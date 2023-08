Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Matthias Deggeller.

9:50 Uhr Ergebnis: So kühlt ihr euch ab Vorhin haben wir gefragt wie ihr euch abkühlt. Hier ist das Ergebnis: Die meisten Befragten zieht es in der Hitze in den Wald - für 30 Prozent die erste Wahl. Aber auch die heimische Klimaanlage (26 Prozent) und Schwimmen (knapp ein Fünftel) stehen hoch im Kurs.

9:33 Uhr Mann soll Ex-Kollegen mit Messer verletzt haben Für eine Messerattacke auf einen ehemaligen Kollegen sitzt ein Mann jetzt in Untersuchungshaft. Der 56-Jährige habe am Montag die Werkshalle einer Firma in Dürmentingen (Kreis Biberach) aufgesucht und wollte mit seinem früheren Vorarbeiter reden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft heute mit. Als dieser das Gespräch verweigerte, soll der 56-Jährige ihm mit einem Messer in den Bauch gestochen haben. Der Angreifer flüchtete, wurde aber kurz darauf gefasst. Den Angaben zufolge war der Mann stark betrunken.

In manchen Häfen am Bodensee wie etwa im Yachthafen in Friedrichshafen oder im Gemeindehafen in Langenargen (Bodenseekreis) sind derzeit immer wieder große Fischschwärme zu beobachten. Viele Menschen, die das Phänomen entdecken, wundern oder sorgen sich, dass die Tiere eventuell unter der großen Hitze leiden. Die Fischereiforschungsstelle Langenargen gibt auf Anfrage des SWR Entwarnung. Die meisten Bodenseefische haben aktuell trotz der Hitze noch keine Probleme, da sie in tiefere und damit kühlere Bereiche ausweichen können. Und warum tummeln sie sich dann im Hafen? Ein Erklärungsversuch wäre, dass die Karpfen in den Häfen vor großen Kormoranschwärmen Schutz suchen, die in den Flachwasserbereichen des Bodensees jagen.

6:55 Uhr Nach Fischsterben: Jagst noch nicht gesund Acht Jahre, nachdem bei einem Brand in Kirchberg-Lobenhausen (Kreis Schwäbisch Hall) verunreinigtes Löschwasser ein massives Fischsterben in der Jagst ausgelöst hat, lässt der ökologische Zustand des Flusses weiterhin zu wünschen übrig. Nur die Hälfte der Fischarten sind wieder vorhanden - und nach dem Unglück sind weitere Probleme dazugekommen. Der Jagst geht es auch acht Jahre nach der Umweltkatastrophe schlechter, als man beim Blick auf den Fluss denken könnte.

6:28 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Nach einer leicht bewölkten bis sternenklaren Nacht begrüßt uns der heutige Vormittag mit viel Sonnenschein in Baden-Württemberg. Im Laufe des Nachmittags brauen sich einige Quellwolken in den Bergregionen zusammen. Es wird heiß - die Temperaturen liegen auch heute wieder zwischen 30 und 34 Grad. Hier gibt es die Wetteraussichten zum Nachschauen aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend: Video herunterladen (37,9 MB | MP4)

6:15 Uhr Aktuelle Verkehrslage in BW Vorsicht auf der A7 Ulm Richtung Füssen zwischen Nesselwang und Füssen - da befindet sich ein defekter Lkw auf der rechten Spur. Auf der A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe ist zwischen Heimsheim und Pforzheim-Ost wegen Bauarbeiten nur eine Spur frei. Und auch auf der A7 Ulm Richtung Würzburg zwischen Aalen/Westhausen und Ellwangen sollte man aufpassen - da steht ein defekter Schwertransport auf der rechten Spur und dem Standstreifen. Wie es auf eurer Strecke aussieht, könnt ihr aktuell immer hier prüfen: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) setzt heute seine Sommerreise fort und besucht die Schwarzwaldregion. Dort soll es um Einblicke und Austausch zu Jugendarbeit, Engagement, Sport und Inklusion gehen. Heute jährt sich der Chemieunfall im Mannheimer Hafen. Damals wurden 17 Menschen verletzt. Laut Staatsanwaltschaft hatte ein Gabelstapler ein Fass beim Beladen beschädigt. Der Fall sorgte wochenlang für viel Medienaufsehen. Die Änderung von Geschlecht und Vorname im Pass soll in Deutschland in Zukunft deutlich einfacher werden. Das Bundeskabinett bringt dazu heute voraussichtlich das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg. Es richtet sich vor allem an transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und binäre Menschen.

6:03 Uhr Trauer um René Weller Der Boxsport trauert um René Weller. Der ehemalige Europameister starb gestern Abend im Alter von 69 Jahren. Seine Frau Maria bestätigte der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht zu Mittwoch einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung. Weller, der in seinem Heimatort Pforzheim lebte, litt seit Jahren an Demenz, die Erkrankung hatten er und seine Frau im Sommer 2021 öffentlich gemacht.