Info-Date am Abend: Weltnaturkonferenz der Vereinten Nationen ++ Rettungskräfte üben in Montabaur

Im kolumbianischen Cali beginnt die 16. Weltnaturkonferenz der Vereinten Nationen. Dies und weitere Themen des Tages mit Petra Waldvogel.

Ein Übereinkommen über die biologische Vielfalt soll dafür sorgen, dass die Ziele der letzten Konferenz in Montreal weiter umgesetzt werden. So sollen zum Beispiel die UN-Staaten ihre nationalen Strategien und Aktionspläne zum Schutz der Biodiversität vorlegen und das notwendige Geld dafür bereitstellen.

Großübung in Montabaur

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst haben heute in Montabaur eine gemeinsame Großübung absolviert. Am Morgen trainierten sie, wie man eine Geiselnahme in einer Schule bewältigt. Die Übung wurde bewusst in die Zeit der Schulferien gelegt.