhalten. Der Angeklagte selbst gab im Prozess an, ihm sei nicht bewusst gewesen, dass er er auf Polizeibeamte schieße. Ihn hätten Explosionen, Schüsse und Schreie geweckt, er habe nur seinen kranken Sohn schützen wollen. Dann habe er einen Filmriss gehabt.

Ein Termin für ein Urteil nach fast 30 Verhandlungstagen steht noch nicht fest.