Ein 40-Jähriger soll am Samstag seinen 63-jährigen Mitbewohner getötet haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gerade mit. Demnach teilten sich die beiden eine Wohnung in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis). Der Mitteilung zufolge "war wohl eine nächtliche Ruhestörung" Hintergrund für die Tat. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Mehr als 20 Millionen Menschen in Deutschland pendeln zum Arbeiten in eine andere Stadt. Das sind mehr als 60 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, und rund 700.000 mehr als noch vor einem Jahr. Das geht aus Daten des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung BBSR hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen.

Bei Krediten geben Sparkassen und Volksbanken in Baden-Württemberg die steigenden Zinsen an ihre Kunden weiter, bei Guthaben aber kaum. Das sei unfair, sagen Verbraucherschützer.

Die Sparkassen wehren sich gegen Kritik an ihren niedrigen Zinsen . Verbraucherschützer hatten kritisiert, es sei unfair, dass die Zinsen für Kredite massiv gestiegen seien, für Guthaben aber fast nicht. Ein Sparkassen-Sprecher sagte, man habe sehr viele Kredite in der Null- und Niedrigzinsphase vergeben. An denen würden sie jetzt weiter kaum verdienen - und hätten deshalb weniger Spielraum bei den Guthaben-Zinsen. Es sei Teil des Geschäftsmodells der Sparkassen, dass Kredit- und Guthabenzinsen nicht gleichzeitig steigen.

Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat den Bund nochmals aufgefordert, sich am Erhalt des sogenannten Deutschlandtickets zu beteiligen. Gleichzeitig wehrte er sich gegen die Darstellung, das Angebot stehe mangels Finanzierungszusagen auf der laufenden Verkehrsministerkonferenz von Bund und Ländern kurz vor dem Aus. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch betonte Hermann, es brauche vor allem politischen Willen bei der Bundesregierung, da die Höhe der Kosten für 2023 noch gar nicht klar sei. Entsprechend seien auch Angaben für die nächsten Jahre schwierig - viel mehr als die Zusage für eine konkrete Milliardensumme brauchten die Länder also die Zusage aus Berlin, auch der Bund werde seinen Anteil übernehmen. Die Verkehrsministerkonferenz endet am Mittag in Köln. Dann will Bundesverkehrsminister Wissing von der FDP mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern konkrete Verhandlungsergebnisse vorlegen.

Nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel mit vielen Hundert Toten hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein Betätigungsverbot für die Organisation in Deutschland angekündigt. Zudem soll das palästinensische Netzwerk Samidoun verboten werden, wie Scholz am Donnerstag in seiner Regierungserklärung im Bundestag sagte.

Bei einem Unfall auf der A5 bei Heidelberg sind am Donnerstagmorgen mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Dort sind zwei Fahrzeuge in Brand geraten.

Das Kommando Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr und die US-Armee sollen künftig auf einem Gelände des Landes bei Geislingen im Zollernalbkreis das Fallschirm-Springen üben. Gegen den Bau einer 1.000 Meter langen und 400 Meter breiten Absetzpiste, die auch als Start- und Landebahn für kleinere Flugzeuge und Helikopter genutzt werden soll, gibt es Proteste. Vertreter des Staatsministeriums Baden-Württemberg und des Bundesverteidigungsministeriums stellen sich im Bürgerhaus Harmonie in Geislingen ab 14 Uhr den Vorwürfen und Sorgen der Menschen vor Ort. Ob Flieger der Bundeswehr tatsächlich in der Zukunft auf dem Gelände landen dürfen, ist noch unklar. Die Bürgerinitiative Waldhof mit ihren rund 800 Mitgliedern kritisiert unter anderem, dass ein Übungsgelände wertvolle landwirtschaftliche Flächen zerstöre; außerdem fürchtet sie Lärm und Belastung.

Die Adler Mannheim haben in der Champions Hockey League einen weiteren Sieg gefeiert und dadurch vorzeitig die K.o.-Runde erreicht . Der achtmalige deutsche Eishockey-Meister bezwang die Rouen Dragons gestern Abend mit 3:2 (2:2, 0:0, 1:0). Tyler Gaudet traf in der 52. Minute in Überzahl für die Mannheimer und sorgte für die Entscheidung.

In Ludwigsburg mussten gestern am späten Abend rund 100 Reisende aus einer S-Bahn befreit werden. Zuvor hatte die S-Bahn ein Pedelec im Gleis überrollt und konnte nicht mehr weiterfahren. Die Bahn war nach dem Zusammenstoß mit dem Pedelec gegen 21 Uhr so kaputt, dass sie an einem Hang stehen bleiben musste. Laut Polizei brachte die Feuerwehr Rampen zu der S-Bahn, über die die Fahrgäste aussteigen konnten. Insgesamt dauerte das drei Stunden. Es sei nicht das erste Mal, dass an dieser Stelle jemand einen Gegenstand auf das Gleis geworfen habe, sagte ein Sprecher der Polizei dem SWR. Sie vermuteten einen Serientäter. Schon vergangene Woche wurde zwei Mal zu ähnlichen Uhrzeiten ein E-Scooter auf das Gleis an der Haltestelle Favoritepark geworfen.

Israel hat Deutschland angesichts der Terrorangriffe der Hamas um Munition für Kriegsschiffe gebeten. Das sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstagmorgen am Rande eines Nato-Treffens in Brüssel.

Mit einem sogenannten "Cold Case", einem ungelösten Fall aus dem Jahr 1997, ist gestern Abend ein Vertreter der Kriminalpolizei Lörrach in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" gewesen. In der Nähe eines Wanderparkplatzes bei Todtnau im Kreis Lörrach war die Leiche einer unbekannten Frau gefunden worden. Nachdem die Kleidung der Toten und eine Gesichtsrekonstruktion gezeigt wurden, gingen sowohl im XY-Studio als auch bei der Polizei in Lörrach mehr als 50 neue Hinweise ein.

Schülergruppen aus Israel, die in der Region Stuttgart zu Gast sind, sollen am Donnerstag die Heimreise antreten. Sie können Flugzeuge nutzen, die Deutsche aus Israel zurückholen.

Mehrere Gruppen von Gastschülerinnen und -schülern aus der Region Stuttgart sollen heute Vormittag in ihre israelische Heimat zurückkehren können . Das hat der SWR am Mittwochabend erfahren. Um 11 Uhr soll es für die Schülerinnen und Schüler von Zürich nach Tel Aviv gehen.

Wetter in BW: Letzte Chance auf warme Temperaturen

Der Spätsommer scheint heute kurz Luftholen zu müssen für seinen fulminanten Abgang am Freitag: Im nördlichen Teil von Baden-Württemberg ziehen im Laufe des Tages Wolken auf. Gebietsweise regnet es dort am Nachmittag. Die Höchsttemperaturen liegen bei 18 Grad in der Gegend um Wertheim und 24 Grad in Ulm. Richtig sonnig ist es nur am Hochrhein und am Bodensee. Dort erreichen die Temperaturen noch bis zu 26 Grad.

Freitag geht es dann in Freiburg noch einmal rauf auf fast 30 Grad. Und auch in den übrigen Landesteilen sind bis zu 28 Grad möglich. Dann verabschiedet sich der warme Oktober mit Regen und vereinzelten Gewittern am Samstag. Ab Sonntag heißt es: Jacken auspacken! Dann werden maximal noch 13 Grad erreicht.

Alle Details seht ihr in der Wettervorhersage von SWR Aktuell von gestern Abend: