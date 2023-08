Gymnastik-WM in Valencia: Varfolomeev holt Gold mit Reifen und Ball

Goldene Fiesta in Valencia: Darja Varfolomeev hat zum Auftakt der Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik gleich zwei Goldmedaillen an einem Tag gewonnen.

