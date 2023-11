Nach dem souveränen Einzug in die K.O.-Phase droht den Adlern Mannheim in der Champions Hockey League das Aus im Achtelfinale. Doch der Treffer von Linden Vey gibt den Kurpfälzern Hoffnung.

Die Adler Mannheim haben ihr Achtelfinal-Hinspiel in der Champions Hockey League (CHL) klar verloren. Der achtmalige deutsche Eishockey-Meister unterlag bei den Rapperswil-Jona Lakers am Dienstag mit 1:4 (1:2, 0:0, 0:2). Linden Vey (12. Minute) erzielte in der Schweiz den einzigen Treffer für die Adler von Headcoach Johan Lundskog. Für die Gastgeber waren Doppeltorschütze Jordan Schroeder (8./45.), Gian-Marco Wetter (18.) und Martin Frk (59.) erfolgreich. Das Rückspiel ist für kommenden Dienstag in Mannheim angesetzt.