Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch die Israel-Flagge vor dem Heilbronner Rathaus abgerissen. Mittlerweile wurde sie ersetzt.

Vor dem Heilbronner Rathaus lag am Mittwochmorgen die Israel-Flagge auf dem Boden. Sie sei zerrissen und zertrampelt worden, erzählte ein Hausmeister des Rathauses dem SWR. Am Vormittag wurde eine neue Flagge gehisst. Sie soll zum Schutz bei Sonnenuntergang eingeholt werden.

Oberbürgermeister Harry Mergel verurteilt die Tat

Wir sind entsetzt über die zerstörerische Tat der vergangenen Nacht, teilte Oberbürgerbürgermeister Harry Mergel (SPD) am Mittwoch mit. Er verurteilte die Tat.

Wir wünschen uns ein friedliches Miteinander der hier lebenden Menschen. Dazu gehört auch der Respekt vor den nationalen Symbolen anderer. Gewalt gegen Sachen und Personen ist für uns intolerabel.

Spurensicherung am Tatort

Polizeisprecher Manuel Unser sagte, die Polizei ermittle derzeit gegen Unbekannt. Auch die Spurensicherung war vor Ort. Die Stadt hat die Tat bei der Polizei angezeigt. Aufgefallen sei das Fehlen der Flagge Mitarbeitern der "Heilbronner Stimme", die dann die Polizei informiert hätten, so Unser. Eine ebenfalls am Rathaus hängende Flagge der "Mayors for Peace" (Bürgermeister für den Frieden) wurde hängen gelassen.

Die Spurensicherung war vor Ort. SWR Christoph Schöneberger

Die Polizei ermittelt wegen "Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten". Darauf steht eine Geldstrafe bis hin zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Die Auswertung der Spuren werde noch etwas dauern. Wie der oder die Täter vorgegangen sind, sei unklar. Es gibt jedoch deutliche Kratzspuren an dem Flaggenmast.

Flagge als Zeichen der Solidarität mit Israel

Die Stadt hatte sich erst nach einigem Zögern am Dienstag entschieden, die israelische Flagge zu hissen. Als Zeichen der Anteilnahme nach dem Angriff der Hamas auf Israel. Jetzt hängt sie wieder.

Auch andere Städte planen das Hissen der Israel-Flagge. So soll in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) im Laufe des Donnerstags oder Freitags die Fahne geliefert und dann direkt gehisst werden. Laut der Stadt rechne man nicht mit Gewalt- oder Protestaktionen, deswegen seien keine weiteren Sicherheitsvorkehrungen geplant. In Schwäbisch Hall wird es noch etwas dauern, da die Lieferung der Fahne bis zu zwei Wochen benötige. Sie sei aber bereits bestellt. Auch hier geht die Stadt nicht von Protestaktionen aus. In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) und Künzelsau (Hohenlohekreis) ist keine Israel-Flagge geplant.