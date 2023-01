BW-Newsticker am Morgen: Verletzte bei Brand in Walldürn, Schuss bei Polizeieinsatz, Haftstrafe für Weinheimer Ärztin

Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Oliver Linsenmaier.

6:57 Uhr Haftstrafe und Berufsverbot für Weinheimer Ärztin Weil sie mehr als 4.000 Atteste zur Befreiung der Maskenpflicht ausstellte, ohne dass sie ihre Patientinnen und Patienten untersucht hatte, ist eine Ärztin aus Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Außerdem entschied das Amtsgericht Weinheim, dass 28.000 Euro eingezogen werden, welche die Ärztin durch das Ausstellen der Atteste eingenommen haben soll. Hinzu kommt ein dreijähriges Berufsverbot. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Weinheim Urteil am Amtsgericht Corona-Masken-Atteste: Haftstrafe und Berufsverbot für Weinheimer Ärztin Am Amtsgericht Weinheim ist am Montagabend das Urteil gegen eine Ärztin gefallen. Wegen rechtswidrig ausgestellter Masken-Atteste wurde sie zu einer Haftstrafe verurteilt.

6:37 Uhr Wetterbericht für BW: Freundlich und trocken Bevor wir uns dem Wetterbericht für heute widmen, lässt SWR-Wetterreporter Sven Plöger das vergangene Jahr 2022 nochmal Revue passieren. Das Wetter sei an vielen Stellen "ungewöhnlich" gewesen - vor allem zu heiß und zu trocken, mit einer kurzen Kältewelle im Dezember. "Es macht nicht richtig Spaß im Moment, Meteorologe zu sein und auf das zurückzublicken. Das Thema Klimawandel drängt sich natürlich auf", so Plöger. Der Blick nach vorne verspricht einen größtenteils freundlichen Tag. Auch wenn die Temperaturen leicht sinken, bleibt es mit 8 bis 12 Grad und einem leichten Südwestwind weiterhin mild. In Oberschwaben fällt zunächst noch etwas Regen, der dann aber weniger wird. Tagsüber bleibt es in ganz Baden-Württemberg trocken. Es gibt ein Wechselspiel zwischen Sonne und Wolken. Hier könnt ihr den Wetterbericht aus unserer gestrigen Sendung ansehen: Video herunterladen (6 MB | MP4)

6:23 Uhr Das wird heute wichtig in BW Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit Baden-Württemberg veröffentlicht ihren aktuellen Arbeitsmarktbericht. Erwartet werden auch Informationen zum Stand der Inflation in Deutschland.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hält mehr Mitbestimmung der Elternschaft in der Schulpolitik für nicht notwendig. "Wir brauchen keine stärkere formalisierte Mitbestimmung der Elternverbände über das hinaus, was wir schon haben", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Entscheidend sei vielmehr, dass Elternhaus und Lehrerschaft am gleichen Strang zögen.

Ich habe euch den Text zum Polizeieinsatz in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) ja bereits verlinkt. Doch weil viele Fragen noch offen sind, wird uns dieser Fall heute sicher auch noch beschäftigen. Bei dem Vorfall gestern Abend wurde ein 37-jähriger Mann, der mit einer Pistole bewaffnet war, verletzt.

6:03 Uhr Mann bei Familienstreit verletzt Bei einer Auseinandersetzung ist in Hockenheim gestern Abend ein Schuss aus einer Polizei-Dienstwaffe abgegeben worden. Dabei wurde ein 37-Jähriger, der mit einer Pistole bewaffnet war, verletzt und kam in ein Krankenhaus. Zur Schwere der Verletzung äußerte sich ein Polizeisprecher am Montagabend auf SWR-Anfrage nicht. Unklar blieb zunächst außerdem, ob der 37-Jährige die Beamten mit seiner Waffe bedroht hatte. Auch zu dem detaillierten Verlauf des Einsatzes gab es zunächst keine Angaben. Klar ist aber, dass die Polizei zu einem Familienstreit gerufen worden war. Hockenheim Auseinandersetzung in Hockenheim Schuss aus Dienstwaffe: Ein Verletzter bei Polizeieinsatz In Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat es am Montagabend einen Polizeieinsatz gegeben. Dabei fiel ein Schuss aus einer Dienstwaffe. Ein Mann wurde verletzt.

6:02 Uhr Zehn Verletzte bei Brand in Walldürn Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) sind gestern Abend zehn Menschen leicht verletzt worden. Darunter befindet sich auch ein siebenjähriges Kind. Es erlitt Brandverletzungen an der Hand und eine leichte Rauchvergiftung. Das Feuer war wohl in einer Kellerwohnung des Hauses ausgebrochen. Dort sei laut Polizei ein Kinderbett in Brand geraten. Die Ursache war am Abend noch unklar. Die insgesamt 14 Bewohnerinnen und Bewohner konnten nicht in ihre Wohnungen zurück, weil erst noch die Statik des Gebäudes geprüft werden muss. Walldürn Höhe des Sachschadens noch unklar Zehn Verletzte bei Brand in Wohnhaus in Walldürn Unter anderem ein siebenjähriges Kind wurde bei einem Brand im Neckar-Odenwald-Kreis verletzt. Ein Kinderbett war in Brand geraten - warum, sei noch unklar.