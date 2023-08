per Mail teilen

Auf der A81 ist im Kreis Heilbronn ein Reisebus in Brand geraten. Alle Insassen konnten sich retten. Die Autobahn war zwischen Kreuz Weinsberg und Neuenstadt am Kocher stundenlang gesperrt.

Nach Informationen der Polizei war der Reisebus am Mittwochabend auf der A81 kurz vor dem Tunnel Hölzern bei Eberstadt-Hölzern wegen eines technischen Defekts in Vollbrand geraten. Der Bus hatte Öl verloren und entzündete sich im hinteren Bereich. Alle 48 Reisenden, eine Seniorengruppe, konnten sich unverletzt ins Freie retten. Sie wurden vom Technischen Hilfswerk (THW) mit Getränken versorgt. Das Feuer konnte inzwischen gelöscht werden, so die Polizei.

Der Reisebusunternehmer wollte laut Polizei einen Ersatzbus schicken, damit die Seniorinnen und Senioren ihre Fahrt fortsetzen konnten. Die Autobahn war zwischen Kreuz Weinsberg und Neuenstadt am Kocher in Richtung Norden stundenlang gesperrt.