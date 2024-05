Leichte Besserung bei Flüchtlingsunterbringung in BW

Asylbewerberinnen und Asylbewerber - Zahlen für BW

Im Jahr 2023 sind nach Angaben des baden-württembergischen Justiz- und Migrationsministeriums 36.319 Asylanträge in Baden-Württemberg (Erst-und Folgeanträge mit Verbleib in BW) gestellt worden. Das sind rund 8.500 mehr als 2022 - da waren es 27.818.

Die Anzahl der Folgeanträge beläuft sich im Jahr 2023 auf 1.835. Folgeantragsteller sind nach Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge Menschen, die nach Rücknahme oder nach unanfechtbarer Ablehnung eines Asylantrags erneut einen Asylantrag stellen. Zum Vergleich - ohne Folgeanträge: im Jahr 2023 stellten in Baden-Württemberg 34.484 Menschen zum ersten Mal einen Asylantrag.

Rund 29.000 Asylzugänge in BW im Schnitt pro Jahr

Es gab im Durchschnitt der letzten zehn Jahre 29.129 Asylzugänge in Baden-Württemberg pro Jahr. Diese Zahl, ermittelt vom BW-Justizministerium von April 2014 bis April 2024, schließt Erst-und Folgeanträge ein.

Türkei und Syrien sind häufigste Herkunftsländer

Asylbewerberinnen und Asylbewerber in Baden-Württemberg kamen im Jahr 2023 am häufigsten aus der Türkei, Syrien und Afghanistan. Geflüchtete aus der Ukraine werden in diese Statistik nicht aufgenommen, weil sie keinen Antrag auf Asyl stellen müssen und damit auch nicht in Landeserstaufnahmeeinrichtungen untergebracht werden. Ukrainische Kriegsflüchtlinge genießen in EU-Ländern einen besonderen Schutzstatus und erhalten automatisch eine Aufenthaltserlaubnis. Seit Beginn des russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine im Februar 2022 sind nach Angaben des Landes-Justizministeriums 193.588 Geflüchtete aus der Ukraine nach Baden-Württemberg gekommen.