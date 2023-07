per Mail teilen

Das Amtsgericht Stuttgart hat einen falschen Priester zu einer Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt. Er soll Gottesdienste und Taufen abgehalten haben.

Im Raum Stuttgart hat sich ein Mann fälschlicherweise als katholischer Geistlicher ausgeben. Der falsche Priester soll Kinder getauft, Gottesdienste gehalten und kostbare Gegenstände geklaut haben. Dafür wurde der 22-Jährige nun vom Amtsgericht Stuttgart zu einer Haftstrafe von 15 Monaten ohne Bewährung verurteilt. Das Urteil wegen Missbrauchs von Titeln und Berufsbezeichnungen sowie wegen Betrugs und Computerbetrugs ist noch nicht rechtskräftig, wie ein Gerichtssprecher am Freitag der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) sagte.

Falscher Priester in Winnenden bereits vorbestraft

Der Mann soll sich unter anderem in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) in betrügerischer Absicht als Pfarrer ausgegeben haben. Die Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Speyer hatten vor ihm gewarnt und Anzeige erstattet. Er saß zuvor bereits wegen eines anderen Delikts zeitweise in Haft.