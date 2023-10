Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Nils Kraft.

9:56 Uhr Familie von Shani Louk: Treffen zwischen Mutter und Baerbock geplant Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) will sich nach Informationen der Familie bei ihrem Israel-Besuch auch mit der Mutter der mutmaßlich in den Gazastreifen verschleppten Shani Louk treffen. Das Treffen soll heute Nachmittag an einem geheimen Ort stattfinden, teilte die Familie der 22-Jährigen in Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) mit. Die deutsche Staatsbürgerin soll bei einem Musikfestival in der israelischen Negev-Wüste von der islamistischen Hamas als Geisel genommen worden sein. Ihre Mutter, die aus Ravensburg stammt, hatte am Dienstag in einer Videobotschaft erneut um Hilfe für ihre Tochter gebeten. Nach den Worten der Mutter ist die junge Frau schwer verletzt, aber am Leben. Die Familie geht davon aus, dass sich Shani Louk im Gazastreifen befindet. "Wir fordern und wünschen schnelle humanitäre, medizinische und menschliche Hilfe für Shani und alle Gefangenen im Gazastreifen." Baerbock ist heute zu einem Besuch nach Israel aufgebrochen. So wolle sie ein Zeichen der Solidarität setzen, denn Solidarität sei das oberste Gebot, sagte die Ministerin am Abend bei einer Veranstaltung in Berlin.

9:44 Uhr Es wird kühler: Wetterwechsel zum Wochenende Das T-Shirt-Wetter geht jetzt endgültig vorbei. Ab dem Wochenende müssen wir schon was drüber ziehen, denn es soll deutlich kälter werden. Laut dem SWR-Wetterexperten Gernot Schütz fallen die Temperaturen ab dem Wochenende in der Nacht auf Tiefstwerte von drei bis vier Grad, tagsüber werden nur noch Höchstwerte von zehn bis 14 Grad erreicht. "Es wird danach sicher auch nochmal wärmer, aber solche Temperaturen wie am Donnerstag und Freitag wird es wohl erst mal nicht mehr geben", sagt Schütz. Bis zur Mitte der kommenden Woche sei mit Temperaturen unter der 15 Grad-Marke zu rechnen. Fest steht: Wer in Baden-Württemberg jetzt noch kälteempfindliche Pflanzen im Freien stehen hat, sollte diese nach drinnen holen, denn in der Nacht fallen die Temperaturen ab Samstag deutlich unter zehn Grad. Baden-Württemberg Oktober bisher deutlich zu warm Kaltfront am Wochenende erwartet: Beginnt jetzt der "richtige" Herbst? Am Wochenende soll es in Baden-Württemberg deutlich kälter werden. Wie die Aussichten für den Rest des Monats sind, erklärt ein Wetterexperte. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

9:31 Uhr Ausbau der Gäubahn verzögert sich erneut Der zweigleisige Ausbau der Gäubahn zwischen Horb und Neckarhausen (Kreis Freudenstadt) verzögert sich erneut. Die Bahnen zwischen Stuttgart, Singen und Zürich sollen erst zum 24. November wieder normal fahren - und nicht schon Ende Oktober, wie ursprünglich geplant. Der Verkehrsclub Deutschland kritisiert, die Bahn schaffe es nicht, Baustellenzeiten realistisch zu berechnen. Die Bahn macht Material- und Personalengpässe für die Verzögerungen verantwortlich. Seit Monaten müssen Fahrgäste zwischen Stuttgart und Singen wegen Baustellen einen Großteil der Strecke mit Bussen statt Bahnen fahren.

9:20 Uhr EU-Ausschuss stimmt über neue Zulassung für Glyphosat ab Kaum ein Mittel hat in den vergangenen Jahren mehr Debatten ausgelöst: Vertreter der EU-Staaten stimmen heute Mittag über die Zulassungsverlängerung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat ab. Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, dass Glyphosat bis Ende 2033 in der EU genutzt werden darf - noch ist der Wirkstoff bis Mitte Dezember in der EU zugelassen. Im sogenannten Ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel (ScoPAFF) braucht die EU-Kommission eine qualifizierte Mehrheit für ihren Vorschlag. Ansonsten muss in einem Berufungsausschuss weiter verhandelt werden. Für eine qualifizierte Mehrheit wird die Zustimmung von mindestens 55 Prozent der EU-Staaten gebraucht, die gleichzeitig mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren. Ende Juli hatte die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) eine Untersuchung zu Glyphosat veröffentlicht, in der sie keine inakzeptablen Gefahren, aber Datenlücken in mehreren Bereichen gesehen hatte. In Deutschland spricht sich das Bundesagrarministerium klar gegen eine Verlängerung aus. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) begründet das damit, dass nicht ausgeschlossen werden könne, dass Glyphosat der Biodiversität schade.

9:09 Uhr Zoll stellt bei Kontrollaktion Verstöße bei Paketdienstleistern fest Zollbeamte haben in Baden-Würrtemberg im Rahmen einer bundesweiten Kontrollaktion mehrere Verstöße in der Paketbranche festgestellt. Wie das Hauptzollamt Lörrach heute mitteilte, ergaben sich bei den Überprüfungen am Montag insgesamt vier Hinweise auf Mindestlohnverstöße sowie auf illegale Beschäftigung. In acht Fällen sei außerdem Lohn vorenthalten oder veruntreut worden. Eine Person habe trotz ihrer Beschäftigung weiter Sozialleistungen bezogen. Laut einer Sprecherin überprüften die Beamten insgesamt 208 Personen. Die verdachtsunabhängige Schwerpunktprüfung wurde von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls (FKS) durchgeführt. Dabei stand vor allem die Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns, sozialversicherungsrechtlicher Pflichten, der unrechtmäßige Bezug von Sozialleistungen sowie die illegale Beschäftigung von Ausländern im Fokus.

8:54 Uhr Bundeswehr bereitet Evakuierungen für den Notfall vor Die Bundeswehr bereitet sich darauf vor, notfalls deutsche Staatsbürger aus Israel nach Deutschland bringen zu können. In Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt seien angesichts der jüngsten Gewaltspirale zwischen Israelis und Palästinensern "vorbereitende präventive Maßnahmen" in die Wege geleitet worden, teilte das Verteidigungsministerium in der Nacht in Berlin mit. "Im Falle einer weiteren Lageverschärfung stünde der militärische Evakuierungsverband der Bundeswehr bereit", hieß es. Mit den Maßnahmen solle sichergestellt werden, "dass die Bundesregierung im Falle eines Ausfalls des zivilen Flugbetriebs aus Israel alle notwendigen logistischen Vorkehrungen für eine rasche Abholung durch die Luftwaffe getroffen hat". Zu den getroffenen Maßnahmen gehöre die Entsendung von gemeinsamen Krisenunterstützungsteams des Auswärtigen Amts auch mit Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr nach Israel und in umliegende Staaten. Erstmal sind aber heute nochmal vier Sonderflüge der Lufthansa geplant. Wie gestern sollen um die 1.000 Deutsche nach Hause gebracht werden. Danach will die Lufthansa Tel Aviv bis zum 22. Oktober aus Sicherheitsgründen nicht mehr anfliegen.

8:40 Uhr "Hot Chip Challenge": Gefährliche Mutprobe bei Kindern und Jugendlichen Mutproben, sogenannte Challenges, werden im Netz immer beliebter und die Ideen immer skurriler. Die "Hot Chip Challenge" nahm ihren Anfang in den USA und ist inzwischen auch bei uns angekommen. Die Herausforderung: den Chip essen und sich dabei filmen lassen. Die Schmerzen danach - tränende Augen, Schweißausbrüche, Übelkeit, Erbrechen und Bluthochdruck - alles zu sehen auf TikTok. Zwischen zehn und 15 Minuten dauert die Qual, begleitet von schadenfrohem Gelächter der umstehenden Personen. Solche Videos gibt es tausendfach im Netz - auch von Kindern und Jugendlichen. Wir haben junge Menschen aus Baden-Württemberg besucht, die an der Challenge teilgenommen haben. Ihr Fazit: "Finger weg!" Video herunterladen (61,1 MB | MP4)

8:26 Uhr Stuttgart benötigt wieder Sporthallen für Geflüchtete Stuttgart muss aller Voraussicht nach erneut geflüchtete Menschen in Sport-, Turn- oder Versammlungshallen unterbringen, weil die Kapazitäten in Hotels und Systembauten nun erschöpft seien, hieß es gestern Nachmittag von der Stadtverwaltung. Es sei eine Notsituation, deshalb müsse man diese Maßnahme ergreifen. Neue Unterkünfte mit über 800 Betten Kapazität seien zwar in Planung, der Bau würde aber zu lange dauern, um die Menschen aufzunehmen, die Stuttgart aktuell zugewiesen wurden. "Unsere Kapazitätsgrenzen sind erreicht", sagt Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU). Leider hätten diese Woche Hotelbetreiber überraschend ihre Angebote zurückgenommen. Dadurch könnten 600 Geflüchtete ab Dezember jetzt nicht mehr wie geplant untergebracht werden. "Die Belegung von Sporthallen ist aus unserer Sicht der letztmögliche Weg", so Nopper. Deshalb würden in den kommenden Wochen nochmal alle Alternativen geprüft.

8:18 Uhr Sieben Tote bei Unfall in Bayern Beim Unfall eines mutmaßlichen Schleuserfahrzeugs auf der Autobahn 94 bei Ampfing/Waldkraiburg in Bayern sind mindestens sieben Menschen gestorben und mehrere schwer verletzt worden. Der mit mehr als 20 Personen völlig überfüllte Transporter war beim Versuch, einer Polizeikontrolle davonzufahren, von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Stand 6:50 Uhr sprach die Polizei von sieben Toten, die Lage war allerdings unübersichtlich. Alle Insassen wurden demnach mindestens leicht verletzt, teilweise erlitten sie schwerste Verletzungen. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Auto befanden sich auch Kinder, die ebenfalls verletzt wurden, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Fahrzeug sei in Höhe der Anschlussstelle Ampfing/Waldkraiburg von der Fahrbahn abgekommen, dann habe sich der schwere Unfall ereignet, hieß es von der Polizei. Das Auto war zuvor der Bundespolizei auf der A94 aufgefallen. Der Fahrer habe daraufhin stark beschleunigt und sich einer Kontrolle entzogen. Weitere Infos dazu bekommt ihr auch bei unseren Kolleginnen und Kollegen vom Bayerischen Rundfunk.

7:56 Uhr Gesamtmetall-Chef wirft Grünen Totalversagen bei Energiepolitik vor Der Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, Stefan Wolf, hat den Grünen um Regierungschef Winfried Kretschmann ein Scheitern bei der Energiepolitik vorgeworfen. "Ich finde, Sie als grüne Partei haben in der Energiepolitik total versagt", sagte Wolf gestern Abend in der SWR-Sendung "Zur Sache Baden-Württemberg" an den Fraktionschef der Landtags-Grünen, Andreas Schwarz, gerichtet. Der frühere Chef des Autozulieferers ElringKlinger aus Dettingen/Erms (Kreis Reutlingen) sieht im Atomausstieg einen "Riesenfehler" und forderte die Grünen auf, über ihren Schatten zu springen. Er und viele andere seien dafür, dass die alten Meiler wieder hochgefahren und neue gebaut würden, wie in vielen anderen Ländern.

7:39 Uhr Vermisste 15-Jährige aus Adelsheim in Heilbronn aufgetaucht Die vermisste 15-Jährige aus Adelsheim (Neckar-Odenwald-Kreis) ist am Donnerstagabend von der Bundespolizei in Heilbronn gefunden worden - in einem Regionalexpress der Bahn. Ein Zugbegleiter der Linie RE8 aus Stuttgart habe das Mädchen aufgrund der Fahndungsbilder erkannt und die Bundespolizei verständigt, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Beamte hätten die 15-Jährige dann am Hauptbahnhof in Heilbronn angesprochen, anschließend sei sie zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die Jugendliche wurde seit Sonntagabend vermisst. Bis dahin war das Mädchen laut Polizei in einer Jugendhilfeeinrichtung in Adelsheim-Sennfeld untergebracht.

7:20 Uhr Kurioser Diebstahl: Eiswaffel-Werbefigur ist weg 1,35 Meter hoch, rund 400 Euro wert - und einfach weg: Unbekannte haben in Bühlertann (Kreis Schwäbisch Hall) eine Eiswaffel-Werbefigur geklaut. Laut Polizei befand sie sich an der dortigen Landstraße an der Ortseinfahrt. Der Diebstahl geschah den Angaben nach zwischen Mittwochnachmittag und gestern Vormittag. Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Hat irgendwer vielleicht die Figur gesehen?!?

7:05 Uhr ver.di ruft in Baden-Württemberg zu ganztägigem Warnstreik auf Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten im Groß- und Einzelhandel in Baden-Württemberg zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Arbeitsniederlegungen sind heute in mehreren Städten und deren Umgebung geplant, wie der Landesbezirk der Gewerkschaft am frühen Morgen mitteilte. Sie sollten nach Angaben eines Sprechers zwischen 7 und 8 Uhr beginnen. Gestreikt wird unter anderem in Karlsruhe, Mannheim, Ludwigsburg, Heilbronn und Göppingen. Mit den Arbeitsniederlegungen solle weiterer Druck auf die Arbeitgeberseite in den laufenden Tarifverhandlungen gemacht werden, die im Einzel- und Versandhandel seit etwas mehr als sechs Monaten andauern, wie die Gewerkschaft erläuterte. Im Groß- und Außenhandel dauern sie seit mehr als fünf Monaten an. ver.di fordert für die Beschäftigten im Groß- und Außenhandel ein Lohnplus von rund 13 Prozent und eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 175 Euro. Für die Beschäftigten im Einzelhandel fordert die Gewerkschaft eine Erhöhung der Löhne um 15 Prozent und monatlich 200 Euro höhere Ausbildungsvergütungen. ver.di hat unter anderem die Beschäftigten bei Kaufland, H&M, Ikea, Obi, Primark, Zara und Edeka zum Warnstreik aufgerufen.

6:52 Uhr Polizei verstärkt Schutz von jüdischen Einrichtungen in BW Die Sicherheitsbehörden sind alarmiert: Die Polizei verstärkt den Schutz von jüdischen Einrichtungen in Baden-Württemberg, auch nachdem die als Terrororganisation eingestufte Hamas für heute weltweit zu Gewalt aufgerufen hatte. Die konkreten Ankündigungen der Hamas hätten eine neue Qualität, so ein Polizeisprecher aus Stuttgart gegenüber dem SWR. Uniformierte und zivile Polizeibeamte würden die Bereiche rund um Gebäude und Einrichtungen mit jüdischem Bezug im Blick haben, beispielsweise die Synagoge in der Stuttgarter Innenstadt. Laut Innenminister Thomas Strobl (CDU) wurden die polizeilichen Sicherheitsvorkehrungen für Jüdinnen und Juden in ganz Baden-Württemberg für heute verstärkt. "Auch wenn keine konkrete Gefährdungshinweise vorhanden sind, wird die Polizei Baden-Württemberg auf Basis des bereits hohen Schutzniveaus ihre Maßnahmen noch einmal intensivieren", sagte Innenminister Strobl. Stuttgart Nach Gewalt-Aufruf der Hamas BW: Polizei verstärkt Schutz von jüdischen Einrichtungen Die Polizei im Land erhöht die Sicherheitsmaßnahmen für jüdische Einrichtungen. Grund ist der gezielte Aufruf der als Terrororganisation eingestuften Hamas zu Gewalt für Freitag. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

6:44 Uhr Israel: 1,1 Millionen Palästinenser sollen nördlichen Gazastreifen verlassen Angesichts der aktuellen Lage schauen wir auch heute immer wieder über den baden-württembergischen Tellerrand hinaus: Nach Angaben der Vereinten Nationen sollen 1,1 Millionen Palästinenser in den nächsten 24 Stunden die Stadt Gaza verlassen und sich in den Süden des Gazastreifens begeben. Das israelische Militär habe die Vereinten Nationen darüber unterrichtet. "Die Vereinten Nationen halten es für unmöglich, dass eine solche Bewegung ohne verheerende humanitäre Folgen stattfinden kann", sagte UN-Sprecher Stephane Dujarric in einer Erklärung. Die Vereinten Nationen appellierten nachdrücklich, dass ein solcher Befehl zurückgenommen werden solle. Ansonsten könne sich die ohnehin schon tragische Situation zu einer katastrophalen entwickeln. Der Befehl des israelischen Militärs gelte auch für alle UN-Mitarbeiter und diejenigen, die in UN-Einrichtungen wie Schulen, Gesundheitszentren und Kliniken untergebracht seien.

6:29 Uhr Weiteres mobiles Schwimmbad für Kinder-Unterricht geplant Die Idee eines Schwimmbads auf Rädern klingt immer noch wie Zukunftsmusik. Doch bereits seit einem Jahr werden Grundschulen damit beim Schwimmunterricht unterstützt, wenn sie keinen Zugang zu einem Schwimmbad haben. Angesichts einer starken Nachfrage der Kommunen für einen ersten Schwimmunterricht baut die Josef Wund Stiftung ein weiteres fahrendes Schwimmbecken für das Kindertraining. Dabei handelt es sich um einen zum Schwimmbad umgebauten Sattelauflieger. Mit zwei bislang nur geplanten weiteren fahrenden Becken, die das Land Baden-Württemberg in Auftrag gegeben hat, wären absehbar vier mobile Bäder unterwegs. In dem knapp sechs Meter langen Container-Becken werden Kinder zwischen fünf und acht Jahren von ausgebildeten Schwimmlehrkräften der Deutschen Kinder Sport Akademie unterrichtet. In den ausrangierten und umgebauten Anhänger passt nicht nur das sechs Meter lange und zwei Meter breite Schwimmbecken, auch eine Umkleide, zwei Duschen und eine Toilette finden Platz. Der Unterricht ist für die Kinder und Eltern kostenlos, die Städte müssen für Strom und Wasser aufkommen. Die Josef Wund Stiftung will mit den mobilen Bädern einen kleinen Teil des gewaltigen Bedarfs decken: Von den bundesweit mehr als 6.000 Hallen- und Freibädern machen nach Rechnung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) etwa 80 jährlich dicht. So berichtete SWR Aktuell im November 2022 über Karlsruher Kinder, die in dem mobilen Schwimmbecken einen Kurs machen: Video herunterladen (12,5 MB | MP4)

6:16 Uhr Wetter in Baden-Württemberg: Ab dem Wochenende wird es herbstlich Genießt den Tag, denn der heutige Freitag dürfte vorerst der letzte sommerliche Oktober-Tag werden, bevor es dann wirklich "Herbst" wird. Bis zu 30 Grad sind heute noch einmal am Kaiserstuhl drin, dazu scheint oft die Sonne, Regen ist nicht in Sicht. Aber ab morgen, spätestens ab Sonntag, wird es in Baden-Württemberg herbstlich und statt 30 gibt es in der Spitze noch 14 Grad. Alle Details seht ihr in der Wettervorhersage von SWR Aktuell von gestern Abend: Video herunterladen (38,5 MB | MP4)

6:06 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Der Klima-Sachverständigenrat gibt heute eine Stellungnahme zum Stand und der Entwicklung der Klimaschutzpolitik in Baden-Württemberg ab. Laut dem Papier, das dem SWR vorab vorlag, drohen die eigenen Klimaschutzziele verfehlt zu werden. Die Ministerpräsidentenkonferenz unter dem Vorsitz des hessischen Regierungschefs Boris Rhein (CDU) beendet heute ihr zweitägiges Treffen in Frankfurt. Die Länder wollen vor allem die für 6. November geplante Runde mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vorbereiten. Dann ist eine Grundsatzentscheidung über dauerhaft höhere Bundesmittel für die Flüchtlingskosten geplant. In Ludwigsburg wird am Abend der 26. Jugendkunstpreis verliehen. Die Ausschreibung des 26. Jugendkunstpreises 2023 des Landes Baden-Württemberg forderte besonders begabte Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 bis 21 Jahren auf, Werke zum Thema "neu gedacht" einzureichen. Aus 245 Einsendungen wählte eine Fachjury 40 Einreichungen aus.