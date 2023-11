Obwohl der bundesweite Bahnstreik der Lokführergewerkschaft seit Donnerstagabend offiziell beendet ist, sind die Auswirkungen weiterhin spürbar. Störungen könnten auch am Freitag auftreten.

Am Donnerstag um 18 Uhr hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ihren ersten Warnstreik in der laufenden Tarifrunde offiziell beendet. Er hatte bundesweit und auch in Baden-Württemberg zu tausenden Zugausfällen und Verspätungen geführt. Neben Fern- und Güterverkehr waren viele Regional- und S-Bahnen betroffen.

Bahn will in der Nacht auf Freitag regulären Fahrplan aufnehmen

Ein GDL-Gewerkschaftssprecher sagte am Donnerstag, er bewerte die Streikbeteiligung in Baden-Württemberg als sehr positiv. Demnach haben sich weit über 90 Prozent der Mitglieder beteiligt. Beim Blick auf die Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn und die darin angezeigten Zugausfälle "leuchtet das Herz" des Gewerkschafters, sagte der GDL-Sprecher laut Deutscher Presse-Agentur (dpa).

Die Deutsche Bahn hatte einen Notfahrplan aufgestellt, bei dem rund 20 Prozent der eigentlich geplanten Fernverkehrsfahrten angeboten werden sollten. Sowohl im S-Bahn- als auch im Regionalverkehr in Baden-Württemberg wurden bereits ab Mittwochabend Züge gestrichen, damit die Züge dann schon am richtigen Ort sind, wenn in der Nacht auf Freitag der reguläre Fahrplan wieder aufgenommen werde.

Bahnverkehr soll sich erst langsam normalisieren

Die Auswirkungen des Warnstreiks werden im Personenverkehr voraussichtlich auch am Freitag noch zu spüren sein. Auch zum Betriebsstart am Freitagmorgen müssten Pendlerinnen und Pendler weiterhin mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen, so die Deutsche Bahn. Im Güterverkehr könne es auch in den kommenden Tagen Auswirkungen des Warnstreiks geben.

Der Warnstreik der GDL hatte in Baden-Württemberg zu zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen geführt:

Im Überblick: Diese Rechte haben Fahrgäste laut Bahn Fahrgäste haben die Möglichkeit, ihre Reise vorzuverlegen und bereits im Laufe des Mittwochs, 15. November früher zu fahren. Die Bahn empfiehlt, dann bereits früh am Tag loszufahren, um vor Streikbeginn um 22 Uhr am Zielort zu sein.

Tickets für Fahrten am Mittwoch und Donnerstag können auch zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden.

Die City-Funktion ist allerdings nicht von der Kulanz erfasst. Am neuen Reisetag muss eine Fahrkarte für den ÖPNV vor Ort erworben werden.

Die Zugbindung bei Sparpreisen und Super Sparpreisen ist aufgehoben. "Die Fahrkarte gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort auch mit einer geänderten Streckenführung", heißt es.

Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden.

Wenn der Zug ausfällt können Gäste sich den Fahrpreis erstatten lassen.

Im Regionalverkehr gilt: Wer über eine Fahrkarte für RE, RB, IRE und S-Bahn verfügt, aber Züge des Fernverkehrs wie IC/EC oder ICE nutzen muss, muss zunächst die zusätzlich erforderliche Fahrkarte bezahlen. Die Kosten werden später erstattet. Dies gilt nicht für erheblich ermäßigte Fahrkarten wie das Deutschlandticket oder Länder-Tickets.

Internationale Tickets: Die Kulanzregelung der Ticketnutzung zu einem früheren Zeitpunkt gilt ebenfalls für Reisende mit internationalen DB Tickets, und zwar sowohl für die Fahrt ins Ausland als auch für Reisen vom Ausland nach Deutschland oder durch Deutschland im Transit. Die Zugbindung ist aufgehoben.

GDL fordert mehr Geld und Reduzierung der Arbeitszeit

Die GDL hatte ihre Mitglieder im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn zu einem 20-stündigen Warnstreik aufgerufen. Die Beschäftigten sollten von Mittwochabend, 22 Uhr, bis Donnerstag, 18 Uhr, die Arbeit niederlegen. Vertreter von GDL und DB hatten sich in der vergangenen Woche zur ersten Verhandlungsrunde getroffen. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten unter anderem 555 Euro mehr pro Monat sowie eine Inflationsausgleichsprämie von bis zu 3.000 Euro. Als Knackpunkt gilt bereits jetzt die Forderung nach einer Arbeitszeitreduzierung von 38 auf 35 Stunden für Schichtarbeiterinnen und Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich.