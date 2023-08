Zug- und S-Bahn-Verkehr rund um Mannheim läuft wieder

Rund um Mannheim kam es am Dienstag zu Fahrplanänderungen und Ausfällen im Zug- und S-Bahn-Verkehr. Grund waren nach Angaben der Deutschen Bahn kurzfristige Krankmeldungen am Mannheimer Stellwerk.

Im Zug- und S-Bahnverkehr kam es am Dienstag rund um Mannheim zu Beeinträchtigungen und Fahrplanänderungen. Laut Deutscher Bahn (DB) war Personal für ein Stellwerk in Mannheim kurzfristig wegen Krankheit ausgefallen.

ICEs halten in Heidelberg statt Mannheim

Seit Dienstag um 13 Uhr hatte das Tochterunternehmen DB Netz den Zugverkehr rund um den Mannheimer Hauptbahnhof eingeschränkt. Die ICEs von Hamburg nach München und Interlaken in der Schweiz sowie die Züge in den Gegenrichtungen hielten nicht in Mannheim, sondern stattdessen in Heidelberg. Von dort sollten Betroffene mit S-Bahnen weiterfahren, so die DB.

Probleme auch im S-Bahn-Verkehr

Aber auch bei den S-Bahnen gab es Probleme. Die Linie 4 war der Bahn zufolge bis in den Abend zwischen dem Heidelberger Hauptbahnhof und dem pfälzischen Schifferstadt ausgefallen. Alternativ konnten Fahrgäste die S1, S2 und S3 nutzen. Auch die S6 fuhr nicht zwischen Ludwigshafen und Mannheim und weiter Richtung Weinheim/Bensheim. Ein Ersatzverkehr konnte nicht angeboten werden, so die Bahn, da keine Busse zur Verfügung standen.

Ab dem späten Dienstagabend normalisierte sich der Zugverkehr wieder. Laut DB gilt am Mittwoch wieder der reguläre Fahrplan.