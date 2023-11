Großbrand in Lagerhalle in Eppingen - zwei Schwerverletzte

Gut 120 Feuerwehrleute waren wegen eines Brands in Eppingen-Adelshofen gefordert. Eine Lagerhalle hatte am Sonntagmorgen Feuer gefangen.

In einem Hof bei Eppingen-Adelshofen (Kreis Heilbronn) ist am Morgen ein Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen. Beim Löschen wurden nach Polizeiangaben durch Rauchgas zwei Feuerwehrleute schwer und zwei leicht verletzt. Die Behörden empfahlen Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Landstraße zwischen Adelshofen und Sinsheim-Hilsbach wurde in beide Richtungen gesperrt.

Schaden auf eine Million Euro geschätzt

Die Löscharbeiten dauerten am Nachmittag noch an. Die Polizei aktualisierte da auch den Sachschaden auf eine Million Euro. Am Morgen war sie noch von 500.000 Euro ausgegangen.

Immer wieder schlugen Flammen aus der großen Lagerhalle, über dem Hof und den angrenzenden Wohnhäusern des Dorfs lagt eine dunkle Rauchwolke. Die Halle zu löschen sei schwierig, wie die Feuerwehr berichtete: Sie sei vollgestellt und mit Wänden unterteilt, sodass die Feuerwehrleute sich durcharbeiten mussten. Auf dem Dach war zudem eine Photovoltaikanlage installiert. Schweres Gerät sei angefordert, so die Polizei. Sie geht davon aus, dass das Feuer wohl von einem kleinen Hühnerstall auf die Halle übergegriffen hat, die genaue Ursache ist aber noch unklar.