Nach den tödlichen Schüssen auf einen Schüler in Offenburg wollen Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag bei einer Pressekonferenz weitere Einzelheiten bekannt geben.

Die Waldbachschule, an der am Donnerstag ein 15-Jähriger erschossen wurde, hat am Montagmorgen erstmals wieder geöffnet. 165 Kinder und Jugendliche konnten die Schule wieder betreten und wurden von Lehrkräften und Schulpsychologen in ihren Klassen betreut. Sie sollen auch in den kommenden Tagen morgens von ihren Lehrerinnen und -lehrern abgeholt und in die Klassenzimmer begleitet werden, wie das Freiburger Regierungspräsidium mitteilte. Die Kinder und Jugendlichen sollen sich dem Schulalltag erst nach und nach wieder nähern.

Benjamin Hennig, Leiter der schulpsychologischen Dienste in der Region Freiburg, erläuterte in SWR Aktuell Baden-Württemberg, wie seine Kolleginnen und Kollegen an der Schule arbeiten.

Die psychologische Aufarbeitung der schrecklichen Ereignisse hat erst begonnen. Sie wird noch lange dauern. Die Schulpsychologen sollen zunächst bis einschließlich Freitag an der Schule sein. In Abstimmung mit der Schulleitung, den Lehrkräften und der Schulaufsicht werde dann der weitere Bedarf besprochen. Und auch die Ermittlungen zum Sachverhalt sind noch längst nicht abgeschlossen.

Pressekonferenz von Polizei und Staatsanwaltschaft

Der Leiter des Polizeipräsidiums Offenburg, Jürgen Rieger, und die Leiterin der Staatsanwaltschaft Offenburg, Iris Janke, wollen am Dienstag ab 11 Uhr über weitere Einzelheiten und Details zu den Umständen des Geschehens informieren. Der SWR zeigt die Pressekonferenz hier im Livestream:

In dem Fall ermittelt eine Sonderkommission mit dem Namen "Mühlbach". Ein 15-Jähriger soll vergangenen Donnerstag in einem Klassenzimmer zwei Schüsse auf einen Gleichaltrigen abgefeuert haben. Das Opfer starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter befindet sich in Untersuchungshaft.

Fragen zur Waffe weiter offen

Die Schusswaffe, die er benutzt haben soll, ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) eine alte Beretta gewesen. Es sei noch nicht bekannt, ob die Waffe etwa in rechtmäßigem Besitz eines Familienangehörigen war und korrekt aufbewahrt wurde oder ob ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vorliege, meldet die Agentur.

Die Polizei hatte bereits am Freitag bestätigt, dass im Schulgebäude eine Flasche mit einer brennbaren Flüssigkeit gefunden worden war. Ob es sich dabei um eine Art Molotowcocktail gehandelt hat, blieb zunächst unklar. Ein zufällig anwesender Vater eines unbeteiligten Schulkinds, der den mutmaßlichen Täter im Schulgebäude überwältigt hatte, hat aber womöglich verhindert, dass weitere Menschen verletzt wurden. Das Motiv für die Tat, liegt laut Polizei im persönlichen Bereich.