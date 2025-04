per Mail teilen

Die B27 zwischen Balingen und Rottweil war am Nachmittag bei Schömberg (Zollernalbkreis) in beiden Richtungen gesperrt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Die Bundesstraße zwischen Balingen und Rottweil ist laut Polizei rund zwei Stunden auf der Höhe Schömberg (Zollernalbkreis) voll gesperrt gewesen. Ein Polizeisprecher sagte dem SWR, dass zwischen Schömberg und Rottweil-Neukirch ein Auto und ein Lastwagen am frühen Nachmittag frontal zusammengestoßen waren. Um 13:48 Uhr wurde der Verkehrsunfall gemeldet.

Frontalzusammenstoß auf der einspurigen B27 am Ortsausgang von Schömberg. Die Autofahrerin wurde dabei schwer verletzt und musste aus dem Auto geborgen werden. Sie war nicht einklemmt, sagte Abteilungskommandant Lucas Mager. Freiwillige Feuerwehr Schömberg

Autofahrerin durch Unfall auf B27 schwer verletzt

Bei dem Frontalzusammenstoß wurde die Fahrerin des Autos schwer verletzt. Zuerst waren die ehrenamtlichen Helfer des Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) vor Ort, kurze Zeit später elf Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schömberg . Sie verschafften dem Rettungsdienst Zugang zu der Verletzten, indem sie die Fahrertür mit einem Spreizer entfernten. So hat es Abteilungskommandant Lucas Mager dem SWR gesagt.

Rettungshubschrauber flog Frau in Klinik

Die Frau wurde vom DRK-Team und einem Notarzt vor Ort erstversorgt und kam dann aufgrund ihrer Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der Lkw-Fahrer wurde zur Abklärung seiner Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Nachdem die beiden Unfallfahrzeuge abgeschleppt werden konnten, wurden die beiden Fahrbahnen am Ortsausgang Schömberg gegen 16 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben.