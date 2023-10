Die Polizei im Land erhöht die Sicherheitsmaßnahmen für jüdische Einrichtungen. Grund ist der gezielte Aufruf der als Terrororganisation eingestuften Hamas zu Gewalt für Freitag.

Nach Gewaltaufrufen der Hamas hat die Polizei in Stuttgart ihre Sicherheitsvorkehrungen für das jüdische Leben in der Landeshauptstadt noch einmal verstärkt. Das teilte das Polizeipräsidium Stuttgart mit. Die konkreten Ankündigungen der Hamas hätten eine neue Qualität, so ein Polizeisprecher gegenüber dem SWR. Uniformierte und zivile Polizeibeamte würden die Bereiche rund um Gebäude und Einrichtungen mit jüdischem Bezug im Blick haben, beispielsweise die Synagoge in der Stuttgarter Innenstadt.

Innenminister lässt jüdisches Leben in BW schützen

Laut Innenminister Thomas Strobl (CDU) wurden die polizeilichen Sicherheitsvorkehrungen für Jüdinnen und Juden in ganz Baden-Württemberg für Freitag verstärkt. Für diesen Tag hatte die Hamas Muslime auf der ganzen Welt zu Aktionen aufgefordert. "Auch wenn keine konkrete Gefährdungshinweise vorhanden sind, wird die Polizei Baden-Württemberg auf Basis des bereits hohen Schutzniveaus ihre Maßnahmen noch einmal intensivieren", sagte Innenminister Strobl.

Die Gewalt der Terroristen sei für ihn eine Ansage gegen die Werte in Deutschland: "Wir verurteilen das Massaker, die Morde, das Abschlachten, das Vergewaltigen, die fürchterlichen Gräueltaten der radikalislamischen Hamas."

Feindseligkeit und Warnung gegenüber Jüdinnen und Juden

Auf der Internet-Seite der Israelitischen Religionsgemeinschaft in Württemberg (IRGW) werden jüdische Gemeindemitglieder unterdessen gebeten, sich nicht mehr vor den Gebäuden der Glaubensgemeinschaft zu versammeln. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde laut Polizei im Oberen Schlossgarten in Stuttgart eine israelische Flagge an einer Kultureinrichtung beschädigt. Die Flagge wurde offenbar angezündet.

Ein Loch in einer Israel-Flagge in Stuttgart. SWR Andreas Rosar

Feindseligkeit gegen Jüdinnen und Juden in Baden-Württemberg hatte es zuvor schon fast jeden Tag gegeben. Darüber hatte der SWR im Februar diesen Jahres berichtet.