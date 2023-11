Vor dem Landgericht Waldshut-Tiengen wird gegen einen Mann verhandelt, der im Sommer 2023 in Bonndorf seine Ehefrau getötet haben soll, weil die sich von ihm getrennt hatte.

Der 50 Jahre alte Mann soll im Juni dieses Jahres seine Ehefrau auf offener Straße abgepasst und mit Messerstichen tödlich verletzt haben. Der Grund ist laut Anklage, dass die 35 Jahre alte Frau sich von ihm getrennt hatte. Der Fall aus Bonndorf im Schwarzwald (Kreis Waldshut) wird nun vor dem Landgericht Waldshut-Tiengen verhandelt. Das Gericht hat sechs Verhandlungstage angesetzt. Als Nebenkläger sind die Kinder, der Vater und die Brüder des Opfers bei dem Prozess vertreten. In ihrer Anklage spricht die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen von einem heimtückisch begangenen Mord aus niedrigen Beweggründen.

Heimtückischer Mord aus niedrigen Beweggründen



Die Frau hatte sich von ihrem Mann getrennt und kurz vor der Tat bei Gericht ein Kontaktverbot gegen ihn beantragt. Die Frau sei schutzlos gewesen und habe nicht mehr mit einem Angriff gerechnet, so die Staatsanwaltschaft. Der Mann habe die Frau als seinen Besitz betrachtet und die Trennung nicht akzeptieren wollen. In solchen Fällen wird in Fachkreisen von Femizid gesprochen. Der Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe geht davon aus, dass in Deutschland an jedem dritten Tag eine Frau von ihrem aktuellen oder früheren Partner getötet wird.

Warum sprechen wir von Femizid? Als Femizid bezeichnet man die Tötung einer Frau oder eines Mädchens aufgrund ihres Geschlechts. Wird in Deutschland jemand von seinem (Ex-)Partner oder Ehepartner getötet, ist in über 90 Prozent der Fälle das Opfer weiblich. 2021 wurde rechnerisch alle drei Tage eine Frau von ihrem (Ex-)Partner oder Ehepartner getötet. Das geht aus der polizeilichen Kriminalstatistik des Bundeskriminalamts hervor. Ein versuchtes Tötungsdelikt gegen eine Frau durch (Ex-)Partner oder Ehemann gab es rechnerisch sogar fast jeden Tag. In Notfällen könne sich betroffene Frauen auch an das Hilfetelefon unter der Nummer 0800 0116 016 wenden. Woher stammt der Begriff? Der Begriff Femizid wird inzwischen von vielen Frauenorganisationen und Aktivistinnen und Aktivisten, aber auch in der Wissenschaft verwendet. Auch Journalistinnen und Journalisten sprechen verstärkt von Femizid, um beschönigende und irreführende Begriffe wie "Familiendrama", "Ehrenmord" oder "häusliche Gewalt" zu vermeiden und auf das Ausmaß der Gewalt aufmerksam zu machen. Der Begriff geht auf die Soziologin und Feministin Diane E. H. Russell zurück. Er soll verdeutlichen, dass es sich dabei um Hassverbrechen handelt. Diese geschehen laut Russell entweder aus Frauenhass, oder weil Frauen aus traditionellen Rollenvorstellungen ausbrechen. 2011 hat der Europarat die Istanbul-Konvention beschlossen, die seit 2018 auch in Deutschland verbindlich ist. Darin wird geschlechtsspezifische Gewalt als "strukturelles Problem" anerkannt. Die 46 Mitgliedsstaaten des Europarats verpflichten sich durch die Konvention unter anderem "Gewalt gegen Frauen zu verhüten, zu verfolgen und zu beseitigen". (Europarat und Rat der EU sind leicht zu verwechseln, aber nicht dasselbe - hier wird der Unterschied erklärt.)

Große Hilfsbereitschaft während und nach der Tat

Das Opfer erlag noch am Tatort ihren schweren Verletzungen. Zeugen hatten den mutmaßlichen Täter bei dem Angriff beobachtet und warfen ihn zu Boden. Sie hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Seither sitzt der Angeklagte in Untersuchungshaft. In einem Spendenaufruf wurde Geld für die Kinder des Opfers gesammelt.

Schuldfähigkeit des Täters wird geprüft

Laut Anklage war der heute 50 Jahre alte Angeklagte zur Tatzeit nicht voll schuldfähig. Er soll Berichten zufolge wenige Tage vor der Tat noch in psychiatrischer Behandlung gewesen sein. Bekannt ist, dass er wegen Straßenverkehrsdelikten bereits vorbestraft war.