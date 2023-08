Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Patrick Seibert.

Ravensburg sucht Rettungsschwimmer über Social Media Es sind Sommerferien in Baden-Württemberg und bei den aktuellen Temperaturen kann ein Sprung ins kühle Nass ziemlich erfrischend sein. Viele Freibäder im Land suchen jedoch händeringend nach Fachpersonal. Die Stadt Ravensburg hat daher jetzt auf Facebook und Instagram einen Aufruf gestartet. Gesucht werden Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer für ein städtisches Freibad. Ab ins Wasser - so lässt sich der Sommer genießen. In vielen Schwimmbädern in BW fehlt jedoch Personal. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Thomas Warnack

"MS Wissenschaft" in Heidelberg In Heidelberg legt heute am Neckarufer das Ausstellungsschiff "MS Wissenschaft" an und lädt zur Entdeckungsreise durch das Weltall ein. In dem Museumsschiff gibt es rund 30 interaktive Exponate zu erkunden. Bis Donnerstag bleibt die "MS Wissenschaft" in Heidelberg.

Bauernpräsident: Klimawandel macht Landwirten zu schaffen Wie bereits berichtet, stellt der Deutsche Bauernverband (DBV) heute seine vorläufige Erntebilanz vor. Der Präsident des Verbands, Joachim Rukwied, hat im Morgenmagazin von ARD und ZDF die schwierigen Wetterbedingungen betont. Diese seien eine große Herausforderung. Durch den Klimawandel bleibe das Wetter länger gleich und durch die längeren trockenen und nassen Phasen werde auch die noch anstehende Weizenernte zu einer Zitterpartie für Landwirte. Das Statement von Bauernpräsident Rukwied zum Nachhören im Audio:

Kein ICE-Anschluss für Heilbronn in Sicht In Heilbronn hält bislang kein ICE. Nach einer Einschätzung des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) wird das auch mindestens in den nächsten 15 Jahren so bleiben. Für den VCD-Vertreter Hans-Martin Sauter ist vor allem die veraltete Infrastruktur ein Beleg dafür, dass ein dauerhafter Fernverkehrsanschluss für Heilbronn in weiter Ferne liegt. Die Bahn sagt, dass Heilbronn geographisch abseits der Hauptverkehrsachsen liege. Ein ICE auf der Schnellfahrstrecke zwischen Mannheim und Stuttgart. In Heilbronn wird er in näherer Zukunft wohl nicht halten. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

8:33 Uhr Social Media: Community diskutiert über Kita-Ausbildungsprogramm Wir hatten schon am Wochenende darüber berichtet: Das neue Ausbildungsprogramm "Direkteinstieg Kita" bietet Menschen mit Berufsausbildung einen Quereinstieg als Erzieherin oder Erzieher. Mit dem Programm will das Kultusministerium dem Fachkräftemangel im Kita-Bereich entgegenwirken. Wir haben unsere Community gefragt, was sie von dem Programm hält - und ganz unterschiedliche Antworten bekommen. Viele User sind begeistert von der Idee. Eine Userin schreibt: "Prima, sehr gut! Handeln und zwar jetzt! Wir können uns dieses Delta nicht leisten, ansonsten bleiben noch mehr Fachkräfte zu Hause und betreuen die Kinder selbst!". Eine andere Userin teilt ihre Erfahrungen mit der Community: "Ich bin 45 Jahre alt und starte auch im September mit meiner Ausbildung in der Kita", schreibt sie. Ein weiterer User ist eher skeptisch, ob es Sinn ergibt, die Ausbildung von drei auf zwei Jahre zu kürzen: "Den Stoff, den man in der schulischen Ausbildung in 3 Jahren lernt, kann man nicht komplett in kurzer Zeit durchdrücken. Es ist wichtig, dieses Wissen zu haben und es fehlt fachlich, wenn man es nicht hat." Was haltet ihr von dem neuen Ausbildungsprogramm? Diskutiert gerne auf Social Media mit!

38 Millionen Euro für Gewaltopfer Das Land Baden-Württemberg hat Opfern von Gewalttaten im vergangenen Jahr laut einem Medienbericht insgesamt 38 Millionen Euro gezahlt. Das Geld sei an 11.000 Empfänger und Empfängerinnen gegangen, schreibt die "Bild" unter Berufung auf das Landessozialministerium. Vor zehn Jahren gab es demnach rund 7.000 Versorgungsberechtigte, die zusammen 20 Millionen Euro erhielten. Die Zahl der Anträge hat dem Bericht zufolge allerdings deutlich abgenommen - von knapp 2.600 im Jahr 2012 auf gut 1.800 im vergangenen Jahr.

8:05 Uhr Nachrichten aus Deutschland und der Welt An dieser Stelle ein Blick aus Baden-Württemberg hinaus auf die Nachrichten aus Deutschland und der Welt: Japan beginnt am Donnerstag damit aufbereitetes Kühlwasser aus der Atomruine in Fukushima ins Meer abzuleiten - gut zwölf Jahre nach dem Super-GAU. Bis zuletzt gab es Kritik an dem Vorhaben. In Köln startet heute Abend die Videospiel-Messe Gamescom mit einer großen Eröffnungsshow - ab morgen können die ersten Besucher auf das Gelände. Bis Sonntag werden die neuesten Entwicklungen der Video- und Computerspiel-Branche präsentiert. Drei mutmaßliche Geldautomatensprenger haben sich in Alpen in Nordrhein-Westfalen in einem Dornenbusch vor der Polizei versteckt - und sind da von einem Hund gefunden worden. Der Spürhund hatte am Ufer eines Flusses Geldscheine entdeckt und war der Spur in den Busch gefolgt.

Suchtkranke beziehen "Faulen Pelz" in Heidelberg Im ehemaligen Gefängnis "Fauler Pelz" in Heidelberg ziehen heute die ersten fünf suchtkranken Straftäter ein. Untergebracht werden verurteilte Straftäter, die nicht voll schuldfähig sind. Nach Angaben des baden-württembergischen Sozialministeriums stehen bei Vollbetrieb 80 Behandlungsplätze zur Verfügung. Das ehemalige denkmalgeschützte Gefängnis in der Heidelberger Altstadt wurde in den vergangenen Monaten für 11 Millionen Euro umgebaut. Unter anderem wurden Sanitäranlagen ausgetauscht, Wände und Böden saniert und Sicherheitstechnik installiert. Das Vorhaben hatte zu einem langen Streit zwischen der Stadt Heidelberg und dem Land geführt. Am Ende wurde vereinbart, dass das Gebäude nur begrenzt auf maximal zwei Jahre für den Maßregelvollzug genutzt werden soll. Danach soll der Umbau für die Heidelberger Uni erfolgen.

Kretschmann besucht Tech-Start-Ups in BW Wir kommen noch einmal zurück zur Sommertour von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Wie bereits berichtet, besucht er heute in Stuttgart, Baden-Baden, Ettlingen und Tübingen verschiedene Technologie-Start-Ups. Los geht es beim Stuttgarter Unternehmen Perosol. Es entwickelt Solarzellen, die hauchdünn wie eine Folie gedruckt werden können. Der Gründer von Perosol sagte dem SWR, es werde noch zu wenig aus der Forschung in Deutschland umgesetzt - das Ausland sei da oft schneller. Über Kretschmanns Besuch bei den Tech-Start-Ups berichtet Astrid Meisoll aus der SWR-Redaktion Landespolitik im Audio:

Mutmaßlicher Steinewerfer in Mannheim festgenommen In Mannheim hat die Polizei einen 19-jährigen mutmaßlichen Steinewerfer festgenommen. Ein weiterer junger Mann sitzt bereits in Untersuchungshaft. Die Beiden sollen von Mitte Mai bis Ende Juli 2022 in Mannheim unter anderem Steine, Hantelscheiben und Werkzeug auf Fahrzeuge geworfen haben. Ein Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Die anderen Fahrer kamen laut Polizei mit einem Schock davon. Insbesondere DNA-Spuren führten zu den beiden jungen Männern, so die Ermittler. Bei einer Wohnungsdurchsuchung am 5. Juli nahm die Polizei den ersten Verdächtigen fest. Der jetzt festgenommene zweite Verdächtige war seitdem untergetaucht.

6:40 Uhr Das Wetter für Baden-Württemberg: Auch heute wird es wieder heiß Zeit für einen Blick auf das Wetter: Es wird heiß bleiben - zumindest für die kommenden Tage. Auch heute scheint in ganz Baden-Württemberg wieder die Sonne. Im Laufe des Nachmittags wird es lockere Quellwolken geben. Die Temperaturen steigen auf 30 bis 35 Grad. Der Deutsche Wetterdienst hat Warnungen vor extremer Hitze für Teile des Landes ausgesprochen. Hier gibt es die Wetteraussichten zum Nachschauen aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend: Video herunterladen (35,2 MB | MP4)

Federweißerlese in Baden beginnt In Baden-Württemberg gibt es viele Weinregionen und die dortigen Winzer haben jetzt richtig viel Arbeit. In Baden hat die Lese für den Federweißen begonnen - die Vorstufe zum Wein. Zu Destillation und Kontrollen des teilweise gegorenen Traubenmosts gibt es im Weingesetz eigene Regeln. Laut Deutschem Weininstitut hat er bei einem Alkoholgehalt von rund fünf Volumenprozent die ideale Trinkreife. In Württemberg beginnt die Traubenlese für den Federweißen nach Schätzungen der Winzer voraussichtlich Anfang September. Trauben hängen an einem Rebstock in einem Weinberg in Offenburg. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

Kretschmann auf Sommertour Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) besucht heute verschiedene Technologie-Start-Ups aus Baden-Württemberg. Die Landesregierung sieht in den jungen Unternehmen eine Chance für den Klimaschutz und den wirtschaftlichen Erfolg des Landes. Kretschmann wird in Stuttgart, Baden-Baden, Ettlingen und Tübingen vor Ort sein. Vom unbemannten Luftfahrzeug, über Holzbausysteme aus Schadholz, bis hin zur hauchdünnen Solarzelle gibt es viele Innovationen, die noch Investoren suchen.

6:08 Uhr Rekord-Einnahmen aus Gewerbesteuer in BW Die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg haben 2022 so viel Gewerbesteuer-Einnahmen erzielt wie nie zuvor. Laut Statistischem Bundesamt nahmen sie brutto rund 9,95 Milliarden Euro ein - das sind 18,5 Prozent mehr als 2021. Rund 9 Milliarden Euro verbleiben bei den Kommunen, wenn man die sogenannte Gewerbesteuerumlage abzieht. Diese wird an Land und Bund abgeführt. Nach Rückgängen 2019 und im ersten Corona-Jahr 2020 war erst 2021 ein Rekordwert erreicht worden. Die Gewerbesteuer ist eine der Haupteinnahmequellen für die Kommunen im Land. Sie wird direkt von den Städten und Gemeinden auf den Gewinn eines Unternehmens erhoben.

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Baden-Württembergs Ministerpäsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist auf Sommertour. Heute besucht er verschiedene Startups unter anderem im Bereich Solarenergie und Luftfahrt im Raum Stuttgart, Baden-Baden und Ettlingen (Kreis Karlsruhe). Am Vormittag zeichnet Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) sieben Kommunen und drei Landkreise mit der "Goldenen Wildbiene" aus. Der Grund: Sie haben sich beim Wettbewerb "Blühende Verkehrsinseln" besonders hervorgetan. Dabei ging es um die Stärkung der biologischen Vielfalt entlang der Straße. In Hemsbach und Schriesheim (beide Rhein-Neckar-Kreis) enthüllt der Minister das entsprechende Gewinnerschild. Der Deutsche Bauernverband (DBV) präsentiert am Vormittag seine vorläufige Erntebilanz 2023 in Berlin. Bereits vergangene Woche wurden Schätzungen bekannt, wonach die Apfelernte im laufenden Jahr unterdurchschnittlich ausfallen wird. Schuld daran ist in erster Linie das nasse, kalte Wetter während der Blüte. Auch die Hitze im Frühsommer hat die Apfelbäume gestresst.