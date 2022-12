Lebensmittel für die Tonne? Immer mehr Menschen versuchen, gegen die Verschwendung anzukämpfen – auch digital. "Apps wie To Good To Go oder ResQ sind ein schönes Konzept", sagte die Nachhaltigkeit-Expertin Katja Schickling im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen. "Gastronomen oder Lebensmittelhändler haben damit die Gelegenheit, Speisen kurz vor Ladenschluss zu reduzierten Preisen abzugeben". Verbraucher können über eine Postleitzahlen-Suche solche Angebote in ihrer Nähe nutzen. In Großstädten, weiß Schickling, wird auch zunehmend die Foodsharing-App UXA genutzt, an der sich auch Privathaushalte beteiligen können, die Essen oder Lebensmittel übrig haben. Am besten wäre es aber natürlich, wenn es erst gar keine Reste gäbe... Hören Sie im Interview, welche Tipps Katja Schickling dafür parat hat.