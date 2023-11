Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Simon Ukena.

9:52 Uhr Zoll entdeckt Ringe in Teddybär-Füllung Zollbeamte haben in einem Paket zwei Ringe im Füllmaterial eines Teddybären entdeckt. Wie das Hauptzollamt Heilbronn heute mitteilte, hatte die 48-jährige Empfängerin das Paket ihrer Schwester aus Thailand als steuerfreie Geschenksendung deklariert. Allerdings fanden die Beamten den Angaben nach Ende Oktober bei den Ringen auch ein Zertifikat, das einem der Ringe einen vierstelligen Wert zuschrieb. Ein Sachverständiger soll nun den genauen Wert beider Schmuckstücke ermitteln. Neben nicht zu beanstandenden Gegenständen wie Kaffee und Spielzeug befanden sich in dem Paket laut Zoll außerdem Medikamente. Das Regierungspräsidium als zuständige Behörde müsse nun klären, ob diese in Deutschland zulässig sind. Die 48-Jährige müsse mit einer Zahlung von mehreren Hundert Euro für Einfuhrabgaben und möglichen weiteren rechtlichen Schritten rechnen.

9:40 Uhr Leiche bei Remshalden in Rems gefunden Aus der Rems ist ein toter Mann geborgen worden. Ein Passant entdeckte den leblosen Körper am Montagnachmittag am Flussufer in Remshalden im Rems-Murr-Kreis und alarmierte die Rettung, wie die Polizei heute mitteile. Die Leiche konnte allerdings erst mehrere Kilometer weiter flussabwärts, in der Gemeinde Weinstadt, aus dem Wasser geborgen werden. Beim Verstorbenen handelt es sich laut Polizei um einen älteren Mann. Die Ermittler gehen zum jetzigen Zeitpunkt nicht von einem Verbrechen aus, vielmehr sei ein Unfall wahrscheinlich.

9:19 Uhr Hunderte Autoreifen illegal entsorgt In Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) wurden am Wochenende rund 400 Autoreifen am Ende eines Feldweges entdeckt - zwei große Haufen bildeten die Reifen mitten in der Feldmark. Laut Polizei hat hier wohl jemand seinen gewerblichen Müll entsorgt. Die meisten der Autoreifen seien abgefahren, aber etliche seien fabrikneu, sogar noch mit Etikett versehen. Noch hat die Polizei keine Anhaltspunkte, wer die Reifen hier abgeladen haben könnte. Ein Unternehmen, das sie nun wegbringen soll, sei bereits beauftragt worden. Auch in Stuttgart-Mühlhausen wurden offenbar in einem Waldstück geschätzt hunderte Autoreifen entsorgt. Anwohnerinnen und Anwohner fanden am Freitag drei Berge und meldeten sie der Polizei. Ob ein Zusammenhang besteht, werde derzeit geprüft, hieß es auf Anfrage. Das Ganze ist übrigens keine Straftat - illegal Müll abzuladen gilt als Ordnungswidrigkeit, sagte ein Polizeisprecher. Etwa 400 Autoreifen sind am Wochenende auf dem Feld bei Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) gefunden worden. 7aktuell.de | Kevin Lermer

9:08 Uhr DUH zieht gegen Mercedes-Benz vor Bundesgerichtshof Im Rechtsstreit um eine klimagerechte Ausrichtung des Autobauers Mercedes-Benz will die Deutsche Umwelthilfe (DUH) vor den Bundesgerichtshof ziehen. "Vor zwei Jahren versprach Vorstandschef Källenius auf der Weltklimakonferenz, bis 2030 vollständig auf reine Elektro-Pkw umsteigen zu können", sagte DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch heute. "Tatsächlich setzt Mercedes weiter auf den Verkauf von Verbrenner-Pkw, mit denen sie hohe Profite erzielen." Mit der Klage vor dem BGH wolle man den Konzern nun zum Einlenken zwingen. Die DUH will unter anderem, dass der Dax-Konzern ab November 2030 keine herkömmlichen Verbrenner mehr verkaufen darf. Der Verband begründet seine Forderung mit dem Pariser Klimaschutzabkommen und dem Klimaschutzgesetz.

8:44 Uhr Diskussion über HPV-Impfung bei Instagram Das Interesse an der Impfung gegen krebserregende Humane Papillomviren (HPV) ist in Baden-Württemberg stark zurückgegangen - gestern haben wir darüber berichtet. Auf Instagram wird unter unserem Beitrag dazu auch diskutiert. "Höre ehrlich gesagt zum ersten Mal davon", schreiben manche. Andere schreiben, dass vor 20 Jahren bei ihren Kindern noch von der Impfung abgeraten wurde. Eine Nutzerin schreibt, dass sie sich zu spät über die Impfung informiert fühlt. "Jetzt ist es mir aktuell zu teuer als Studentin", schreibt sie weiter. Habt ihr schon einmal von der HPV-Impfung gehört? Seid ihr dagegen geimpft? Diskutiert mit:

8:24 Uhr Frist für EM-Ticketverlosung geht zu Ende Die erste Phase für Tickets für die Fußball-EM nächstes Jahr in Deutschland endet. Alle, die sich für ein EM-Ticket beworben haben, bekommen heute eine Info per Mail, ob es geklappt hat. Falls ihr Pech hattet, kein Problem. Es soll bald noch eine weitere Verlosung geben. 1,2 Millionen Tickets stehen laut UEFA zur Verfügung, bis Ende Oktober gab es schon mehr als 20 Millionen Anfragen.

7:58 Uhr Nach Einsturz im Heilbronner Heizkraftwerk: Arbeiten gehen voran Anfang des Jahres war es im Kesselhaus des Heilbronner Kohlekraftwerks der Energie Baden-Württemberg (EnBW) zu einem Einsturz gekommen. Seither laufen die Sanierungsarbeiten am beschädigten Block 7. Sie seien mittlerweile ein gutes Stück vorangekommen, teilte jetzt die EnBW mit. Man gehe davon aus, dass die Anlage im April kommenden Jahres wieder Strom und Fernwärme produzieren kann. In den Rauchgaskanälen hatte sich Asche abgelagert und das führte zu einer statischen Überlastung der Anlage. Teile der Kanäle hätten sich gelöst und seien nach unten abgesackt. Lange konnte im Block 7 aufgrund der unsicheren Situation nicht frei gearbeitet werden, weshalb das Bauwerk erst statisch gesichert werden musste. Zusätzliche Maßnahmen sollen jetzt dafür sorgen, damit sich so ein Vorfall nicht wiederholen kann.

7:23 Uhr Corona-Hilfen: Knapp ein Viertel der Unternehmen bekam zu viel Fast jedes vierte Unternehmen in Deutschland, das in der Pandemie staatliche Hilfen bekam, muss einen Teil davon zurückzahlen. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa) unter Berufung auf eine vorläufige Bilanz des Wirtschaftsministeriums. Unternehmen, die Corona-Hilfen erhalten haben, müssen bis spätestens Ende März nächstes Jahr eine Schlussabrechnung einreichen. Knapp 340.000 Abrechnungen sind laut dpa bereits beim Wirtschaftsministerium eingegangen und eine Stichprobe zeige, dass fast ein Viertel der Unternehmen zu viel Corona-Hilfen bekommen hat. Zum Beispiel weil der Umsatz letztendlich gar nicht so stark zurückgegangen ist, wie vom Unternehmen befürchtet. In so einem Fall müssen die Unternehmen die Überbrückungshilfen teilweise zurückzahlen. Auf der anderen Seite hätten aber etwa 40 Prozent der Betriebe zu wenig Corona-Hilfe bekommen und erhielten nun eine Nachzahlung vom Bund. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums wurden in der Pandemie insgesamt mehr als 76 Milliarden Euro an Unternehmen ausgezahlt.

7:08 Uhr Strom- und Gaspreise sinken im Dezember und im neuen Jahr Für zahlreiche Haushalte in der Grundversorgung sinken im Dezember und Januar die Strom- und Gaspreise. Für die beiden Monate seien bisher 83 Strompreissenkungen um durchschnittlich 12 Prozent angekündigt worden, berichtete das Vergleichsportal Verivox mit Sitz in Heidelberg heute. Fünf Versorger hätten allerdings auch Erhöhungen angekündigt, im Schnitt um 2 Prozent. Daraus ergibt sich laut Verivox ein künftiger Durchschnittspreis in der örtlichen Grundversorgung von gut 46 Cent je Kilowattstunde. Zum Vergleich: Die Strompreisbremse, die nach dem Willen der Bundesregierung noch bis Ende April wirken soll, deckelt den Preis bei 40 Cent. Das Vergleichsportal wies darauf hin, dass in alternativen Tarifen Strom derzeit ab 27 Cent je Kilowattstunde zu haben sei. Wie viele Haushalte genau von den Preisänderungen betroffen sind, ist nur näherungsweise zu ermitteln. So befinden sich in den von den Strompreissenkungen betroffenen Gebieten laut Verivox rund 4,7 Millionen Haushalte. 2021 befanden sich laut Bundesnetzagentur im Bundesschnitt 24 Prozent aller Haushalte in einem Strom-Grundversorgungstarif. Neuere Daten liegen noch nicht vor.

6:39 Uhr Leichte Schäden durch Regen und Wind Regen und kräftiger Wind haben in der vergangenen Nacht im Nordschwarzwald vereinzelt Schäden angerichtet, meist aber nur geringe. Laut Polizei sind in den Kreisen Freudenstadt und Calw Bäume umgestürzt, unter anderem in Alpirsbach, Seewald und Haiterbach. In Oberreichenbach musste Geröll beseitigt werden, das auf die B296 gerutscht war. In Freudenstadt wurde eine Straße kurzzeitig überflutet. Auch in den Kreisen Tuttlingen und Schwarzwald-Baar rückte nach Polizeiangaben die Feuerwehr aus, etwa weil Keller vollgelaufen waren.

6:28 Uhr Einzelne Straßen nach Dauerregen überflutet In Südbaden sind bei dem heftigen Regen in der Nacht vereinzelt Straßen überflutet worden und sind deshalb gesperrt. Laut Polizeipräsidium Freiburg ist unter anderem die Umgehungsstraße von Kirchzarten im Dreisamtal betroffen. Bei Waldkirch hat es einen kleineren Erdrutsch gegeben. Die Dreisamuferwege in Freiburg wurden gesperrt. Ein Polizeisprecher sagte dem SWR, es sei noch nicht dramatisch, man müsse abwarten, wie sich das Ganze entwickle. Ob eure Strecke betroffen ist, erfahrt ihr hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

6:25 Uhr Das Wetter in BW: Es bleibt nass Es hat geregnet und es wird auch heute und in den kommenden Tagen weiterregnen. Im Schwarzwald warnte der Wetterdienst vor ergiebigem Dauerregen. Verbreitet soll es laut Sprecher bis zu 85 Liter pro Quadratmeter geben. Auch in Teilen des Allgäus warnte der Wetterdienst vor Dauerregen. Dort könne es bis Mittwochmittag bis zu 100 Liter pro Quadratmeter geben. Passt auf, es kann auch zu Überschwemmungen kommen! Die Temperaturen liegen zwischen 9 bis 15 Grad. Mehr zum Wetter heute im Beitrag von SWR Aktuell gestern Abend: Video herunterladen (34,7 MB | MP4)

6:15 Uhr Das wird heute wichtig Nach den tödlichen Schüssen auf einen Schüler in Offenburg wollen Polizei und Staatsanwaltschaft heute bei einer Pressekonferenz weitere Einzelheiten bekannt geben. Der Prozess gegen einen verbeamteten Lehrer, der mit der Letzten Generation in Freiburg protestiert hat, soll heute beginnen. Er wurde zuvor mehrmals verschoben. Die einzige jüdische Schule in Baden-Württemberg, die JGS in Stuttgart, feiert heute ihr 15-jähriges Bestehen. Laut der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs (IRGW) soll die Schule heute einen neuen Namen bekommen.

6:04 Uhr Warnung vor Kürzung bei Freiwilligendiensten Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg warnt vor aus ihrer Sicht dramatischen Folgen geplanter Kürzungen bei den Freiwilligendiensten. "Würden diese umgesetzt, verlören 4.500 junge Menschen in Baden-Württemberg die Möglichkeit, sich bei ehrenamtlicher Arbeit beruflich zu orientieren", erläuterte Liga-Chef Marc Groß mit Blick auf die bevorstehenden Haushaltsberatungen des Bundestags. Im Haushaltsentwurf für das kommende Jahr sind Einsparungen bei den Freiwilligendiensten wie dem Freiwilligen Sozialen und dem Freiwilligen Ökologischen Jahr (FSJ/FÖJ) und dem Bundesfreiwilligendienst (BFD) von bundesweit 78 Millionen Euro vorgesehen. Am Donnerstag tagt in Berlin der Haushaltsausschuss des Bundestags und will den Etat final beraten. In Baden-Württemberg gibt es insgesamt 20.000 Stellen im FSJ, FÖJ sowie im Bundesfreiwilligendienst. 10.000 Plätze entfallen auf die Liga. Die Mittel müssten aufgestockt, nicht gekürzt werden, meinte Groß und fügte zu: "Am sozialen Zusammenhalt darf nicht gespart werden." Soziale Leistungen seien die Grundlage für das Funktionieren der Wirtschaft, etwa wenn pflegende Angehörige entlastet werden.