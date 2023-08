BW-Newsticker am Morgen: Warnungen vor Engpass bei Kinder-Medikamenten, Schwarzwald: Immer mehr Bäume sterben

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Marcel Kuntz.

Maultaschenfleischkäse - ich muss zugeben, davon hatte ich noch nie gehört. Eine Bäckerei in der Stuttgarter Innenstadt verkauft nun aber genau das. Ich mag beides, aber getrennt voneinander. Würdet ihr es probieren? Schreibt es uns gerne bei Instagram in die Kommentare. So sieht der Maultaschenfleischkäse aus

9:41 Uhr Panoramabad Freudenstadt: KI-Kameras in Betrieb Im Panoramabad Freudenstadt überwachen jetzt Kameras mit künstlicher Intelligenz den Badebetrieb. Sie erkennen, wenn ein Mensch zu ertrinken droht und geben dann ein Signal an die Badeaufsicht, so die Stadtwerke. Dank künstlicher Intelligenz lerne das System mit der Zeit dazu und könne so Gefahren immer besser abschätzen. Durch die Technik erhoffen sich die Stadtwerke eine Entlastung des Badepersonals. Das Kamerasystem hat die Stadt rund 100.000 Euro gekostet. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 24. August 2023 um 9 Uhr.

9:05 Uhr Grünsfeld: Vier Bahnübergänge defekt - bis 2024 In Grünsfeld (Main-Tauber-Kreis) sind gleich vier Bahnübergänge auf einmal ausgefallen. Seit Juni müssen die Schranken manuell bedient werden - das kostet Zeit, Nerven und Geld. Bis zu 20 Minuten warten die Menschen zum Teil vor den Schranken. Für das abgestellte Personal, das nun die Übergänge bedienen muss, fallen monatlich rund 100.000 Euro an. Gestern hat die Deutsche Bahn der Gemeinde eine Lösung präsentiert: Der technische Defekt wird behoben - im ersten Quartal 2024 soll es soweit sein. Genehmigungs- und Vergabeverfahren sowie Ausschreibungen machen laut Bahn eine schnelle Wiederinbetriebnahme schwierig. "Wir können nicht einfach einen Elektriker da vorbeischicken. Die Deutsche Bahn hat strenge Sicherheitsstandards", so ein Vertreter der DB Netze AG.

8:48 Uhr Lauterbach warnt vor Engpass bei Arzneimitteln Angesichts drohender Engpässe bei Kinderarzneien hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) den pharmazeutischen Großhandel aufgefordert, Vorräte für bestimmte Medikamente anzulegen. "Nach derzeitiger Einschätzung könnte im kommenden Herbst/Winter für bestimmte essentielle Antibiotika und weitere relevante Arzneimittel für Kinder eine angespannte Versorgungssituation entstehen", heißt es in einem Brief an die Branche, aus dem die Mediengruppe Bayern zitiert. Deshalb habe das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte "eine Dringlichkeitsliste Herbst-Winter 2023/2024 mit Arzneimitteln für Kinder mit höchster Priorität erstellt". Lauterbach spricht von einer "außerordentlich dringlichen Maßnahme". Er bittet die Mitglieder des Großhandels, "die Beschaffung und Lagerhaltung der aufgeführten Arzneimittel zu intensivieren". Um Engpässe bei Arzneimitteln zu vermeiden, wird zuweilen gefordert, die Produktion verstärkt zurück nach Deutschland zu holen. Doch die Pharmabranche in Baden-Württemberg reagiert eher zögerlich auf derartige Forderungen. Über dieses Thema berichtete SWR3 am 24. August 2023 um 4 Uhr.

7:42 Uhr Schwarzwald: Immer mehr Bäume sterben Das Baumsterben im Schwarzwald nimmt laut einer Studie der Universität Freiburg zu. Forscherinnen und Forscher haben die Daten aus 68 Jahren in dem Gebiet ausgewertet. Grund für das vermehrte Absterben der Bäume ist demnach, dass die Sommer immer heißer und trockener werden. Der Regen verdunste zu schnell, sodass die Bäume das Wasser nicht aufnehmen könnten. Allein im Jahr 2019 seien siebenmal so viele Bäume abgestorben wie sonst im Durchschnitt. Über dieses Thema berichtete SWR Aktuell Radio am 24. August 2023 um 6:30 Uhr.

Es ist noch ruhig auf den Straßen in Baden-Württemberg. Aktuell staut es sich für Lkw auf der A861 an Dreieck Hochrhein in Richtung Schweiz. Zwischen Rheinfelden-Mitte (Kreis Lörrach) und dem Grenzübergang stockt es auf der rechten Spur über zwei Kilometer. Ebenfalls vor dem Grenzübergang dauert es für Lkw auf der A5 länger, zwischen dem Dreieck Weil am Rhein (ebenfalls Kreis Lörrach) und dem Grenzübergang Weil am Rhein/Basel. Dort steht ihr auf der rechten Spur auf einem Kilometer. Kommt gut und sicher an!

7:11 Uhr BW-Justizministerin kritisiert Selbstbestimmungsgesetz Wer sich nicht mit seinem Geschlechtseintrag identifiziert, muss bislang in einem langwierigen und kostspieligen Verfahren den entsprechenden Eintrag ändern lassen. Das Bundesregierung hat daher gestern das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz beschlossen - sehr zum Ärger der baden-württembergischen Justizministerin Marion Gentges (CDU). "Für die Änderung des eigenen Geschlechtseintrags soll zukünftig eine Erklärung ausreichen, ob man sich als Mann oder Frau fühle und nach einem Jahr Sperrfrist soll erneut das Geschlecht geändert werden können", so Gentges. Sie fürchtet, dass das Gesetz missbraucht werden könnte. Video herunterladen (57,3 MB | MP4)

7:01 Uhr Messungen im Abwasser: Mehr Corona-Infektionen in Karlsruhe In Karlsruhe stecken sich wieder mehr Menschen mit Corona an. Das hat das Abwassermonitoring des "Technologiezentrums Wasser" ergeben. Zunächst seien die Zahlen gesunken, wie es im Sommer zu erwarten war. Seit drei oder vier Wochen gibt es aber wieder einen leichten Anstieg, sagt Andreas Tiehm, Abteilungsleiter im Bereich Wassermikrobiologie. Auch das Robert Koch-Institut (RKI) hatte zuletzt von einem Anstieg der Zahlen berichtet. Insgesamt seien die Ansteckungen aber weiter auf einem niedrigen Niveau, so das RKI.

6:41 Uhr Wetterwechsel steht bevor - Abkühlung zum Wochenende Ja, die Hitze hat ein Ende - aber nein, am heutigen Donnerstag bleibt es in weiten Teilen Baden-Württembergs sehr warm. Bei 28 bis 35 Grad im Markgräflerland wird es meist schwül, Wind weht kaum. Die ersten Anzeichen für den "Wetterwechsel" zeichnen sich erst am Nachmittag im Norden und Nordwesten des Landes ab. Dort kann es zu Schauern und Gewittern kommen. Sonst bleibt es neben einigen Wolken sonnig. Auch am Freitag wird es mehr als 30 Grad warm, örtlich besteht die Gefahr von unwetterartigen Regenfällen und Gewittern. Erst der Samstag bringt Abkühlung mit wechselhaftem Wetter und kaum über 25 Grad. Hier gibt es die Wetteraussichten zum Nachschauen aus der Sendung von gestern Abend: Video herunterladen (45,6 MB | MP4)

6:17 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Virtuelle Baustelle: Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) besucht heute eine Baustelle auf der Bundesstraße 29. Dort entsteht unter anderem mithilfe von Drohnen und Virtual Reality ein digitaler Zwilling der Baustelle, der alle Informationen an einem Ort bündelt und als Blaupause für die Baustelle dient. Somit wird erst digital und dann real gebaut. Das soll Kosten sparen, Ressourcen schonen und die Bauzeiten verkürzen. Ukrainischer Nationalfeiertag: Zum zweiten Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs begeht die Ukraine heute ihren Nationalfeiertag. Für den Jahrestag der 1991 erfolgten ukrainischen Unabhängigkeitserklärung von der Sowjetunion hat der Bürgermeister der Hauptstadt Kiew angesichts der anhaltenden Gefahr russischer Luftangriffe größere Feierlichkeiten verboten. Anlässlich des Feiertags sind Interessierte zum Tag der offenen Tür in das neue ukrainische Kulturzentrum für ukrainische Geflüchtete in Friedrichshafen (Bodenseekreis) eingeladen. Pferdemesse startet: In Offenburg beginnt die "Eurocheval - Europamesse des Pferdes". Laut Veranstalter handelt es sich um Süddeutschlands größte Fachmesse rund um Pferdezucht, Pferdehaltung und Pferdesport.

6:01 Uhr Wagner-Chef Prigoschin an Bord von abgestürzter Maschine An dieser Stelle schauen wir über den baden-württembergischen Tellerrand hinaus. Der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, war an Bord eines Flugzeugs, das am Mittwoch in Russland abgestürzt ist. Das hat die Luftfahrtbehörde in Moskau am Abend mitgeteilt. Der Privatjet mit insgesamt zehn Insassen war von Moskau nach St. Petersburg unterwegs. Vermutlich habe keiner den Absturz überlebt. Vor zwei Monaten hatte Prigoschin gemeutert. Er forderte die Ablösung der Armeeführung und marschierte mit seinen Söldnern in Richtung Moskau, lenkte dann aber ein. Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter aus Aalen (Ostalbkreis) vermutet, dass der russische Präsident Wladimir Putin den Tod des Wagner-Chefs beauftragt hat. "Es war eine Frage der Zeit", sagte Kiesewetter in den "Tagesthemen". Russische Luftfahrtbehörde Wagner-Chef Prigoschin soll bei Flugzeugabsturz getötet worden sein Söldner-Chef Prigoschin war laut der russischen Luftfahrtbehörde an Bord des Flugzeugs, das in der Region Twer abstürzte. Über dieses Thema berichtete SWR3 am 24. August 2023 um 5 Uhr.