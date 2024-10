Info-Date am Morgen: Geheimdienste wollen mehr Befugnisse ++ Mercedes eröffnet Batterie-Recycling-Fabrik

per Mail teilen

Mehr Macht für Geheimdienste?



Vermutlich hat der Libyer, der am Wochenende festgenommen wurde, einen Anschlag auf die israelische Botschaft in Berlin geplant. Wie in anderen Fällen bekamen die Ermittler einen Tipp aus dem Ausland. Deswegen fordert Thüringens Verfassungsschutz-Chef Kramer mehr Befugnisse für deutsche Geheimdienste. Die jüngste Festnahme zeige zwar, dass die internationale Zusammenarbeit funktioniere. Aber auch, dass über die Befugnisse der deutschen Nachrichtendienste diskutiert werden müsse.

E-Auto-Akkus: Recyceln statt wegwerfen



Bundeskanzler Scholz ist heute zu Gast in Kuppenheim im badischen Kreis Rastatt - er weiht dort am Vormittag eine neuartige Batterie-Recycling-Fabrik von Mercedes ein. Der Autokonzern will damit seinen Ressourcenverbrauch deutlich reduzieren.