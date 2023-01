An der deutsch-schweizerischen Grenze hat ein Zollbeamter am Montag ein Auto kontrolliert. Eigentlich hat es 7 Sitze - ausgestiegen sind aber 9 Erwachsene und 14 Kinder.

Bei der Kontrolle eines Fahrzeugs an der A5 bei Weil am Rhein (Kreis Lörrach) sind am Montagabend 23 Personen aus einem Wagen gestiegen, der eigentlich für maximal 7 Personen ausgelegt ist. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Reise durch Europa: Großfamilie in einem Auto

Bei den 23 Personen soll es sich laut der Polizei um eine Großfamilie handeln, die wohl in Polen losgefahren ist und nach Bern reisen wollte. Der in der Schweiz wohnhafte Fahrer müsse nun mit einem Bußgeld rechnen, da er mehrere Menschen ohne ausreichende Sicherung befördert habe. Nach Abschluss der Kontrolle durfte die Familie am Montag in die Schweiz einreisen - allerdings nicht mehr alle zusammen in einem Auto, wie ein Polizeisprecher betonte.