Polizei sucht nach vermisster 15-Jähriger aus Adelsheim

Die Polizei sucht eine 15-Jährige aus Adelsheim (Neckar-Odenwald-Kreis), die vermisst wird. Am Mittwoch nahm ein Spürhund die Fährte auf, auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz.

Seit Sonntagabend wird ein 15-jähriges Mädchen aus Adelsheim (Neckar-Odenwald-Kreis) vermisst. Die Jugendliche wurde zuletzt am Bahnhof Adelsheim-Sennfeld gesehen. Das Mädchen war laut Polizei bis zu ihrem Verschwinden in einer Jugendhilfeeinrichtung in Adelsheim-Sennfeld untergebracht. Die Polizei hat die Suchaktion am Mittwoch unter anderem mit einem Hubschrauber und einem Spürhund fortgesetzt.

Mädchen war zu Fuß in Richtung Bahnhof Adelsheim unterwegs

Der Hubschrauber überflog am Mittwochmittag das Gebiet zwischen der Stadt Adelsheim und dem Stadtteil Sennfeld – allerdings ohne Erfolg. Bereits am Vormittag war die Polizei dort mit Spürhunden unterwegs.

Zurzeit spricht die Polizei außerdem mit einem Mädchen, das noch am Sonntagabend bis um etwa 23 Uhr mit der 15-Jährigen unterwegs gewesen sein soll. Außerdem wollen die Beamten Fahrer und Schaffner aus dem öffentlichen Nahverkehr rund um Adelsheim nach dem Mädchen befragen.

Die vermisste 15-Jährige soll sich nach Angaben der Polizei Sonntagnacht zu Fuß in Richtung Adelsheimer Bahnhof aufgemacht haben, nachdem ein Zug ausgefallen war. Sie trug zu diesem Zeitpunkt einen schwarzen Rucksack und eine Sporttasche. Sie ist etwa 1,65 Meter groß, trägt eine Brille, ist sehr schlank und hat dunkelblondes, schulterlanges Haar. Sie trägt mehrere silberne Ringe an ihren Fingern.