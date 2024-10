per Mail teilen

In Sankt Georgen im Schwarzwald-Baar-Kreis hat ein Vater nach einem Streit einen Lehrer geschlagen und mit einem Klappmesser gedroht. Die Polizei nahm den Mann fest.

In Sankt Georgen im Schwarzwald ist am Montag früh ein Streit mit einem Vater eskaliert. Wie die Polizei berichtet, wollte der 46-Jährige mit seinem Sohn im Sekretariat der Schule eine Bescheinigung abholen. Dort kam es zu dem Streit, in dessen Folge der Vater vom Gelände verwiesen wurde.

Mann bedroht Schul-Mitarbeiter mit Klappmesser

Vor der Schule ging der Disput aber weiter. Hier schlug der Vater einen 39-Jahre alten Lehrer. Im Anschluss lief der Mann erneut auf das Schulgelände und bedrohte mehrere Mitarbeiter der Schule mit einem Klappmesser, verletzte jedoch niemanden. Danach verließ der Mann die Schule, die Polizei konnte ihn wenig später festnehmen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung.