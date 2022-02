per Mail teilen

privat

Matthias Roman Schneider ist Redakteur bei SWR Aktuell. Er studierte in Hannover Journalistik, kam 2012 zurück in seine Heimat und arbeitete eine Zeit lang beim Regionalfernsehen und eine etwas kürzere Zeit bei einer großen Werbeagentur in Stuttgart. Zuhause fühlt er sich im TV-, Bewegtbild- und Onlinejournalismus. Seit Februar 2021 ist er beim Südwestrundfunk tätig.

Heimat

Stuttgart

Mein Antrieb

Zeitgeschehen verstehen, Themen entschleunigen und mit Wissen und Fakten füttern.

Die meiste Zeit widme ich diesem Thema

Gesellschaft, Politik, Kultur und Subkultur.

Journalistisch prägend für mich war

Als am 15. Januar 2009 ein Flugzeug im Hudson-River in New York City notlandete und die erste Nachricht dazu von Twitter stammte.

