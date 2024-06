Freudenstadt: Intelligente Kameras sollen Badegäste überwachen

Im Panoramabad in Freudenstadt werden die Badegäste bald mit intelligenten Kameras überwacht. Sie sollen erkennen, wenn ein Mensch zu ertrinken droht.

Die Badegäste im Panoramabad Freudenstadt sollen sich sicher fühlen. Deshalb wollen die Stadtwerke im Spaßbad Überwachungskameras installieren. Am Dienstagabend gab ein Ausschuss des Gemeinderats Freudenstadt grünes Licht für den Einsatz der KI-Technik.

100.000 Euro für intelligente Kameras in Freudenstadt

In die neue KI-Technik will die Stadt 100.000 investieren und sogenannte "Überkopfkameras" anschaffen. Diese sollen vor allem an gefährlichen Stellen wie Wellenbäder installiert werden, um die Sicherheit der Badegäste zu erhöhen, so die Stadtwerke Freudenstadt.

KI soll Bademeister unterstützen

Mit dem Einsatz des Überwachungssystems wollen die Stadtwerke das Badepersonal entlasten. Viele Schwimmbäder kämen durch den Fachkräftemangel an ihre Grenzen. Laut Stadt erkennen die Kameras, wenn ein Mensch zu ertrinken droht und geben dann ein Signal an die Badeaufsicht. Dank künstlicher Intelligenz werde das System mit der Zeit immer schlauer und könne Gefahren immer besser abschätzen.

So funktionieren die intelligenten Kameras Ob jemand gerade zu ertrinken droht, erkennen die Kameras den Stadtwerken Freudenstadt zufolge am Verhalten der Badegäste, wenn zum Beispiel jemand länger abtaucht oder mit den Armen wild um sich schlägt. Dann schlägt das System Alarm, die Bademeisterin oder Bademeister bekommt ein Signal auf eine spezielle Armbanduhr und kann die Person retten. Das intelligente System lernt dazu Die Stadtwerke rechnen damit, dass das System eher zu oft als zu selten anschlagen und es am Anfang zu Fehlalarmen kommen wird. Dann sei es wichtig, der Künstlichen Intelligenz Rückmeldung zu geben, ob tatsächlich ein Notfall vorlag. Nach zwei bis drei Monaten "Einlernphase" sollen die Kameras dann so funktionieren, dass man sie im Betrieb verwenden kann, hoffen die Stadtwerke. Auch andere Bäder in Deutschland testen solche intelligenten Kamerasysteme, etwa in Wiesbaden, Düsseldorf und Köln.

SWR-Reporterin Nathalie Waldenspuhl und Moderatorin Sandra Müller diskutieren über die intelligenten Kameras:

Ersetzen die Kameras bald die Bademeister?

Die Stadtwerke Freudenstadt wollen mit dem Einsatz des Überwachungssystems das Badepersonal nach eigenen Angaben entlasten aber nicht ersetzen. Mit den Kameras könne man den Betrieb im Panoramabad aufrechterhalten und weiterhin sicher gestalten. Bademeister, die die Leute aus dem Wasser ziehen, werde es aber weiter brauchen. Die Kameras könnten aber "gefährliche Stellen", wie Wellenbäder im Blick behalten, die sonst eigentlich ständig von einer Badeaufsicht überwacht werden müssten.