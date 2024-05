Viel Regen kann am Wochenende zu Hochwasser führen. SWR Wetterexperte Andreas Machalica erklärt, ob man mit blitzartig entstehenden Wassermassen wie in Gemmingen rechnen muss.

Gegen Ende der Woche besteht in Teilen von Baden-Württemberg Hochwassergefahr. SWR Wetterexperte Andreas Machalica sagt, derzeit lasse sich anhand der Wettermodelle noch nicht genau vorhersagen, welche Gegend wie stark betroffen sein werde. "Wahrscheinlich liegt der Fokus auf Württemberg - mit in der Summe 50 bis 100 Litern Regen pro Quadratmeter", sagt Machalica. Der Samstag werde wahrscheinlich "der nasseste Tag", an dem es - anders als in den Tagen davor - anhaltend regnen werde.

Wetterexperte: Keine "historischen Fluten" dieses Wochenende

Der viele Regen in der letzten Zeit habe dazu geführt, dass die Böden schon "gesättigt" seien, was bedeutet, dass sie nicht mehr viel zusätzliches Wasser aufnehmen können - was das Hochwasserrisiko erhöht. Der Wetterexperte geht derzeit davon aus, dass es in den kommenden Tagen nicht zu "historischen Fluten" in Baden-Württemberg kommen wird. Möglich sei aber, dass das Hochwasser je nach Region so stark ausfällt, wie es nur alle zwei, fünf oder im Extremfall alle zehn Jahre vorkommt.

Das sind jetzt keine historischen Fluten, die da auf uns zukommen, aber es sind einige Bäche und Flüsse mit einem zwei- bis fünfjährlichen Hochwasser dabei - wenn’s ganz schlimm kommt mit einem zehnjährlichen Hochwasser.

Nach Informationen der Hochwasservorhersagezentrale sei das an der Jagst, an der Kocher, an Main und Tauber sowie an der Donau möglich, später auch am Rhein und bei den Flüssen im Allgäu - doch sicher könne man das erst in den kommenden Tagen sagen.

Bodenseepegel kann um rund einen halben Meter steigen

Ob und wie stark die Gegenden entlang des Neckars betroffen sind, hängt laut Machalica davon ab, wie das Wetter in der Region Hohenlohe wird. "Wenn da tatsächlich 70 bis 100 Liter pro Quadratmeter kommen, ist auch dort Hochwasser möglich."

Auch der Bodenseepegel dürfte nach Angaben des Meteorologen bis Anfang nächster Woche um rund einen halben Meter steigen - vorausgesetzt, es regnet so, wie es die aktuellen Prognosen vorhersagen. "Am Bodensee würde es sich dann ein zweijährliches Hochwasser handeln, aber das wäre nichts Dramatisches."

Das Hochwasser bildet sich diesmal langsam

Vor kurzem kam es in Gemmingen (Kreis Heilbronn) innerhalb kürzester Zeit zu einem "Jahrtausend-Unwetter." SWR Wetterexperte Andreas Machalica hält es für unwahrscheinlich, dass es auch diesmal zu einem so starken Unwetter kommen wird. "Das war eine ganz andere Wetterlage: viel Regen an einem Ort in kurzer Zeit. Aber diesmal ist es ein großes Regengebiet, das über viele Stunden hinweg in einer größeren Region Wassermassen bringen kann", erklärt der Meteorologe.

Das führe dazu, dass sich das Hochwasser diesmal langsam aufbaue und die Pegel dann Stunde um Stunde steigen. Einwohnerinnen und Einwohner der gefährdeten Regionen könnten sich dementsprechend besser auf Hochwasser einstellen, indem sie beispielsweise Wertgegenstände vom Keller in höhere Stockwerke bringen. Er rät, sich auf dem Laufenden zu halten und die Wetterprognose bis Freitagabend zu beobachten. Denn je näher der Dauerregen am Samstag rücke, desto genauere Prognosen seien möglich.