Es sieht nicht so lecker aus, ein bisschen wie Spinatsuppe - aber Matcha Latte ist inzwischen der absolute Trend-Drink in vielen Coffee-Shops und Kaffeehäusern. Das grüne Pulver darin wird aus der Teepflanze hergestellt, aus der auch grüner, weißer und schwarzer Tee gewonnen werden. Was kann Matcha Latte wirklich? "Matcha ist ein Wachmacher, ähnlich wie Kaffee", sagt Ernährungsberaterin Anna Dandekar in SWR Aktuell.

Matcha macht langanhaltender wach als Kaffee

Dabei sei Matcha ein besonders edler Tee: "Die Blätter werden handverlesen und haben ganz viele Aminosäuren, weshalb er auch so teuer ist." Matcha enthalte doppelt so viel Koffein wie grüner Tee und damit ein kleines bisschen mehr als Kaffee. "Er macht jedoch langsamer, aber dafür langanhaltender wach", so die Ernährungsberaterin. Wie man das ihrer Ansicht nach "gesündeste Energie-Getränk" am besten zubereitet, darüber hat Anna Dandekar mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel gesprochen.