Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jakob Fandrey.

7:14 Uhr Übergroßer Böller muss vom Kampfmittelbeseitigungsdienst entsorgt werden Der Jahreswechsel 2022/23 und seine Folgen wird uns sicherlich noch einige Zeit beschäftigen. Was da teilweise in den Köpfen der Menschen vorgeht? Hier ein Beispiel: In Baden-Baden mussten Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes angefordert werden, um einen selbstgebastelten, übergroßen Böller zu entsorgen. Wenn er losgegangen wäre, hätte er wohl große Schäden und schwere Verletzungen verursachen können. Mitarbeiter der Stadt hatten den rund 15 mal 10 Zentimeter großen Kracher gefunden und die Polizei verständigt, wie diese jetzt mitteilte. Die Ermittlungen laufen, die Beamten suchen nach Zeugen. Polizeipräsidium Offenburg

6:52 Uhr Wetterbericht: Wolken, Wind und Regen Heute ist es meist bewölkt mit örtlichem Nebel und Frost am Morgen. Im Laufe des Tages regnet es gelegentlich bei Temperaturen zwischen 7 Grad auf der Schwäbischen Alb und 13 Grad am Rhein. Es weht ein böiger Wind.

Mehr Infos zum Wetter gibt es hier - im Wetterbericht mit Sven Plöger von gestern Abend zum Nachschauen: Video herunterladen (6,4 MB | MP4)

6:24 Uhr Corona und die (positiven) Folgen: Weniger betrunkene Teenager in Kliniken versorgt Die Pandemiejahre haben viele Einschränkungen mit sich gebracht, dieser Aspekt dürfte allerdings zu den Positiven gehören: Wie im ersten Pandemiejahr haben auch 2021 weniger Jugendliche so viel Alkohol getrunken, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Krankenkasse DAK hat für Baden-Württemberg Zahlen veröffentlicht, demnach seien 2021 1.453 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 13 und 20 Jahren nach einem Vollrausch behandelt worden. Das ist zwar eine hohe Zahl, doch sie ist immernoch deutlich geringer als im Jahr vor Corona: 2019 mussten fast doppelt so viele Kinder und Jugendliche (2.517) stationär behandelt werden. Zahlen für das Jahr 2022 liegen übrigens noch nicht vor.

6:08 Uhr Kurios: Zoll erwischt 23 Menschen in einem Auto Man kennt das sonst nur aus "Wetten, dass...?!", aber dass das mal bei einer Zollkontrolle passiert? An der Schweizer Grenze an der A5 bei Weil am Rhein (Kreis Lörrach) hat ein Zollbeamter ein Auto angehalten - ein Siebensitzer. Ausgestiegen sind dann aber 9 Erwachsene und 14 Kinder. Bei den 23 Personen soll es sich laut der Polizei um eine Großfamilie handeln, die wohl in Polen losgefahren ist und nach Bern reisen wollte. Weiterfahren durften zwar alle, aber nicht mehr in einem Wagen. Weil am Rhein Deutsch-schweizerische Grenze Zollkontrolle: 23 Menschen reisen in einem Auto An der deutsch-schweizerischen Grenze hat ein Zollbeamter am Montag ein Auto kontrolliert. Eigentlich hat es 7 Sitze - ausgestiegen sind aber 9 Erwachsene und 14 Kinder. 13:00 Uhr PUSH SWR3

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund blickt heute auf das vergangene Jahr 2022 zurück, schaut aber auch auf 2023 voraus. Präsident Uwe Brandl wird das in Berlin übernehmen.

In den vergangenen Jahren durfte man beim Autokauf nicht wählerisch sein. Denn es gab erhebliche Lieferengpässe. Jetzt scheint sich der Neuwagenmarkt wieder zu "normalisieren". Umso mehr lohnt sich der Blick auf die aktuellen Zulassungszahlen, die heute erscheinen.

Aus deutscher Sicht hätte es nicht schlechter laufen können: Der Allgäuer Karl Geiger hat die Qualifikation zum dritten Springen bei der Vierschanzentournee in Innsbruck nicht geschafft. Ob einer seiner Team-Kollegen in die Bresche springen kann? Los geht es am Bergisel um 13:30 Uhr.

6:01 Uhr Lehrerverband fordert Konzept für Quereinsteiger an Schulen Es fehlen tausende Lehrkräfte, in den Bildungsstudien rutscht man immer weiter ab - es sind keine einfachen Zeiten für die Politkerinnen und Politiker in Baden-Württemberg, die sich um die Bildungspolitik kümmern. Wie aus der Misere herauskommen? Der Lehrerverband VBE hat sich jetzt zu Wort gemeldet und Kompromisse in der Ausbildung gefordert. Vor allem Quereinsteigern müsse der Weg ins Lehrerzimmer ermöglicht werden, wenn dies auf qualitativ hochwertige Weise gelänge. "Es ist wichtig, sich von der Idee zu verabschieden, dass wir den Unterricht nur noch mit vollausgebildeten Lehrkräften absichern können, leider", sagte der Landes- und Bundesvorsitzende des Verbands, Gerhard Brand. Man könne über die Variante Quereinsteiger oder Seiteneinsteiger relativ schnell Leute an die Schule bringen und den Lehrkräftebedarf ein wenig kompensieren. Das werde zwar der Profession nicht gerecht. "Aber über den Schatten müssen wir angesichts der prekären Lage springen. Es wird nicht anders gehen, wenn wir den Karren nicht in die Grütze fahren wollen", sagte er weiter. Baden-Württemberg Zu wenig vollausgebildete Kräfte Lehrerverband fordert Konzept für Quereinsteiger an Schulen in BW An den Schulen in BW werden die Lehrkräfte knapp. Die Folge: Unterricht fällt oft aus und es gibt viel zu tun für die Lehrerinnen und Lehrer. Ihr Verband will nun gegensteuern. 5:00 Uhr Guten Morgen Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg